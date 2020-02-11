Грусть выходного дня

«Невроз выходного дня» – состояние, когда человек не может или не знает, как распорядиться свободным временем, отчего впадает в депрессию. Если выходные не радуют, пора прислушаться к себе – как наша героиня.

Эксперт: Кэтрин Мэдиган, клинический психолог центра Anxiety Treatment Australia

Праздник где-то рядом

Наверное, всё началось еще с юношеских и студенческих времён. Я никогда толком не умела организовать свой досуг – всегда ходила куда-то только за компанию с подругами. Они были активными, следили за всеми модными вечеринками и из разнообразия развлечений легко выбирали самое веселое, интересное и запоминающееся. Хорошо хоть звали меня с собой, иначе я так и сидела бы дома. При этом я все-равно мучилась: а вдруг на той вечеринке, которую я пропущу ради спектакля, произойдёт что-то невероятное. В итоге, дотягивала до последнего момента и вообще никуда не шла. Оставалась дома и занималась музыкой.

Работа не волк

После института я начала работать по графику два дня через два. В первый выходной день отсыпалась и приходила в себя, а во второй занималась домашними и всякими незначительными делами. Подруги были на работе, поэтому мои развлечения сводились к просмотру сериалов и чтению книги. А хотелось большего. Я жила с постоянным чувством неудовлетворенности.

Потом я нашла работу с «нормальным» графиком, но так уставала за пять дней, что в выходные мне просто не хотелось выходить из дома. Молодой человек, с которым я жила в тот момент, работал программистом, сидя дома, и, в основном, по ночам. Наши графики совсем не совпадали, и максимум, что мы делали вместе– выбирались в выходные в кино, в кафе и редко в гости.

«Как провела выходные?»

Этот ненавистный вопрос я слышала на работе каждый понедельник. Готовила еду, делала уборку, спала, смотрела кино. Всё. Коллеги же с упоением рассказывали, как они выезжали за город, катались на лошадях, на лыжах и коньках, как были на мастер-классе, на выставке, в театре.

Я отмечала для себя те места, о которых они рассказывали, но, когда наступали выходные, не могла заставить себя поехать на другой конец города ради какой-то выставки. Постоянные переносы планов и срывающиеся задумки еще больше погружали меня в тоску.

После пролистывания ленты в соцсетях я впадала в депрессию. Ненавидела всех, а больше всего себя. Знакомые, судя по их фотоотчетам, вели насыщенную, активную жизнь: ходили на квесты, путешествовали, занимались спортом, творили что-то. Глядя на их красивые фотографии и счастливые лица, мне казалось, что моя жизнь совершенно бессмысленна. Вокруг происходит уйма всего интересного, а я всё упускаю.

Услышать себя

Однажды подруга пригласила меня провести выходные на даче в компании ее друзей. Это были веселые, интересные ребята – вместе мы играли в настольные игры, гуляли по лесу. Там я разговорилась с девушкой-психологом. Мы проговорили полночи, я поведала ей о всех своих переживаниях. Она сказала мне в тот момент самые нужные слова: прислушаться к себе, не глядя на других, постараться делать то, что хочется именно в этот момент. У меня словно открылись глаза!

Я стала избегать болтовни коллег на работе и после долгих размышлений приняла решение расстаться со своим парнем. На какое-то время я ушла в себя, ни с кем не общалась и никуда не ходила, когда меня звали. По совету того же психолога, я начала записывать на бумагу всё, что хочу. Несколько дней посвятила шопингу, потом купила тур в Италию, начала гулять каждый день после работы и пошла в фитнес-клуб. Там я познакомилась с молодым человеком. Сначала мы просто общались, а потом он пригласил меня на свидание.

Подарок судьбы

Игорь каждый раз придумывал интересные способы провести время вместе – мы ходили на экскурсии, смотрели перформансы, посещали выставки и спектакли. Он любил делать мне сюрпризы. За несколько дней назначал свидание в определенном месте и указывал «дресс-код» – я терялась в догадках, меня будоражила эта приятная неизвестность. Однажды мы даже вместе прыгнули с парашютом. На работе заметили перемены – я словно расцвела. Во время обеденного перерыва могла бесконечно рассказывать о том, где мы были и что делали.

Полгода назад мы поженились, и очень хотим детей. Сегодня я понимаю, что счастье не в количестве мероприятий, которые ты посещаешь за выходные. Счастье – в гармонии, когда ты слушаешь себя и делаешь то, что тебе действительно хочется. И совсем не страшно провести два выходных дня дома. Это нормально. А еще не стоит откладывать все интересное на выходные, сходить на выставку, встретиться в кафе с подругами и забежать в фитнес-клуб можно в будние дни.

В 1933 году в Венгрии неожиданно прокатилась волна самоубийств по воскресеньям. Это связали с песней «Мрачное воскресенье» Режё Шереша. В ней герой оказывался в выходной день наедине с собой и не видел смысла в жизни, намереваясь умереть. Этот хит даже назвали «венгерской суицидальной песней».

«Синдром тревожного уик-энда» (Weekend Anxiety Syndrome) - это беспокойство, связанное с хронической неспособностью делать всё, что вы хотите, или из-за того, что не сделали то, чего хотели.

Комментарий эксперта:

Современные люди так много работают, что у них остается мало свободного времени, поэтому они лелеют надежду в выходные наверстать всё, что не успели за неделю. Но когда вы строите много планов на выходные и раз за разом не можете их осуществить, появляется чувство неудовлетворенности и разочарования. Ситуацию усугубляют социальные сети, где люди выкладывают фотографии своей активной и насыщенной событиями жизни. Глядя на них, легко подумать, что выходные принято проводить именно так. Вам начинает казаться, что с вами что-то не то, что вы чем-то обделены. Если постоянно думать об этом и задаваться вопросами типа «интересно ли я отдыхаю», то весь отдых идёт насмарку. Ощущение, что вы пропускаете что-то важное, приводит к так называемому синдрому упущенной выгоды.

Человек может испытывать тревогу в выходные дни еще и от того, что привык следовать чёткому распорядку дня на работе. Когда же он оказывается в ситуации полной свободы, то теряется. Если отсутствие плана вас пугает, попробуйте спланировать ваши выходные на месяц вперед. Подумайте о том, какую книгу вы давно собирались прочитать, куда хотели сходить, с кем встретиться, какой фильм посмотреть, и расставьте приоритеты в соответствии с вашими желаниями в конкретный момент. Следуйте за своим внутренним чутьем и делайте то, что вам интересно прямо сейчас. Тогда выходные из большого и пугающего временного промежутка превратятся в серию маленьких приятных моментов, которые зарядят вас энергией и хорошим настроением на всю неделю. И не забывайте, что выходные не пройдут даром, если вы позаботитесь о себе – выспитесь, приготовите вкусную и полезную еду, займетесь спортом.

Опубликовано: 12 марта 2020 г.