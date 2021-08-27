Глафира Тарханова: «Меня сложно усадить дома»

Актриса театра и кино рассказала «Здоровью» о любви к психологии, смелых решениях и минутах слабости, а также о том, каково быть одновременно популярной актрисой и мамой четверых сыновей

«Многие родители подумают, что я сумасшедшая»

Глафира, традиционный вопрос - как вы провели лето?

Я провела его на съемках сериала «Паромщица 2», очень насыщенное было время в разъездах – новые города, смена обстановки, где была не только работа, но и прогулки, экскурсии. В свободные дни ко мне приезжали родные и дети в разном составе. Всей семьёй мы выезжали в Подмосковье на дачу. Трое старших сыновей первый раз поехали в лагерь, где им сразу же не понравилось, но мы предложили им мужественно пройти этот опыт до конца.

Ваши трое сыновей уже школьники. Чем они увлекаются, хочет ли кто-то пойти по вашим с мужем стопам?

Пока интереса к актерской профессии ни у кого нет, но я предполагаю, что кто-то пойдет по нашим стопам. Дети с возрастом меняются и их увлечения тоже. Сейчас у каждого есть спортивные занятия – борьба, теннис, фехтование. Конечно, изучение английского языка, причем старший еще учит японский язык, рисует манго и комиксы. Как и у любой мамы, особенно многодетной, задача состоит в том, чтобы составить каждому расписание и всё это как-то совместить.

Даже с рождением одного ребенка актриса понимает, что может выпасть из профессии, а вы решались на это четырежды…

Я пережила подобное в момент рождения первого сына. Через пару месяцев после родов я вдруг вышла не в соседний магазин за продуктами, а на пробы, и мне казалось, что жизнь вокруг продолжается, а я уже какой-то другой человек. Такие ощущения, наверное, бывают у людей, которые возвращаются с войны. Но я быстро втянулась в работу, быстро похудела. И в последующие беременности уже не было так страшно, потому что у меня были заранее запланированы проекты, я понимала, что месяца через три после родов будет работа. С четвертым сыном получилось очень экстремально – вместе с ним мы поехали на гастроли по восьми городам на автобусе. И один месяц ему исполнился на этих гастролях. Многие родители подумают, что я сумасшедшая, но я взяла на себя такую ответственность, понимала, на что я иду. Для меня было важно быть с ребенком и важно было работать. Это было наше с сыном путешествие, всё прошло благополучно.

Вы сами любите учиться, у вас за плечами школа оперного пения, школа-студия МХТ. Но зачем вы пошли учиться в МГУ на психолога?

Все, кто идет в психологию, делают это для себя в первую очередь. Моя мама закончила психфак, сейчас мой младший брат тоже поступил. Психологическое образование помогает мне в актёрской профессии, в общении с людьми, в семейных отношениях и воспитании детей. Нередко за советом обращаются знакомые и подруги. До сих пор я читаю литературу по психологии, меня эта тема увлекает. Сейчас, например, открыла для себя психиатра Ирвина Ялома, он пишет увлекательные истории, которые могут послужить для кого-то хорошим уроком. Во взаимоотношениях его героев ты находишь схожие ситуации и в своей жизни, делаешь определенные выводы. Сама я уже не раз играла в кино психолога, например, в мини-сериале «Синичка» у меня была роль психолога, которому самому требовался психолог (смеется).

Вы участвовали в проекте «Танцы со звездами», что для актрисы в порядке вещей, а навыки оперного пения используете?

Профессионально на сцене я не пою, но это образование помогло мне развить слух, музыкальность, чувство ритма, актерское мастерство, силу голоса. В кино и в театре у меня были моменты, когда я пела. А вот с танцами оказалось всё сложнее - это заблуждение, что все актрисы танцующие. Проект стал очень травмирующим для меня. Мне нравилась интенсивная нагрузка, но к самому формату шоу и соревнованиям я психологически не была готова совершенно.

«Я не из тех, кто будет сидеть на одном месте»

Расскажите, как вы совмещаете материнство и карьеру, как выглядит ваш обычный день?

Если я дома, то мой день не отличается от дней других мам. С утра надо поднять, накормить и одеть четверых маленьких мужчин. Всё это сопровождается разборками и криками – я это не буду, это я не надену... Я даже в зеркало не успеваю посмотреть - сразу развожу детей, дальше идут домашние дела, встречи, пробы, переговоры. Потом надо забрать детей в разных составах и развести по кружкам. В машине мы слушаем музыку, общаемся, веселимся, делимся впечатлениями о прошедшем дне. Конечно, без помощи мужа, мамы и няни я бы не справилась.

Терзались ли вы чувством вины из-за того, что не отдаёте всё время и всю себя детям?

Через это проходят все работающие мамы. Мои дети привыкли, что я уезжаю. Я решила, что хочу заниматься профессией и хочу позволить себе помощницу, которая возьмёт на себя хозяйство - приготовление еды, уборку, покупку продуктов, чтобы мне не тратить на это время и не раздражаться из-за пятен на полу. Конечно, няня не заменит маму, но она может, например, погулять с младшим, пока я читаю другим детям, ведь каждому нужно уделить внимание, вникнуть в интересы каждого. Дети разных возрастов и всем нравится всё разное, поэтому мы делимся. Но часто мы ездим куда-то все вместе на машине, например, на Новый год ездили в Петербург.

А муж говорил вам – сиди дома, занимайся детьми?

Муж узнал меня до того, как я стала многодетной мамой. Он понимал, что усадить меня дома очень сложно, даже выходные дни у меня всегда перенасыщенные. Зная, как я расписываю наш отпуск, муж понимает, что я не из тех, кто будет сидеть на одном месте. Он берёт на себя часть домашних обязанностей и занятия со старшими сыновьями, например, спорт во многом связан и с его интересами, в этой области у нас рулит именно он.

Мальчишки – это же дом вверх дном, драки, синяки. Как вы умудряетесь выжить в этом мире мужчин?

А я не знаю, как может быть по-другому, у нас точно не соскучишься. Я смотрю на девочек в других семьях, мне это в диковинку, это совсем иная история. В моем случае самое главное - спокойнее относиться к неидеальному порядку и шуму.

Самое страшное для родителей, когда выросшие дети не общаются друг с другом, делят что-то, предъявляют обиды из детства. Как вы стараетесь вырастить детей дружными?

Рецепта у меня нет, потому что нет идеальных родителей и нет идеальных детей. Считается, что любой ребенок, когда вырастет, пойдет к психологу и у него будут претензии к родителям. Так и должно быть. В конфликтных ситуациях с родителями дети многие эмоции проживают впервые, они учатся высказывать свое мнение и чувства, отстаивать свою позицию. В этом тоже есть опыт и элемент воспитания. Иначе как они будут потом существовать в обществе? Нужно находить время, чтобы разговаривать с детьми, проговаривать и свои чувства тоже. Я могу рассказать сыну, какой у меня был сложный день, описать свое состояние. И сын мне говорит – я не знал, что у тебя такое бывает, ты почаще рассказывай мне об этом, тогда я буду по-другому себя вести.

Очень непросто растить мальчишек дружными, характеры у всех разные, они сейчас проходят разные возрастные этапы, случаются драки, собираются коалиции одних против других. Я стараюсь указать им на сильные стороны друг друга: на этого брата ты всегда можешь положиться, присмотрись к нему, у него есть такие черты характера, которые уже не изменятся, а с кем-то другим будет круто в чём-то другом. Я предлагаю им ценить друг друга, прежде всего, тогда будет и дружба, и эмпатия, и взаимопомощь.

У вас трижды были домашние роды. Какие преимущества вы нашли в этом?

Я не агитирую ни в коем случае за домашние роды, это было мое личное взвешенное решение и моя ответственность. Мой первый опыт в роддоме был экстремально негативным психологически. Я была наедине с собой, меня никто не слышал, про чувства и методики расслабления там речи не шло. А у моей мамы были двое домашних родов – так родились мои брат и сестра. С ее акушеркой появились на свет и трое моих детей. Мне с ней было комфортно и спокойно, я могла положиться на неё. В домашних родах есть правила трёт «Т» - тихо, тепло и темно. Когда с тобой опытный человек, он сразу поймёт, если что-то пойдёт не так, и вызовет бригаду скорой помощи. Но сегодня есть альтернатива – это роды в роддоме с доулой, женщиной, которая обеспечивает психологическую поддержку мамочке, потому что врачу и акушерке некогда этим заниматься.

«Ищу впечатления в обыденности»

Как вы приходили в форму после родов, которые, по сути, были одни за другими?

Почти плюс 20 кг за каждую беременность сбросить нелегко, а с возрастом всё сложнее. И в этом мне как раз помогала работа, я следила за рационом питания, подключала домашние тренировки, йогу, но не в ущерб сну. Сейчас я пришла в хорошую форму, мне помог принцип питания, который под мои запросы разработал нутрициолог. Это не диета, а именно принцип питания, рассчитанный на месяц. Меню состоял из простых блюд с минимальным временем на приготовление. Я могла накануне покупать те продукты, которые мне понадобятся на завтрак, обед и ужин. Быстро готовила, брала с собой в контейнере и за весь день не смотрела по сторонам и не соблазнялась выпечкой. Порции небольшие, но я хорошо переношу ощущение лёгкого голода. Результат меня восхитил.

Что входило в меню?

Это могла быть отварная куриная грудка с морской капустой, стейк семги на пару со шпинатом или веточкой укропа. Вместо десертов – ягоды. Чтобы не жить с ощущением ограничений, нутрициолог включал в моё меню нестандартные сочетания вкусов. Например, на завтрак мог быть горький черный кофе с малиной. У меня было чувство, что я ем пирожное! Причём в таком питании важны не калории, а сочетание конкретных веществ. За месяц я скинула несколько килограмм, но помимо похудения такое питание ведёт и к общему оздоровлению, улучшению обмена веществ. Я почувствовала себя лучше. Конечно, придерживаться этого рациона долго нельзя, но я могу взять его за основу.

У вас очень много фотосессий – это то время, которое вы можете посвятить только себе?

Да, ведение Инстаграма и фотосессии, с одной стороны, часть моей работы, но одновременно и то, что меня радует. Я получаю удовольствие от преображения и создания образов.

Вы всегда были довольны своей внешностью?

Я отношусь к тем актрисам, которые не преследуют цель всегда и везде быть красоткой. Наряду с моими безупречно красивыми фотографиями, над которыми поработали специалисты, встречаются и совсем неоднозначные фото, которыми я ломаю стереотип гламурности, потому что мне скучно, когда всё одно и то же. Так много красивых девушек, которым постоянно чего-то не хватает, они что-то в себе доделывают. И фото без мейкапа – это шаг к тому, чтобы принимать и любить себя. Хотя я в какой-то степени заложник своей профессии: когда тебя узнают где-то на улице или на гастролях, необходимо соответствовать положению, проявлять уважение к зрителям, ведь никому не хочется фотографироваться с актрисой в спортивном костюме.

Когда наступают минуты усталости, как восстанавливаетесь?

Ищу впечатления в простой обыденной жизни. А для этого надо быть открытой всему, уметь разглядеть что-то в каждом дне. Конечно, для меня важен сон, но я научилась добирать его везде, в любой ситуации.

Кажется, что вы сильная женщина, которая всё держит под контролем. А бывают минуты слабости?

Конечно, такое бывает. И поплакать хочется. Как актриса, я могу дать волю чувствам в работе. Понятно, что в той или иной роли не совсем я, но эмоции моих героинь могут быть мне близки, так или иначе. Например, в «Паромщице» я проживала сильные женские страхи, когда ты не в силах на что-либо повлиять.

Иногда в общении с детьми я могу быть слабой. И я считаю, что это правильно, особенно в отношении с подростками. Это дает им возможность почувствовать себя сильными.

У вас в кино в основном печальные женские образы, а в жизни вы полная противоположность – всё время улыбка на лице, хулиганство.

Не знаю, почему меня видят в печальных образах. Представляете, как я хочу играть другие роли! Мой Инстаграм – это своего рода мое послание продюсерам и режиссерам о том, что я могу быть другой.

5 фактов о Глафире Тархановой

1. Родилась в городе Электросталь Московской области в семье актёров театра кукол.

2. В 2001 году окончила школу оперного пения Галины Вишневской, в 2005 году окончила актёрский факультет школы-студии МХАТ (курс К.Райкина), в 2008 году - факультет психологии МГУ.

3. Стала известной после ролей в сериалах «Громовы», «Измены», в фильме «Чудная баба». Этим летом покинула театра «Сатирикон», в котором служила 20 лет.

4. Замужем за актёром Малого театра Алексеем Фаддеевым, с которым растит четверых сыновей – Корнея, Ермолая, Гордея, Никифора.

5. Сыграла в продолжении сериала «Паромщица» , который выйдет осенью на канале «Россия 1».

5 советов Глафиры Тархановой:

1.Если дети стоят на ушах, у мамы есть два варианта – либо оставить их и прилечь, либо присоединиться к ним и тоже встать на уши.

2. Чтобы день задался с самого утра, даже если вы не выспались, начните его с улыбки перед зеркалом.

3. Если страшно устали, то лягте поспать – неважно, где и как, главное закрыть глаза на 5, 10, 15 минут.

4. Устройте профессиональную фотосессию, чтобы почувствовать себя королевой, оказаться в театре в главной роли. Увидеть себя с другой стороны, чтобы любимый человек увидел вас другой. Это интересный эксперимент и своеобразная терапия.

5. Женщину делает счастливой любовь и красота во всех смыслах и проявлениях.