Фитнес-подсказки

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На самые популярные вопросы о фитнесе отвечают специалисты
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 12 ферваля 2020 г.

Когда лучше идти на фитнес – перед или после работы?

Леонид Савельев, персональный тренер

Тут важнее всего, чтобы время тренировок гармонично вписывалось в ваш график. Если вы «жаворонок», то тренируйтесь до работы. Если «сова», которая с утра ощущает себя разбитой, то ваш вариант — фитнес после работы. Однако надо учитывать и то, во сколько вы заканчиваете трудовой день, ведь многие задерживаются дольше формальных 18-19 часов. Иногда даже «совам» может быть удобнее договориться о несколько более позднем начале рабочего дня и тренироваться до работы. Что касается пользы для здоровья и похудения, она одинакова при любом режиме тренинга. Фитнес перед работой ускоряет обмен веществ и снижает аппетит на весь день, заставляет организм сжигать жир наиболее эффективно. К тому же с утра вы не устали, у вас максимум сил на упражнения, лучшая концентрация, что снижает риск травм. Вечерний же фитнес замедляет отложение жира и продлевает его сжигание на несколько часов. И это будет плюсом, если вечером вы можете себе позволить более калорийный ужин.

Что делать, если во время фитнеса часто и обильно потеешь?

Ирина Михрина, фитнес-тренер, спортивный врач

Потоотделение — естественный процесс охлаждения тела.  Чем выше его температура, тем активнее выделяется пот. Но есть и некоторые другие факторы. Не так давно американскими спортивными врачами было проведено простое исследование.  Во время опыта испытуемых разделили на две группы -  спортсмены и нетренированные люди. Все участники исследования должны были пробежать одинаковые дистанции, придерживаясь условленного тайминга забега. Добровольцы, далекие от фитнеса, потели сильнее, потому что им для поддержания заявленной скорости  нужно было держать пульс 70% от максимума, а спортсмену — всего  45%. То есть, больше потел тот, кто был меньше подготовлен физически. Правда, есть и личные нюансы потоотделения. Если вы заметили, что сильно потеете, выпивайте 0,3 л воды перед занятием и делайте выбор в пользу одежды с функцией отвода влаги Dry- fit. Если вас смущает запах, выбирайте не дезодоранты, а антиперсперанты длительного действия.

Почему считается, что  «золотой» стандарт фитнес-нагрузок  - это тренировки 3 раза  в неделю?

Екатерина Колесова, фитнес-тренер

Тренировки 3 раза  в неделю или через день дают возможность наиболее рационально распределить нагрузку на разные мышечные группы. Или, если вы проводите круговую тренировку — восстановиться после нее и прийти на следующее занятие полным энергии. Кроме того, известно, что после фитнеса обмен веществ усилен в течение примерно 48 часов. Значит, если тренироваться с таким интервалом, то ваш метаболизм ускорится. За счет этого организм активнее будет расходовать жир не только во время и сразу после тренировки, а постоянно. А отложение подкожного и висцерального (внутреннего) жира - замедлиться. Но не стоит сразу начинать с теженедельных 3-х разовых занятий. Попробуйте пару недель ходить на тренировки только, например, по субботам. Когда почувствуете, что легко можете добавить еще одно занятие. Главное, чтобы вы занимались с чувством удовольствия, а не через силу.

Как заставить заниматься себя фитнесом, когда ничего не хочется?

Марина Кравец, фитнес-тренер

Часто за психологической усталостью скрывается физиологическая проблема. Например, нехватка витаминов, минералов или антиоксидантов. Прежде чем находить объяснения затянувшейся хандре, сдайте расширенный анализ крови и обсудите результаты с врачом, которому доверяете. Если же речь идет о легкой меланхолии, вызванной холодами и коротким световым днем, не бросайте тренировки, а попробуйте заниматься дома.

Составьте четкий план и программу упражнений. Например, фитнес в  понедельник, среду и пятницу, с 19:00 до 20:00. И список упражнений. Обязательно ставьте галочки — такие-то упражнения сделаны, такой-то день закрыт. Ведите график не в уме, а в тетради или в записной книжке на телефоне. Это дисциплинирует! Если домашний фитнес – не ваша история, попробуйте записаться на групповые тренировки. Например, если вам важно мнение людей со стороны, то такие занятия помогут собраться и выполнить весь комплекс упражнений до конца – вы точно не захотите стать самым слабым звеном в группе! В этом случае стоит определить те виды фитнеса, которые вам интересны или давно хотелось попробовать. Пойти туда, где интересно, всегда легче.

Каковы основные правила питания до и после тренировки?

Максим Кудеров, фитнес-коуч

Самое важное: не тренироваться на голодный желудок.  Во-первых, это не влияет на жиросжигание, во-вторых, из-за недостатка гликогена переносимость физической нагрузки ухудшается. И даже если вы собирались позаниматься от души, скорее всего, для организма эта тренировка окажется не особенно эффективной.

После воркаута рекомендуется употреблять пищу, богатую белками и углеводами, но не стремитесь утолить голод в первые полчаса после спорта.  Многие современные  исследования не подтверждают существования «углеводного окна», поэтому вашу порцию овощного салата и куриного стейка вы вполне можете съесть и через 60 минут после фитнеса.

Основной постулат тренирующегося человека в любом возрасте  -  употреблять достаточное количество белка (1,5-2 г на кг веса тела в день) и не допускать большого дефицита калорий.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 12 ферваля 2020 г.

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