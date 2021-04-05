Фитнес-подсказки апрель

На самые популярные вопросы отвечают специалисты

Каким фитнесом можно заниматься при вальгусной деформации стопы?

Евгения Криволапченко, персональный тренер

«Нежелательно катание на коньках, горных лыжах, роликах. Во время физической нагрузки такого вида происходит отталкивание внутренней стороной стопы от , которое при вальгусной деформации недопустимо, потому как могут усугубить проблему. Какой фитнес тогда остается? Из самого простого — ходьба (на улице, беговой дорожке, эллипсоиде), велосипед или велотренажер. Аэробика, танцы, плавание, йога, пилатес, любые тренировки на фитболе — отличный вариант. А вот бег, приседания с отягощениями и другие упражнения с осевой нагрузкой нежелательны, так как в них давление на стопу слишком сильно, вальгус может усилиться выбирать не рекомендуется».

Какими упражнениями можно исправить осанку и уменьшить сутулось?

Алексей Мельников, персональный тренер

«Сутулость может свидетельствовать как о слабости мышц корпуса и спины, так и заболеваниях, сопровождающихся усилением кифоза грудного отдела позвоночника. Обычно проблемы с осанкой часто развиваются из-за того, что человек много сидит и при этом опускает подбородок, глядя в монитор или смартфон. В этом случае необходимо делать тренировки на растяжение, которые разворачивают грудную клетку, возвращают плечи и лопатки в анатомически правильное положение. Таких упражнений много в пилатесе, йоге, к ним относятся различные упражнения - разводки гантелей и упражнения - пулловеры в силовом тренинге. С их помощью постепенно укрепляются мышцы спины, которые ответственны за поддержание правильной осанки».

Правда ли, что с помощью специальных тренировок можно исправить плоскостопие даже у взрослых?

Алиса Пыльникова, фитнес-тренер, специалист по кинезиотепированию

«Исправлением плоскостопия занимаются врачи-ортопеды при помощи различных приспособлений: стелек, конструкций- ортезов, лечебной гимнастики. И, действительно, комплексом таких мер можно довольно успешно если не исправить, то хотя бы улучшить состояние и во взрослом возрасте. Фитнес-методами получится не столько исправить, сколько предотвратить ухудшение плоскостопия. Эффективными тренировками являются виды плавание, где вы усиленно работаете стопами, йога босиком, индивидуально подобранные тренировки для укрепления стопы. А вот бег, прыжки, осевые нагрузки с отягощениями при плоскостопии противопоказаны».

Насколько эффективна йога в гамаках, и чем она отличается от обычной?

Максим Бархатов, фитнес-коуч

«Йога в гамаках или на полотнах, она же гравити-йога помогает максимально расслабить мышцы и связки, и за счет этого подготовить тело для выполнения сложных асан. Этот вид йоги особенно рекомендован для людей, которые испытывают боли и дискомфорт в спине. Кроме того, подвешенное состояние стимулирует кровоток и лимфоток, снижая нагрузку на сосуды. Восхитительное ощущение свободы от законов гравитации дарит чувство легкости и полета. После йоги в гамаках легче даются медитации. Кроме того, во время такой тренировки вы вынуждены постоянно поддерживать состояние равновесия, поэтому прорабатываются все мышцы тела».

Что делать, если во время тренировки не хватает сил?

Юлия Кирсаненко, фитнес-тренер

«Во-первых, определите, не слишком ли тяжелую нагрузку вы выбрали. Возможно, темп движений слишком интенсивен или отягощения чрезмерны. Во-вторых, если с нагрузкой все в порядке, подумайте, не голодны ли вы? Прием пищи должен быть за 1-2 часа до тренировки и обязательно содержать медленные углеводы. Если вы позавтракали, пропустили обед и пришли на тренировку, сил вам точно не хватит. В-третьих, если с питанием все в порядке, задумайтесь о вашем режиме сна и отдыха. Вероятно, вы недосыпаете и не успели восстановиться после тяжелого рабочего дня или психологических переживаний».

Опубликовано: 6 апреля 2021 г.