Где искать витамины?

По подсчетам ВОЗ, в мире 1/3 людей страдают от недостатка витаминов, минералов и микронутриентов. Можно ли получить их с едой или нужно принимать дополнительно?



По данным академика РАМН Виктора Тутельяна, в структуре заболеваемости россиян 30-50% составляют алиментарно-зависимые - те, что напрямую связаны с нехваткой поступающих с пищей полезных веществ – фитонутриентов. По статистике практически во всех регионах России дефицит аскорбиновой кислоты составляет около 70%, у 60% населения обнаруживается недостаточность некоторых витаминов группы В. Жители регионов с малым количеством солнечных дней испытывают дефицит витамина D.

Имеет значение и характер питания. Рацион современного человека кардинально отличается от питания наших предков. «Так, если до 1900 года женщины и мужчины потребляли от 4000 до 6000 ккал в сутки, однако даже при таком питательном рационе, люди чаще всего не получали достаточно витаминов и микроэлементов. В настоящее время человек съедает от 2000 до 2500 ккал, к тому же в его рационе преобладает бедная нутриентами еда промышленного производства», – объясняет руководитель отдела медицинского обучения Basis Genomic Group, врач-эндокринолог, диетолог Михаил Заботин.

Состояние гиповитаминоза диагностировать не сложно – для этого необходимо сдать анализы крови и мочи. Длительный дефицит микронутриентов показывает анализ волос на витамины и минералы.

В магазин или в аптеку?

Большинство специалистов убеждены, что с помощью правильного разнообразного питания здоровый человек может набирать необходимую суточную норму витаминов. «Не все россияне из-за дороговизны продуктов могут себе позволить питаться полноценно», - комментирует Кирилл Иванычев, руководитель направления по вопросам здравоохранения центра «Общественная Дума». Еще одно препятствие на пути получения витаминов с помощью питания – качество современных продуктов. Известный международный эксперт по вопросам здорового питания, медицинский директор Института оптимального здоровья Nutrilite (Калифорния, США), доктор Доктор Дюк Джонсон на примерах многочисленных исследований доказал, что с начала промышленного производств продуктов питания, они утратили свою естественную пользу, и, как следствие, во всем мире резко возросло число неинфекционных заболеваний. Из-за сокращения сроков культивирования растений, в них значительно снижается количество витаминов. Часть из них теряется в процессе транспортировки и (или) переработки. В результате мы получаем продукты, которые не могут обеспечить организм нужным количеством нутриентов. Еще одно важное изменение, которое коснулось сельского хозяйства в последнее время – снижение биоразнообразия. Из-за перехода на промышленные технологии в ходу остались только «удобные» культуры, которые, как правило, не слишком богаты витаминами и микроэлементами. Так, например, во Франции количество видов растений, употребляемых в пищу, в течение 20 века сократилось с 250 видов до 30-60, в Греции после 20-х годов 20 века исчезли 90% местных сортов пшеницы. Очевидно, что современный человек не может получить все витамины с помощью только питания. Лучше, если витамины вам назначит врач с учетом образа жизни, наличия в анамнезе аллергии, заболеваний ЖКТ и нарушений всасывания. Большинство российских специалистов по питанию сходятся во мнении, что профилактический прием витаминов нужен тогда, когда поступление их с едой не покрывает суточные потребности. Важно учитывать специфику рациона. Например, если нет возможности потреблять достаточное количество фруктов и овощей, можно принимать аскорбинку. Вегетарианцам рекомендуется дополнительный прием витамина В12, который содержится в продуктах животного происхождения). Необходимы витамины и при беременности и грудном вскармливании, при астении, и при восстановлении после болезней. Дополнительный прием витаминных комплексов часто необходим и людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом.

Опубликовано: 18 ноября 2021 г.