Фитнес-подсказки

Для чего нужны фитнес-резинки?

Наталия Кузьмина, фитнес-коуч:

Резинки дают дополнительное сопротивление, когда вы выполняете многоповторные упражнения на сгиб. Например, сгибание-разгибание, отведение-приведение ног лежа на коврике. Обычно интенсивность такого воркаута ниже, чем у полноценной кардиотренировки или силовых упражнений, поэтому резинка помогает повысить эффективность тренинга. Упражнения с фитнес-резинками- разновидность жиросжигающей тренировки, которая помогает избавиться от лишних объемов. Это отличный вариант, когда у вас нет времени поехать в фитнес-клуб или провести привычный уличный воркаут из-за плохой погоды. Фитнес-резинки пригодятся тем, кто испытывает проблемы с суставами или опорно-двигательным аппаратом. То есть тогда, когда нужна щадящая тренировка без осевой нагрузки: лежа, сидя, на четвереньках. В этом случае резинки прибавят работы мышцам, не нагружая суставы.

Какой фитнес выбрать, если есть периодические боли в спине?

Алексей Ермаков, фитнес-тренер, инструктор ЛФК:

Если у вас болит спина, надо обязательно сходить на консультацию к ортопеду, возможно, сделать рентген или МРТ. Если после приема конкретного заболевания не выявлено, возможно, что проблемы связаны с тем, что имеется лишний вес, вы проводите много времени сидя или ваш мышечный корсет спины недостаточен. Лучшие тренировки в этой ситуации — те, что проводятся в воде. Это может быть обычное или лечебное плавание, аквааэробика. Даже простое нахождение в воде снимает нагрузку со спины – сам факт удержания корпуса на плаву заставляет работать глубокие мышцы корпуса и тренирует мышечный корсет позвоночника.

При отсутствии противопоказаний можно заниматься функциональным тренингом и в тренажерном зале. Присмотритесь к упражнениям на равновесие, воркауту на неустойчивой опоре, подтягиваниям с компенсацией, тяге гантелей и тросовых тренажеров, которые прекрасно укрепляют пояснично-грудные, широчайшие и трапециевидные мышцы спины.

Правда ли, что ограничение молочных продуктов и фруктов в рационе повышают продуктивность тренировок?

Марк Даймонд, диетолог

Научных доказательств этой теории нет. Более того, ограничивая целую продуктовую нишу без персональных рекомендаций врача, мы берем на себя ответственность, что прекращаем поступление в организм важных макро и микро-нутриентов. Так, исключая из меню молочные продукты, появляется риск нехватки кальция, усваивания витамина D и уменьшения качественного белка в рационе. Те, кто не ест сезонные фрукты, существенно урезают количество фруктозы, витаминов и пищевых волокон, необходимых для правильной работы ЖКТ. А любые резкие ограничения в питании и монодиеты ослабляют иммунитет, повышая вероятность разных заболеваний. Пока современная диетология располагает результатами исследований о взаимосвязи самочувствия людей, потребляющих фастфуд в отличие от тех, кто питается правильно. В этом случае я могу утвреждать, что трансжиры, содержащиеся в фастфуде, действительно влияют на активность человека, уменьшая подвижность в целом, снижая мотивацию заниматься фитнесом в частности. Поэтому я советую питаться максимально разнообразно, не обращая внимание на неподтвержденные «тренды» нутрицевтики.

Действительно ли занятия спортом необходимы людям 55+ больше, чем молодым?

Юлия Быглова, фитнес-тренер

Спорт полезен в любом возрасте. В детстве периодический фитнес поможет нарастить мышечный корсет и будет способствовать гармоничному развитию организма. При недостаточной физической активности после 30 лет за каждые 10 лет может утрачиваться от 3 до 5% мышечной массы. В среднем, к 50 годам теряется около 10% мышечной массы и к 80 – еще 30%. Одно из самых известных американских исследований, проведенное в конце 80-х годов, показало, что 40% женщин в возрасте 55-64 лет не способны поднять на вытянутой руке вес в 4, 5 кг. Из-за уменьшения объема мышц страдает мобильность, повышается риск падений и переломов. Поэтому после 55 лет фитнес действительно необходим. Интересно, что неинтенсивные тренировки с занятиями 2-3 раза в неделю, приводят к значительному увеличению силы даже у мужчин и женщин старше 90 лет. Если вы давно хотели заняться спортом, но объясняли себе отсутствие абонемента в зал утверждением «раньше было некогда, а сейчас уже поздно», то самое время начать. Правда, лучше провести первые несколько занятий под присмотром фитнес-тренера.

Как тренироваться на улице, если за окном большая влажность?

Петр Янсов, тренер по бегу и триатлону

При высокой влажности воздуха замедляется испарение пота. То есть, человек продолжает потеть, но влага остается на теле. Из-за этого сбивается механизм охлаждения организма. Температура тела повышается, наступает преждевременное утомление, может даже случиться тепловой удар. Если вы занимаетесь на улице после обильного дождя, снизьте интенсивность на 20-30%. Запланирована пробежка на час со скоростью 10 км/ч? Значит, теперь нужно бегать либо 40 минут, либо полное время, но со скоростью 8 км/ч. Второе правило: пейте спортивные напитки с электролитами, они предохранят от отеков и повысят уровень гидратации. Учтите, что из-за плохого испарения жидкость выводится через почки, поэтому как только почувствуете необходимость сходить в туалет, не терпите долго. И, самое главное – во время тренировки почаще обтирайтесь влажным полотенцем. Это выполнит функцию испарения и снизит температуру тела.