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Фитнес-подсказки для тех,кто сидит дома.

На самые популярные вопросы о фитнесе отвечают специалисты
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 24 марта 2020 г.
Тэги: женское здоровье, фитнес

Правда ли, что дыхательные упражнения помогают сделать талию тоньше?

Инна Зорина, специалист по снижению веса  для женщин 40+

Правда. Причем тоньше может стать не только талия. Дыхательные упражнения нормализуют газообмен и метаболизм внутри клетки. Поэтому процесс расщепления и вывода жира происходит эффективнее и быстрее. Более того, дыхательный воркаут способен поддержать достаточно высокий метаболизм в течение всего дня. А это значит, что съеденная пища будет лучше усваиваться и не отложится в виде жира. Поэтому я советую выполнять дыхательные упражнения в конце каждой тренировки. Например, упражнение «вакуум». Сделайте полный вдох и такой же полный выдох. Теперь задержите дыхание на 10 секунд и втяните в себя живот настолько, насколько это возможно. После этого медленно выдохните. Повторите 3 раза. Постепенно можно научиться выполнять и элементы диафрагмального дыхания. Правда, лучше всего, чтобы предварительно вам показал правильную технику профессиональный тренер.

Как начать  заниматься фитнесом, если ничего не хочется?

Максим Потапенко, фитнес-тренер

«Какой фитнес, когда и так ни на что сил не хватает!» - фраза, которую произносят практически все новички в спорте. Вступать в дискуссию с человеком с такой установкой  сложно и неэффективно, гораздо продуктивнее предложить ему  продвигаться к цели «стать физически активным человеком» маленькими шажками. Поверьте, если вы просто начнете двигаться, не ставя себе жестких дедлайнов и нереальных целей, вы почувствуете себя легче и бодрее. Чтобы обрести мотивацию, можно сначала найти дружелюбную фитнес-платформу с несложными упражнениями: это может быть приложение для смартфона, youtube-канал, блог или сайт в интернете. Во всех этих вариантах вы будете делать упражнения по видеоинструкции, с голосовыми объяснениями и подсказками. Идеальный вариант для периода жизни, когда не хочется ни думать, ни решать.Не любите потеть — возьмите йогу, пилатес или стретчинг. Недолюбливаете отягощения — делайте упражнения на коврике. Всегда хотели танцевать — пробуйте все виды танцевальной аэробики или танцев. Двигаться всегда лучше, чем оставаться на месте.

Какая тренировка самая эффективная?

Маргарита Зверева, фитнес-тренер

Если мы говорим про эффект похудения и поддержания тонуса, то можно упомянуть бег. Это самый энергоемкий вид передвижения: до 600 ккал за час, если вы бежите быстро. Но он и самый требовательный к состоянию суставов и сердечно-сосудистой системе. Поэтому самый беспроигрышный вариант – ходьба. Ходить можно быстро, по-спортивному — со скоростью бега, при этом без его риска для суставов. Можно ходить с опорой на палки — максимально безопасно для любого веса и возраста. А можно ходить с утяжелителями или гантелями, параллельно подкачивая верх тела. 

Как начать приходить в форму после перерыва в тренировках?

Антон Носов, спортивный тренер

Просто включите чуть больше движения в свою обычную жизнь. Попробуйте делать хотя бы 2-3 самых легкие упражнения в качестве утренней зарядки. Например, 10 приседаний и 5 вращений руками и корпусом. Скачайте шагометр. Старайтесь проходить 5-7 тысяч шагов ежедневно. Восстанавливайте нагрузку постепенно, старайтесь  тренироваться через  равные промежутки времени. Например, в среду и воскресенье. Первые тренировки не должны занимать больше  20-30 минут. Через 2 месяца вы сможете тренироваться уже по 40-60 минут  каждый раз. А еще через 2-3 месяца можно пробовать и более интенсивные занятия! Главное – соблюдать периодичность. Замечайте изменения в своем теле. Заканчивая любую тренировку, поблагодарите себя – вы совершенствуетесь, а это достойно уважения.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 24 марта 2020 г.

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