ГОРОДА, КОТОРЫЕ СВОДЯТ С УМА

Отправляясь в путешествия, мало кто знает, что в мире есть города и страны, способные повлиять на психику и кардинально изменить жизнь.

Однажды в Индии мой товарищ познакомился со странным субъектом – обросший клокастой бородой русский жил в самодельной палатке под пальмами . Оказалось, что это бывший успешный менеджер крупной компании , который решил отдохнуть в Индии дикарём, взял месячный отпуск и снял бунгало. А когда отдых закончился, принял совершенно неожиданное решение – остаться жить в палатке на пляже. «Только здесь я стал по-настоящему свободным и счастливым», - так мотивировал свой поступок турист, который за два года ни разу не пожалел о своём решении.

Иерусалимский синдром

Наиболее известное психическое расстройство, связанное с пребыванием в конкретном городе, было впервые описано в начале 2000-х. Публикация о необычном синдроме, связанном с психическими срывами у людей, прибывших в центр мировых религий, появилась в Британском психиатрическом журнале (British Journal of Psychiatry). Учёные из израильского центра психиатрии Кфар-Шауль сообщили о возникающих ежегодно ста случаях этого синдрома среди туристов. У многих и них раньше уже диагностировали психическое расстройство или заболевания, но часть туристов до поездки не имели проблем с психикой. Из 470 человек, помещённых за последние 13 лет после посещения вечного города в психиатрические лечебницы Израиля, таковых оказалось 42 человека. Интересно, что клиника синдрома несколько странная, но идентичная у всех заболевших.

Впервые дни посещения города заболевшие становятся возбужденными, замкнутыми, постоянно принимают душ, раз за разом повторно стригут себе ногти, а потом заворачиваются в белую простыню, напоминающую одежду древних проповедников, и босиком начинают бродить по городу. При этом они молятся вслух, читают псалмы, поют, обращаются с проповедями к окружающим. Если не принимать мер, подобное продолжается неделю, затем проявления идут на спад, но за это время «просветлённые» могут доставить немало хлопот организатору и участникам группы, родственникам, соседям и горожанам. Единственное эффективное средство лечения – начать приём успокаивающих и как можно быстрее отправить человека домой.

Психиатры считают, что это классический пример острого психического расстройства, ему подвержены люди из религиозных семей, которые, попав в библейские места, испытывают глубокий эмоциональный шок от несоответствия своих представлений и реальности.

Флорентийский синдром

Нечто похожее развивается у туристов, впервые посещающих Флоренцию, и буквально сходящих с ума от местных красот. Среди горожан распространяютсяистории о том или ином эпизоде внезапного помешательства: кто-то лишился рассудка на мосту, кто-то перед собором. Всё это могло вызывать улыбку, если бы психиатр Грациэлла Магерини не опубликовала информацию о более чем ста случаях туристического помешательства в период между 1977 и 1986 годами.Основные симптомы – учащенное сердцебиение, потливость, чувство немотивированной тревоги и страха или безграничного восторга при осмотре местных красот, за которым следует острый психоз - люди либо пытаются уничтожить произведения искусства, либо начинают бредить, даже предпринимают попытки суицида.

Магерини назвала заболевание синдром Стендаля, в честь французского писателя, посетившего Флоренцию в 1817 году. Поражённый красотой города, он писал: " Я был поглощен созерцанием ее величественной красоты", "моё сердце сильно и учащенно билось". "Источник жизни словно пересох во мне, и я шел в страхе, что рухну на землю". Кстати, в самом городе наибольшее количество помешательств было зарегистрировано в знаменитой галерее Уффици.

Парижский синдром

Но иногда причиной помешательства может оказаться не красота города, а наоборот, его несоответствие ожиданиям. В научной литературе описано более 60 случаев так называемого парижского синдрома, которым в большинстве случаев страдают японцы. В стране восходящего солнца широкораспространён культ французской столицы. Жители островов – люди доверчивые и увлекающиеся, склонны идеализировать Париж и парижан. Столкнувшись с пылью и мусором центральных улиц, обилием мигрантов и хамоватым отношением местных, японцы нередко впадают в глубочайшую депрессию. А иногда всё выглядит как типичный острый психоз, требующий госпитализации горе-туриста в психиатрическую клинику. «Горячая смесь великих архитектурных творений и кипящей жизни мегаполиса, толпы мигрантов и туристов способны разбалансировать ранимую психику, поэтому людям с психологическими проблемами, лучше усилить терапию перед визитом в этот город», - считают исследователи парижского феномена.

Индийский синдром

Индия – зона повышенной психологической опасности, уверены специалисты. Можно строить догадки, что является первопричиной: особый уклад индийской жизни, религиозная философия или идеальный климат, но попав на местное побережье, туристы нередко принимают решение завязать с прошлой жизнью и остаться здесь навсегда. «На первый план выходит личный пример – путешественники видят местных жителей или оставшихся туристов, нищих, живущих в палатках у океана, и в то же время абсолютно счастливых и самодостаточных, занимающихся само - и миропознанием. Типичному клерку, проводящему на работе 10 часов в день, есть чему позавидовать. Пружина распрямляется, и человек принимает авантюрное решение кардинально изменить жизнь» - так описывают ученые типичную подоплёку индийского синдрома. А дальше, как показывает практика, через несколько месяцев или лет европейцы устают от прозябания у океана и всё равно возвращаются в прошлую жизнь, ведь чтобы просидеть у прибоя десятки лет, нужно родиться индийцем.

Причин как всегда несколько

Специалистысчитают, что у совершенно разных синдромов, можно легко найти общие черты. Да, город или страна являются в данном случае основным триггером, но чтобы полыхнуло, нужен порох и огонь. В этой роли выступают раздражители, характерные для дальних путешествий. Так, по данным учёных около 7% туристов страдают острым страхом перед полётами, не меньше 20% находятся в постоянном напряжении от того, что забыли взять важный документ, или не выключили дома утюг. Совокупность этих факторов приводит к тому, что около 60% туристов во время поездки пребывают в состоянии острого беспокойства. И уже на эту благодатную почву накладываются впечатления от красот Флоренции или святых мест Иерусалима. Поэтому, чтобы не сойти с ума на отдыхе, психологи предлагают соблюдать несколько простых правил. Соберите вещи за несколько дней до поездки и составьте список важных вещей, напротив которых поставьте плюсик. Аналогично сделайте и с домашней техникой, водоснабжением. Проверьте всё за час до выхода и поставьте плюсики. Заранее распечатайте все билеты и подтверждения аренды гостиниц и сложите в отдельную, яркую папку. Если страдаете аэрофобией, приобретайте билеты у крупных авиакомпаний схорошей репутацией и свежим авиапарком. Старайтесь брать билеты на светлое время суток – летать в темноте страшнее. Не перегружайте поездку чрезмерным количеством экскурсий и переездов, это поможет избежать физического и эмоционального истощения. Исполнив несложный ритуал, вы сделаете себе надёжную прививку от Парижа и Флоренции, и привезёте домой не психиатрический диагноз, а сувениры и хорошие впечатления.

Манящий Тибет Ещё одно мистическое место, которое приманивает туристов со всего мира. В Тибет не раз ездили многие мировые звёзды музыки и кино, некоторые оставались там на несколько месяцев, а некоторые навсегда. Волна увлечения буддизмом сделала эти места популярными у жителей Европы и Северной Америки. Психиатры считают влияние Тибета религиозным, но и здесь люди со слабой психикой рискуют попасть под слишком сильное влияние учения и места и столкнуться с симптомами психоза.

По данным ВОЗ «чрезвычайная психиатрическая ситуация» - самая частая причина воздушной эвакуации туристов.

Побывавшие у Храма Гроба Господня могли видеть местную «достопримечательность» - оставшегося много лет назад при храме европейца, который проповедует в одежде Христа.

Опубликовано: 26 августа 2019 г.