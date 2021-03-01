Гармония в умеренности

В работе, быту, еде и отношениях шведы руководствуются девизом лагом - бери ровно столько, сколько необходимо. Нам, русским, философия лагом вполне подходит - всё больше людей применяют эти принципы в жизни

Эксперт: Шамиль Абдуллаев, психолог

Ни много ни мало

Кто? Ирина Кострюкова, ресторатор, 43 года

Что? Выйдя замуж за шведа и переехав жить в Стокгольм, мне пришлось принять и шведскую философию жизни «лагом», то есть «в меру». Не скажу, что у меня получилось легко и сразу, но сегодня я вижу все преимущества этого образа мыслей.

Как? Я по натуре человек эмоциональный и внутренне долго сопротивлялась шведскому принципу «не выпендриваться», быть как все. Мне это было не совсем понятно - что-то вроде ни много ни мало. Я привыкла, что если идёшь в баню, то паришься от души. Если приглашаешь гостей, то накрываешь большой стол. А приобщение к лагом началось еще на стадии знакомства с будущим мужем - ни цветов, ни ресторанов, ни красивых жестов. Уже живя с ним, я получила первый выговор за то, что заказала в кафе не одно, а два блюда – салат и горячее! Дело не в деньгах, а в лагом: надо заказать столько, сколько съешь.

Русские подруги с сочувствием отмечают, что дома у нас «бедненько». И это при том, что муж прилично зарабатывает. Но опять же – лагом, минимализм и функционализм. Все поверхности в доме должны быть чистыми и пустыми. Максимум - цветы, подсвечники, красивая дорогая лампа или ваза известного дизайнера. То же самое в одежде – не броско, практично. По улице можно идти в резиновых сапогах, в ресторан – в джинсах, а для вечернего платья и туфель нужен повод. В этом смысле русские, давно переехавшие в Швецию, по-прежнему легко выделяются из толпы.

Бонус! Шведские дамы редко ходят в мини-юбках, красятся не ярко, но они занимаются спортом, путешествуют и ведут активный образ жизни до конца жизни. В этом плане лагом мне нравится. Конечно, жизнь лагом гораздо комфортнее - спокойно, стабильно, умеренно, как у всех. Но иногда мне скучно. Тогда я топлю баню. Топлю, как следует. Загоняю мужа в парилку и устраиваю ему баньку по-русски – как положено, без меры.

Внутреннее равновесие

Вынос: «В 25 лет я бы не прониклась философией лагом, она для тех, кто постарше и хочет жить простой жизнью»

Кто? Анастасия Спиренкова, стилист, 32 года

Что? Жить в стиле лагом в России можно. Но не стоит ждать, когда это объявят национальным проектом. Надо начинать с себя, ведь в первую очередь это внесет равновесие и гармонию в вашу жизнь.

Как? Когда я слышала про скандинавские философии бытия хюгге, лагом и люкке, мне казалось, что это про вкусные печеньки и уютные пледы – всё мило, но не для меня. Но потом я заинтересовалась системой осознанного потребления. А скандинавские страны в этой теме впереди планеты всей.

К лагом я приходила постепенно. Начала с гардероба – в нем теперь царят минималистичность и функциональность. Я избавлена от вечного стресса «что же надеть», глядя в забитый доверху шкаф. Затем я постаралась найти баланс между работой и отдыхом. Освободила от лишних вещей свой дом. А потом начала наводить «уборку» в жизни - почистила социальные сети, немного поменяла окружение и со временем стала замечать, что внутри меня тоже что-то поменялось - появилось чувство равновесия и спокойствия.

Я заметила, что молодое поколение мыслит лагом: отказываются от роскоши и машин, в магазине покупают всё по списку, чтобы не брать лишнего, сортируют мусор. Но для меня в лагом есть один минус - погружение в свой маленький мир. Ты создаёшь уютную жизнь для себя, не нарушаешь личное пространство других и так незаметно превращаешься в индивидуалиста.

Бонус! Думаю, в 25 лет я бы не прониклась этой философией, она для тех, кто постарше и хочет жить простой жизнью. Главное в этой концепции – находить время для себя и тех занятий, которые помогают восстановить внутреннее равновесие. Иногда кажется, что мы должны делать определенные вещи, чтобы стать счастливыми. Нет, надо забыть и об этой обязаловке, а делать то, что приносит радость, пусть даже не вписывается в концепцию.

Комфорт без излишеств

Вынос: «Мы можем позволить себе жить на широкую ногу, но зачем».

Кто? Ольга Сысоева, менеджер по работе с клиентами, 35 лет

Что? С нашим уровнем дохода мы с мужем можем позволить себе многое, но мы осознанно выбрали минимализм и умеренность. Хотя в нашей стране, где слишком явная разница в достатке людей, наша жизнь всё равно покажется кому-то лакшери.

Как? Несколько лет назад мы с мужем побывали в Швеции, где узнали о принципах жизни лагом. Многое в этом нам понравилось и показалось разумным. Правда, на тот момент мы уже купили квартиру в дорогом жилом квартале - жильё бизнес-класса, все соседи с хорошим уровнем жизни. Мой муж из бедного провинциального парня сам дорос до состоятельного человека. Он может позволить себе жить на широкую ногу, но зачем.

Жизнь лагом мы начали с сортировки мусора – у меня под столом ящики под разные отходы, я почти не использую полиэтиленовые пакеты и не покупаю лишнюю еду. Нам нравится минимализм в интерьере – у нас в квартире ровные однотонные поверхности и минимум декора. Мы покупаем одежду хороших брендов, но не броскую. Я езжу на метро, летаем мы экономом и ездим на такси эконом-класса. И это не ради экономии или жадности, просто нам этого достаточно. Единственная роскошная вещь у нас – машина с дизайнерским тюнингом. Это страсть мужа, и в этом не работает никакой лагом.

Бонус! Мои родители и сёстры имеют меньший достаток, чем я, но они не чувствуют себя рядом с нами ущербными. И я рада этому. А еще мы смогли найти баланс между работой и отдыхом, нельзя зацикливаться лишь на работе, лишая себя простых удовольствий.

Комментарий эксперта

Шамиль Абдуллаев, психолог:

- Лагом - особая жизненная философия шведов, название которой трудно дословно перевести на другие языки. Обычно под лагом подразумевается умеренность, сбалансированность во всех сферах жизни, умение радоваться простым вещам, минимализм, комфорт, практичность. При этом лагом не призывает к экономии - лучше купить несколько дорогих, но качественных вещей, чем много дешёвых. Это помогает грамотно расходовать деньги и не захламлять пространство. Такой разумный подход к жизни делает шведов одной из самых счастливых наций в мире, а их страну одной из самых комфортных. Возможен ли такой подход для русских? Конечно, можно начать с себя, применить некоторые принципы в своей жизни, но главное условие – вам должно быть комфортно жить так.



Опубликовано: 1 апреля 2021 г.