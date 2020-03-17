Французская заправка для салата

2 порции, в одной – 456 ккал
Потребуется:
4 ст. л. льняного масла холодного отжима
1 ч. л. кленового сиропа или мёда
2 ст. л. лимонного сока
1,5 ст. л. соевого соуса
Кунжутное масло по вкусу
Для салата:
½ стакана киноа
50 г миндаля
1 пучок рукколы
2 огурца
4 редиса
1 морковь
Соль по вкусу
Что делать:
Отварить киноа, добавив по вкусу соль и любимые специи.
Натереть соломкой морковь, нарезать редис, огурцы и порвать листья рукколы. Добавить к овощам киноа и миндаль.
Вилкой взбейте все ингредиенты для заправки, сразу же полейте салат и подавайте.
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