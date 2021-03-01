Грейпфрут: очень полезный или очень вредный?

Бодрит, сжигает жир, снабжает витаминами - в общем, ничего кроме пользы... Но ученые утверждают, что с любимым фруктом не все так просто.

Вы удивитесь, но уникальность грейпфрута в том, что никто толком не знает, что это за фрукт. Предположительно он считается результатом естественной гибридизации апельсина и помело. И ни одно из его уникальных свойств, включая эффективность грейпфрутовой диеты до сих пор не получило достоверных подтверждений.



Мы можем лишь предполагать, что «райский цитрус» снижает уровень холестерина, оказывает противобактериальный, противогрибковый и жиросжигающий эффект, улучшает обмен сахаросодержащих веществ, а, следовательно, помогает при сахарном диабете и ожирении… И мечтать, чтобы эти свойства когда-нибудь все же подтвердились, а последние, прямо скажем, нешуточные заявления ученых оказались лишь предположениеми.

ГРЕЙПФРУТ И ЖЕНЩИНЫ



Прошлым летом СМИ запестрели пугающими заголовками: «Грейпфруты вызывают рак груди!», «Четвертинки грейпфрута в день достаточно, чтобы стать пациентом онколога»... К счастью, если разобраться, станет очевидным, что большинство «страшилок» сильно раздуты.



Действительно группа американских ученых из университетов Южной Калифорнии (University of Southern California) и Гавайев (Cancer Research Center of Hawaii), изучив здоровье более 50 тысяч женщин, пришли к сенсационному выводу.

У дам, съедавших хотя бы четвертинку грейпфрута в день, риск рака молочной железы оказался на 33% выше, чем у тех, кто грейпфруты не употреблял.



Однако следует сделать ряд достаточно существенных оговорок. Во-первых, этот вывод касается только женщин, находящихся в постменопаузе. Во-вторых, не учитывались другие факторы риска – солнечное излучение (все-таки Лос-Анджелес и Гавайи), отсутствие/наличие родов/абортов и прочих гинекологических заболеваний. К тому же на обмен эстрогенов(его нарушение как раз и связывают с женской онкологией) влияет не только грейпфрут, но и состояние печени. Например, при печеночной недостаточности грейпфруты точно есть не стоит.



Короче, потенциальную онкогенность грейпа ученым еще предстоит доказать. Но на всякий случай соблюдать осторожность стоит.



ГРЕЙПФРУТ И ЛЕКАРСТВА



А вот то, что цитрус несовместим с широким рядом медикаментов, доказано однозначно. Например, женщины, принимающие противозачаточные таблеткии пьющие грейпфрутовый сок, в один прекрасный день могут обнаружить, что они немножко беременны, а принимающие антидепрессанты - что они совсем не немножко депрессивны.

КАКАЯ СВЯЗЬ

МЕЖДУ ГРЕЙПФРУТОМ И РАКОМ?

Печень – это лаборатория, в которой пища разбирается на «запчасти». За этот процесс отвечают несколько ферментных систем; одна из самых мощных и многофункциональных – система цитохромов. Если замедлить ее работу, уменьшится и скорость «разборки» поступивших в организм химических соединений. Вещества, обладающие такой способностью, называются ингибиторами.

В грейпфруте обнаружено несколько мощных ингибиторов цитохромов CYP3A4. Как утверждают исследователи, именно с ними и связаны основные грейпфрутовые неприятности. Ведь эта система занимается утилизацией и женских половых гормонов, в частности, эстрогена. А его повышенная концентрация в крови считается одной из основных причин возникновения онкологии в молочной железе.

О возможном негативном эффекте сочетания грейпфрутового сока и некоторых лекарств впервые предупредила доктор Келли Моррис в статье, опубликованной в 1997 году в авторитетном журнале The Lancet. Через 3 года специалисты знаменитой американской клиники Майо подтвердили ее опасения, обнаружив опасное увеличение концентрации сердечно-сосудистых препаратов при одновременном употреблении их с грейпфрутовым соком.



Более подробное исследование появилось в декабре 2004 года в The American Journal of Nursing. Cреди прочего, был описан случай смертельного исхода на фоне совмещения грейпфрутового сока и гиполипидемических препаратов. Некий пациент имел повышенный уровень холестерина в крови и еще ряд факторов риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Ему был назначен препарат, снижающий уровень холестерина в крови. Через 2 месяца пациент перебрался с севера Америки во Флориду. Изобилие фруктов и солнца должны были пойти ему на пользу, однако вскоре у него развиваются мышечная боль, слабость, он оказывается в реанимации и умирает от острой почечной недостаточности. При «разборе полета» выяснилось: единственное, что изменилось в жизни пациента после переезда на юг, - он стал ежедневно выпивать 2-3 стакана свежевыжатого грейпфрутового сока.



В 2006 году группе ученых из университета Северной Каролины под руководством доктора Пола Уоткинса удалось идентифицировать «вредителя». Им оказалось вещество фуранокумарин, замедляющее работу системы цитохромов. Пока печень занята разборкой на запчасти ингредиентов грейпфрута, лекарства циркулируют по организму, их концентрация в крови нарастает, достигая опасного уровня, когда появляются сразу все побочные эффекты. Например, в ходе исследования взаимодействия одного из гипотензивных (понижающих давление) препаратов с грейпфрутовым соком ученые обнаружили увеличение концентрации лекарства в крови до 230%!



Ситуация настолько серьезна, что FDA (Администрация по продуктам и лекарствам США) в обязательном порядке требует проверять все новые препараты на совместимость с грейпфрутовым соком. Никакой другой цитрусовый, а также очищенный от фуранокумарина грейпфрутовый сок не обладают подобными эффектами.

ГРЕЙПФРУТ И МУКИ ВЫБОРА



Так следует ли отказаться от грейпфрута? Нет, конечно. Безусловно, осторожность не помешает, и увлекаться поеданием «райских цитрусов» и соком из них не следует, особенно если вам прописаны лекарства.



Не стоит увлекаться и широко известной грейпфрутовой диетой: при ней рекомендуется есть цитрус помногу и натощак, а это крайне травматично для зубов, десен, слизистой пищевода и желудка - слишком высока кислотность.

Диетологи советуют ограничиться одним плодом в неделю или добавлять по дольке в мясной или фруктовый салат.



В умеренных количествах грейп отлично помогает пищеварению. Органические кислоты, пектины, клетчатка, лигнин жестких перегородок, растительные протеазы – все это ускоряет продвижение пищи, способствует очищению кишечника, активизирует деятельность печени и опосредованно улучшает жировой обмен. Вот только без физической нагрузки и уменьшения общего калоража похудеть вряд ли удастся.



Ну а женщинам напомним: необходимость регулярных профилактических осмотров у маммолога никто не отменял. Постоянное откладывание визита к врачу может навредить гораздо больше, чем целая корзина грейпфрутов.

АПТЕКА И ЦИТРУС

Забыть о грейпфрутовом соке (особенно свежевыжатом) придется, если вы принимаете*:



Анксиолитики: алпразолам, буспирон, мидазолам, триазолам

Антиаритмические: амиодарон, квинидин

Антибиотики: кларитромицин, эритромицин, тролеандомицин

Антигистаминные: фексофенадин

Антикоагулянты: варфарин

Антиэпилептические: карбамазепин

Бета-блокаторы:карведилол

Блокаторы кальциевых каналов: дилтиазем, фелодипин, никардипин, нифедипин, нимодипин, нисолдипин, верапамил

Гормональные препараты, содержащие: кортизол, эстрадиол, метилпреднизолон, прогестерон, тестостерон

Иммуносупрессоры: циклоспорин, сиролимус, такролимус

Гиполипидемические: аторвастатин, флювастатин, ловастатин, симвастатин

Антидепрессанты: сертралин, флювоксамин

Ксантины: теофиллин

Опиоидные анальгетики: альфентанил, фентанил, суфентанил

Противовирусные: ампренавир, индинавир, нельфинавир, ритонавир, саквинавир

Противогельминтные: альбендазол

Противогрибковые: итраконазол

Противокашлевые: декстрометорфан

Противоопухолевые: циклофосфамид, этопосид, ифосамид, тамоксифен, винбластин, винкристин

Репотентеры: сильденафил, тадалафил

Финастерид (препарат для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы)

* Перечислены действующие вещества; торговые названия препаратов могут быть самыми разными. Название действующего вещества указано на упаковке и в инструкции к лекарству.

Опубликовано: 1 марта 2021 г.