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Фитнес-подсказки 5

На самые популярные вопросы отвечают специалисты
Опубликовано: 5 июня 2019 г.

Правда ли, что стретчинг может заменить полноценную тренировку?

Маргарита Сухинова, фитнес-тренер 

Не совсем. Часто можно услышать, что мы молоды, пока сохраняем гибкость. Конечно, это правда. Но только с одной стороны. Чрезмерная гибкость приводит к разболтанности суставов, а разболтанность вызывает постоянные микротравмы и ускоряет развитие дегенеративных процессов. Например, действительно стоит растягивать подколенные сухожилия, которые укорачиваются из-за сидения в кресле или на стуле, но вот пояснице нужна стабилизация. А стабилизация обеспечивается мышцами. Другими словами, идеально, если в вашем воркауте гармонично сочетаются силовые упражнения и растяжка.

Каким фитнесом можно заниматься в возрасте 60+?

Альбина Кочнева, тренер по реабилитационному фитнес

Прекрасно подойдет плавание в бассейне с  поддерживающими приспособлениями — доски, нуддлы. Они необходимы тем, у кого от плавания болит шея: когда вы держитесь руками за плавучий аксессуар, вам не требуется сильно задирать голову. Из клубных занятий — пилатес, йога, цигун, тайчи, которые помечены senior или master, то есть, подходят для старшего возраста. Если вы любите ходить, то займитесь скандинавской ходьбой, занимаетесь в зале – обратите внимание на эллиптический тренажер с поручнями. Ходьба – это физиологически естественное для человека движение, а палки или поручни нужны, чтобы разгрузить позвоночник и снизить требования к балансу. Если вы сами составляете себе тренировки, то не используйте отягощения. А вот  различные эспандеры и резиновые амортизаторы — вполне можно. Прислушивайтесь к собственным ощущениям: в этом возрасте тренировка должна давать заряд бодрости и подвижности, а не усталость.

Для чего нужна хорошая осанка?

Олег Пигарев, персональный тренер

Нарушения осанки всегда приводят к искривлению позвоночного столба, который является стержнем нашего тела. Поэтому плохая осанка всегда приводит к тем или иным нарушениям здоровья. Например, острым или хроническим болям в спине, шее и голове, хронической усталости, сдавливанию внутренних органов, головокружениям. Следите за тем, как вы  ходите, стоите, лежите. Плечи должны быть расправлены, подбородок поднят. Постепенно правильная поза войдет в привычку. Правда, для этого еще  необходим  хороший мышечный корсет. Его неплохо держит в тонусе быстрая ходьба, особенно когда вы стараетесь держать спину в правильном положении. Если вы тренируетесь в зале, соедините в воркауте упражнения, которые уравновешивают друг друга.  Например, делайте упражнения для спины в комплексе с упражнениями на мышцы груди и плеч. А пресс тренируйте в паре с поясницей.

Можно ли набрать мышечную массу после 40 лет ?

Сергей Дмитрук, тренер по фитнесу и бодибилдингу

Набрать мышечную массу можно в любом возрасте. Вспомните, например, популярного артиста эстрады Ефима Шифрина, который пришел в тренажерный зал в 37 лет, а через 7 лет участвовал в любительских соревнованиях и неоднократно занимал призовые места. Конечно, набор мышц займет некоторое время, какое именно — зависит от того, насколько вы физически подготовлены, насколько физически подготовлены, каково ваше  телосложение. Учтите, что в тренировках много нюансов. Например, многое зависит от правильного питания. Например, на фоне занятий силовыми тренировками заметно изменяется  композиция тела.  Например, уменьшается  объем талии и живота. А вот вес в килограммах меняется незначительно, потому что мышцы тяжелее жира.

В чем смысл ЕМС-тренировок?

Анастасия Снегирева, тренер ЕМС-тренировок

EMS (Electrical Muscle Stimulation) расшифровывается как «электростимуляция». Во время таких тренировок на мышцы действуют электрические импульсы, поступающие через закрепленные на теле электроды. Эти импульсы и заставляют мышцы сокращаться. Перед тренировкой вы должны надеть специальный  EMS – жилет. Во-первых, он довольно тяжелый, весит примерно три килограмм и полностью усеян проводками. Приготовьтесь выдохнуть, чтобы его затянули как можно туже. В костюме на стратегически важных местах расположены электродные пластины, в которые от EMS-тренажера подается ток и возникает импульс, который и запускает миостимуляцию мышц. Как только экипировка надета, тренер запускает электроды. И вдруг вы чувствуете, как тысячи мельчайших иголочек начинают покалывать все тело. Этот вид физической нагрузки дает ровно тот же результат, что и привычные тренажерные залы, но за гораздо более короткий срок: за 25 минут получаешь такое напряжение мышц, как за 2,5 часа в «качалке». Плюс это довольно щадящий вариант для поясницы, суставов и позвоночника, что немаловажно для людей с большим весом.

Опубликовано: 5 июня 2019 г.

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