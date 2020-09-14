ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ COVID-19?

Число выздоровевших после новой коронавирусной инфекции стремительно растёт. Но многие из них отмечают, что жизнь разделилась на до и после

Болезнь преподносила сюрпризы с самого начала. Первые несколько месяцев пандемии врачи и исследователи всего мира учились её лечить. Ещё вчера казавшиеся эффективными схемы признавались бесполезными, информация о новых лекарствах и их комбинациях гремела с передовиц научных журналов, чтобы вскоре также уйти в историю. Через полгода мы, кажется, нащупали оптимальную тактику лечения, появилось время осмотреться и оценить отдалённые результаты лечения. И вот - новое неприятное открытие: у многих переболевших последствия заболевания ощутимы даже через несколько месяцев после выздоровления.

Под прицелом – лёгкие

Самый уязвимый перед новым коронавирусом орган - лёгкие. Частота их поражения в десятки раз превышает подобную при гриппе и других респираторных вирусных инфекциях. Можно с уверенностью сказать, что из тех, кто переболел с симптомами, у большинства в той или иной степени оказалась задета лёгочная ткань. Для определения степени поражения лёгких была разработана специальная рентгенологическая классификация: стадии от КТ-0 (нет признаков пневмонии) до КТ-4 (поражено 75% и более лёгочной ткани). У подавляющего большинства «симптомных» пациентов регистрируется стадия от КТ-1 до КТ-3, что означает вовлечение в воспалительный процесс от одной пятой до более чем половины всей ткани лёгких. И сегодня как врачей, так и их пациентов, прежде всего, волнует вопрос – как долго эти изменения будут сохраняться и не останутся ли они навсегда. Увы, данные первых наблюдений (а болезни всего 9 месяцев) скорее настораживают. Всё дело в том, что даже через 2-3 месяца после выздоровления у многих по данным КТ сохраняется тот или иной объём поражения лёгких. Врачи говорят о фиброзе – замещении лёгочной ткани соединительной.

Опасность фиброза

Выключение части лёгкого из работы нарушает деятельность сразу двух органов: непосредственно лёгких (уменьшается их дыхательный объём) и сердца (в зону фиброза попадают сосуды, и сердцу становится труднее прокачивать через лёгкие кровь). Со временем развивается особое заболевание - лёгочное сердце и связанная с ним сердечная недостаточность. Главная жалобы больных с лёгочным фиброзом – одышка при переносимой ранее физической нагрузке, снижение работоспособности, ранняя усталость.

Отличительной чертой COVID-пневмоний является быстро развивающееся массивное поражение лёгких, но главное, что эти изменения сохраняются в течение длительного времени после выздоровления. Означает ли это, что на месте воспаления сразу же начал формироваться фиброз? Да и воспаление ли это, ведь всё больше исследователей склоняются к тому, что мы имеем дело не с классической вирусной пневмонией, а с массивным микротромбозом лёгочных артериол. При котором вероятность быстрого развития фиброза ещё выше.

Пульмонологи говорят, что формирование фиброза – длительный процесс, на который уходит не меньше года. Лишь если изменения в лёгких сохраняются более 12 месяцев, можно говорить об их необратимости. Но опыта таких наблюдений при COVID-19 на сегодняшний день не существует из-за молодости болезни, даже в Китае первые больные с COVID-поражением лёгких выписались из стационаров лишь в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день мы имеем несколько промежуточных наблюдений, но именно к ним прикованы взгляды докторов и их пациентов со всего мира.

Резюмировать их результаты можно так: у части пациентов через 1-2 месяца после выздоровления сохраняются изменения в лёгких в меньшем/прежнем или даже увеличившемся объёме. Через 4 месяца у большинства из них отмечается тенденция к уменьшению этих зон.

Но гораздо большее значение имеет недавно завершившееся исследование, в ходе которого учёные наблюдали за группой больных, перенесших пневмонию на фоне эпидемии SARS, вызванной первым коронавирусом мутантом, появившимся в 2002 году.

Результаты таковы – в течение 2 лет у многих пациентов изменения в лёгких сохранялись в прежнем или уменьшенном объёме. Через 15 лет лёгочный фиброз имеют лишь 4-6% из них. Подавляющее большинство больных не жалуются на одышку и не испытывают симптомы сердечной недостаточности, связанной с поражением лёгких.

Через 15 лет следы от перенесённой пневмонии в эпидемию SARS остались лишь у 4-6% пациентов. В случае SARS-2 мы может рассчитывать на похожий результат.

Удар по сердцу

Через некоторое время после начала пандемии стало ясно, что вирус поражает не только эпителий дыхательных путей, но и внутреннюю стенку кровеносных сосудов, приводя к образованию тромбов. При тяжёлом течении инфекции страдают и другие органы. А в середине лета появились результаты сразу двух крупных исследований, заставивших нас всерьёз обеспокоиться состоянием сердца после перенесённой коронавирусной инфекции. В первом исследовании были изучены результаты обследования более 100 выздоровевших после COVID-19 пациентов. Волонтёров, чей средний возраст составил 49 лет, обследовали в среднем через 71 день после постановки соответствующего диагноза. Проведя магнитно-резонансную томографию сердца, у 78% испытуемых выявили признаки продолжающихся воспалительных процессов в миокарде. В группе сравнения среди здоровых людей такого же возраста воспаления миокарда практические не выявлялось. При этом 67% тех, у кого был диагностирован миокардит, даже не попадали в больницу с коронавирусной инфекцией, значит, болезнь протекала у них в лёгкой форме. Кроме проведения МРТ учёные взяли у испытуемых анализ крови на тропонин – точный маркёр повреждения сердечной мышцы, рутинно используемый в диагностике острого периода инфаркта. У 71% пациентов этот показатель в крови оказался повышен, а у 5 из них соответствовал острой стадии инфаркта, что вызвало у исследователей недоумение. Ведь никаких других признаков сердечной катастрофы на момент исследования не наблюдалось.

Во втором исследовании были тщательно изучены ткани сердца, взятые во время вскрытия тел 39 пациентов, погибших от COVID-19, при этом наиболее частой причиной смерти была пневмония. Но следы вируса SARS-CoV-2 были обнаружены в миокарде более чем 60% умерших. Причём у 16 пациентов наблюдалась высокая вирусная нагрузка в тканях сердца.

С одной стороны неутешительные результаты исследований объясняют, почему наличие сердечно-сосудистых заболеваний является одним из основных факторов риска и неблагоприятного исхода при COVID-19, значительно опережая даже хронические лёгочные заболевания. Вирус поражает не только лёгкие, но и сосуды, и миокард, вызывая в них первичное воспаление, которое затем долгое время поддерживается благодаря аутоиммунной реакции. И если раньше подобное изредка возникало после гриппа и ОРВИ, то SARS-СoV-2 нашёл лазейку, благодаря которой частота этих осложнений возросла в десятки и сотни раз.

Как будут развиваться события дальше? Учёные сходятся во мнении, что у большинства людей воспалительный процесс в миокарде постепенно стихнет. В зоне риска те, кто страдал сердечными заболеваниями до заражения, сталкивался с различными аритмиями, переносил инфаркт. Люди, которым ранее проводилось стентирование или операция аортокоронарного шунтирования, а также с фибрилляций предсердий могут нуждаться во временном усилении кроверазжижающей (антиагрегантной и антикоагулянтной) терапии, необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим кардиологом.

Я ничего не чувствую

Один из симптомов – полное исчезновение или грубое изменение обоняния и вкуса стал настоящей визитной карточкой COVID-19. Подобные жалобы предъявляют более 90% всех заболевших от лёгкой до тяжёлой формы. Обычно обоняние пропадает на 3-5 день после появления первых симптомов, и постепенно возвращается в течение нескольких дней или недель. Увы, но врачи отмечают очередной неприятный сюрприз COVID-19 – у некоторых переболевших столь важные в жизни чувства не вернулись даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления. Неужели им уготована жизнь без запахов и вкусов?

Почему же обоняние исчезает и случается ли это при других вирусных инфекциях? На сегодняшней день приоритетной является версия об активном размножении коронавируса в слизистой оболочке носо - и ротоглотки, которое приводит к выраженному отёку зоны обонятельных рецепторов и проводящих нервных волокон. Ранее появлялась информация о способности вируса проникать через решётчатую кость в головной мозг, вызывая локальное воспаление в районе обонятельной луковицы. Сейчас учёные изучают, всегда ли этот процесс идёт параллельно или в большинстве случаев останавливается на поражении слизистой носоглотки.

Исчезновение обоняния и вкуса встречалось и раньше, главным образом при респираторных заболеваниях, сопровождающихся сильным насморком или при гриппе. Последний изредка давал осложнение в виде пожизненного исчезновения запаха и вкуса, но встречалось оно крайне редко. В 2006 году обзор случаев аносмии (потери обоняния) после эпидемии SARS провёл доктор Хванг из Госпиталя Тайбея (Тайвань). Специалист пришёл к выводу, что полная потеря обоняния связана с аутоиммунным поражением обонятельной луковицы головного мозга и происходит лишь в небольшом проценте случаев. Во всех других необратимого поражения нервных клеток не возникает.

В случае с новым коронавирусом эпителий рецепторов, а возможно и обонятельная зона мозга также является его мишенью, и можно ожидать значительного увеличения случаев этого относительно безопасного, но очень неприятного осложнения. К счастью, у подавляющего большинства больных вкусы и запахи всё-таки возвращаются в течение 1-2 недель.

У подавляющего большинства заболевших COVID-19 исчезают обоняние и вкус. Почти у всех в течение 2 недель оно восстанавливается.

И психика тоже

Одним из самых неожиданных воздействий нового коронавируса оказалось его влияние на психику. Точной статистики пока нет, но в прессе неоднократно появлялись сообщения о суицидах среди заболевших COVID-19, причём как среди обычных пациентов, так и среди заразившихся врачей. Нередко подобные эпизоды возникали прямо в больничных палатах.

Сейчас психологи и психиатры сталкиваются со следующим этапом – часть переболевших новой инфекцией долгое время никак не могут вернуться к обычной жизни. У кого-то сохраняется одышка, кто-то не может вернуться к привычным тренировкам, у некоторых долго не возвращаются обоняние и вкус. Всё это способствует ухудшению настроения, появлению негативных мыслей, а зачастую и развитию настоящей депрессии, требующей наблюдения психиатра и назначение длительного курса антидепрессантов.

Специалисты считают, что подобный нехарактерный для респираторных инфекций эффект связан с комплексом причин: длительным пребыванием в психологическом напряжении во время самоизоляции, последствиями инфодемии, которая сопровождает пандемию с самого начала, сильным психологическим потрясением во время болезни (страх быть подключённым к ИВЛ, страх смерти, страх осложнений), переживаниями по-поводу слишком медленного восстановления. А в июле учёные из Университета Калифорнии завершили крупное исследование и выяснили – COVID-19 действительно вызывал подъём психоневрологических заболеваний, и причиной этого является не только хронический стресс во время пандемии и болезни, но и атака собственного иммунитета на клетки мозга и периферических нервов. Исследователи советуют внимательнее относиться в психологическому состоянию переболевших и своевременно обращаться за психологической и психиатрической помощью.

Посткоронавирусные группы

С увеличением количества выздоровевших от COVID-19 растёт и число людей, которые ощущают, что поправились не полностью. Те или иные жалобы, зачастую совершенно неожиданные и нетипичные, появляются у переболевших, вызывая физический и психологический дискомфорт. Причём, подобное характерно не только для тех, кто перенёс болезнь тяжело, но даже для везунчиков, столкнувшихся с лёгкой формой. Не случайно во всём мире люди используют социальные сети, открывая посткоронавирусные группы для общения и обмена опытом. Одна из таких – группа «Нетипичный коронавирус» в русскоязычном секторе Facebook.

https://www.facebook.com/groups/1419040198282314/

Вывод «Здоровья»

В 2020 году человечество столкнулось с настоящим врагом и серьёзным вызовом. Течение новой коронавирусной инфекции оказалось нетипичным, а главной проблемой - его высокая заразность и способность вызывать у части заболевших выраженную аутоиммунную реакцию, в ходе которой собственный иммунитет атакует различные органы и ткани: лёгкие, сердце, сосуды, почки, головной мозг и многие другие. Этому состоянию учёные дали громкое название: «цитокиновый шторм», и не удивительно, что последствия шторма организм ощущает ещё долго. Тем не менее, опыт первой эпидемии родственного коронавируса, прошедшей в 2002-2003 годах показывает: доктор время помогает избавиться от последствий заболевания и подавляющее большинство переболевших возвращаются к привычной жизни.

Постковидники - так называют переболевших врачи и сами пациенты.

Опубликовано: 29 сентября 2020 г.