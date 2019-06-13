Фитнес-подсказки 6

На самые популярные вопросы о фитнесе отвечают наши эксперты.

Правда ли, что периодические фитнес-тренировки помогают избавиться от состояния тревожности?

Мэд Барни, фитнес-коуч

Да, если мы говорим об обычной тревоге, связанной с конкретным событием или ситуацией, а не с психологическим заболеванием. В этом случае главное – сместить центр своего внимания, выйти из постоянного гнета поиска решения проблемы. Отлично помогают в этом спортивное ориентирование и трейлраннинг – бег по гористой местности. Когда нужно думать, куда поставить ногу, чтобы не упасть, вы находитесь в текущем моменте, а сил на обдумывание будущего не остается. Еще один проверенный способ – занятия йогой и медитация. Последнее исследование, опубликованное в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience говорит о том, что что 20 минут медитации в течение 4 дней способны уменьшить уровень тревожности на 40%. Этому есть вполне логичное объяснение - глубокое дыхание во время медитации позволяет мозгу получать больше кислорода, активирует парасимпатическую нервную систему, ответственную за процессы восстановления, что снижает сердцебиение, давление. А мы в итоге чувствуем спокойствие и расслабление.

Что учесть при выборе коврика для фитнеса?

Мария Абрамкина, фитнес-тренер

Если вы до этого ни разу не покупали этот гаджет, не стоит сразу приобретать профессиональный вариант. Обратите внимание на дешевые йогаматы оптимальной шириной в 4-6 мм. Его оптимальная длина – ваш рост + 10 см. Если вы ищете коврик для занятий в поездках, выбирайте облегченную версию под названием travel mat. Идеально, если внутри у него есть каркас из лавсановых нитей – такой фитнес-гаджет прослужит дольше. Не стоит выбирать коврик из поливинилхлорида, потому что некоторые исследования уверяют, что этот материал может быть токсичен и вызывать аллергии. Лучший вариант – натуральный каучук или джут с небольшой примесью полипропилена. И, самое главное – протирайте ваш коврик после каждого фитнес-сеанса влажными спиртовыми салфетками.

В чем заключается низкоинтенсивная интервальная тренировка?

Эрик Хелмс, фитнес- коуч

Это тренировка, где отрезки интенсивных упражнений чередуются с отдыхом. При этом паузы для восстановления могут составлять до 50-70 % от продолжительности всего тренинга. Если речь идет о силовом тренинге, то используются облегченные утяжелители, но количество повторений возрастает на 5-10 раз. Современные фитнес-инструкторы считают, что именно низкоинтенсивные интервальные тренировки помогают новичкам быстрее и безболезненнее влиться в занятия фитнесом. Сегодня, когда практически с каждым домом в шаговой доступности есть фитнес зал, главным вопросом становится правильный подбор нагрузки. То есть, задача тренера – не выковать железные мышцы у клиента или срочно привести его в формат соревнования фитнес-бикини, а подобрать такую физическую активность, которой человек может заниматься всю жизнь. Например, в режиме низкоинтенсивной тренировки можно бегать, плавать, заниматься гимнастикой. Например, после разминки вы пробегаете 2 километра в быстром темпе и переходите на ходьбу, затем опять на быстрый бег. Этот метод позволяет запустить процесс жиросжигания, но не требует от вас показать результат марафонца.

Что такое электролитные спортивные напитки?

Варвара Громова, персональный тренер по фитнесу

Это напитки, обогащенные минеральными соединениями (или электролитами) , которые быстро и эффективно выполняют процесс гидратации организма. Самые важные электролиты — натрий, хлор, калий, магний, кальций, фосфат, бикарбонат. Именно их тело активно теряет во время активных занятий спортом. Обычному любителю фитнеса достаточно простой воды, которая тоже содержит такие вещества, но не в концентрированном количестве. Их переизбыток тоже плох, так как сгущает кровь и может привести к задержке воды и усиленной работе почек. А вот электролитные напитки – мастхэв для профессиональных спортсменов или для фитнес-любителей, готовящихся к марафонам или триатлонам.

Можно ли с помощью фитнес привести себя в форму за месяц?

Анна Ли, личный тренер

Можно, но только не с помощью одного фитнеса. Для начала вам нужно пересмотреть меню, добавив больше качественного белка и сократив потребление сахара. Следующий шаг - привнести активность в повседневную жизнь. Буквально это означает, что каждый день вы должны ходить быстрым шагом не менее 30 минут, чаще кататься на велосипедах, роликах. Дальше стоит ввести правило – каждое утро начать с небольшой 5-минутной зарядки. Через 5-7 дней, когда вы к этому привыкните, стоит задуматься о составлении 30-40 минутного воркаута, который желательно выполнять 3-4 раза в неделю. Я советую простые и эффективные упражнения – подъем таза на фитболе, упражнения с гантелями на бицепс, берпи, планка, приседания. И самое главное – это настрой. Важно понять, что цель состоит в том, чтобы медленно, но решительно менять образ жизни. Для этого нужно относится к себе с юмором, не судить свои фитнес-достижения строго и просто наслаждаться процессом.

Опубликовано: 26 июля 2019 г.