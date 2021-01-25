Фитнес-подсказки февраля

Правда ли, что тренировки положительно сказываются на состоянии кожи лица?

Светлана Ковалькова, тренер лечебной физкультуры, косметолог:

Да. На состояние кожи хорошо влияют умеренные аэробные нагрузки на свежем воздухе. Например, ходьба или легкий бег в парке, катание на лыжах, коньках. Средний пульс во время фитнеса не должен превышать 120-130 ударов. В этом режиме кровообращение в мелких сосудах усиливается. За счет него все ткани, включая кожу лица, эффективно насыщаются кислородом и освобождаются от продуктов обмена. А вот при более интенсивных нагрузках, наоборот, возникает кислородное голодание тканей. Кроме того, воркауты для улучшения осанки предотвращают птоз нижней части лица. Упражнения, которые выполняются, когда ваш взор направлен вверх, а голова слегка закинута вверх, оказывают лифтинг-эффект на кожу шеи.

Как провести короткую, но эффективную тренировку на свежем воздухе зимой?

Леонид Мельников, тренер outdoors-программ, тренер по фитнес-бегу:

Я бы предложил найти горку. Потом сделать любую разминку на ваш выбору. Затем зайти или забежать на возвышенность, высоко поднимая колени - это дополнительно нагрузит мышцы пресса. Медленно спуститься с горки. После опять подняться приставным шагом, двигаясь попеременно то правым, то левым боком вперед. Спускайтесь каждый раз пешком или легким бегом, сильно захлестывая ноги сзади, как будто хотите коснуться пяткой ягодицы. После этого найдите лавочку или низкую перекладину и отожмитесь от нее, широко расставив руки. Сделайте 2 подхода по 10-15 раз. Если упражнение дается трудно, сделайте, сколько получится. На такую тренировку вы затратите 15-20 минут. Но за такое короткое время проработаете все тело: ноги, ягодицы, живот, спину, грудь, руки.

Можно ли заниматься фитнесом во время менструации, когда чувствуется дискомфорт в зоне живота?

Ирина Гусева, спортивный врач:

Если у вас нет гинекологических заболеваний, то такие боли — естественный процесс. Научные исследования показали, что фитнес любой интенсивности 2-3 раза в неделю по 40 минут не только не вреден во время женского периода, но и полезен - физическая нагрузка снижает интенсивность менструальных болей. Тренировки следует выбирать по своему самочувствию. Единственное, что запрещают гинекологи во время таких дней – это упражнения, во время которых вы забрасываете ноги выше головы. Например, подъем ног при проработке пресса, некоторые асаны йоги, которые часто называют “перевернутые”. Просто замените их на те, где ноги лежат на полу.

Можно ли совместить тренировку с прогулку с собакой в парке с тренировкой?

Татьяна Минина, фитнес-тренер, владелец выставочных и спортивных собак:

Совмещать прогулку с собакой с тренировкой можно двумя способами. Первый — физическая активность, которую можно делать вместе с собакой. Например, скандинавская ходьба, бег, игра в перетяжки, фризби, кинологический фристайл (танцы с собаками), скиджоринг. Второй вариант – вы гуляете с собакой, время от время делая какие-то свои упражнения, собака во время вашего фитнеса сидит, стоит или лежит на выдержке. В любом случае важно помнить, что специально заставлять собаку бегать или прыгать можно не раньше, чем ей исполнится 1,5 года. И никаких занятий на асфальте или плитке! Для бега на поводке необходим пояс с потягом и беговая шлейка. Собаку надо предварительно научить спокойно относиться к людям, кошкам и любым другим раздражителям и подходить к вам по первой же команде.

Какой тренировке отдать предпочтение, если накануне сильно переели?

Татьяна Фролова, фитнес-коуч:

Сконцентрируйтесь на несколько минут, прислушайтесь к себе. Если ощущаете тяжесть и неповоротливость, то предпочтительны равномерные нагрузки низкой и средней интенсивности: ходьба, езда на велотренажере, не интенсивный воркаут аэробики. Можно заняться пилатесом, йогой, другими упражнениями лежа и сидя на коврике или фитболе. В общем, выбирайте то, что не требует резких движений и высокой координации. Постарайтесь пить больше воды и в следующие 2 дня выбирайте легкие нежирные блюда. Красное мясо на это время желательно заменить рыбой или птицей.

Опубликовано: 29 января 2021 г.