Рост количества острых повреждений легких и летальных исходов в США, связанных с употреблением электронных сигарет с запрещенными картриджами, содержащими ТГК*, послужил толчком к бурному обсуждению вреда вейпинга как такового и призывам к запретительным мерам.

«Комплексная оценка всех аргументов «за» и «против» гарантирует определение оптимального баланса, когда находящиеся под полным контролем никотиновые электронные сигареты будут доступны курильщикам и одновременно снизятся риски, связанные с их употреблением молодежью» – считает группа экспертов из США. Предлагаем краткое изложение их тезисов, опубликованных в научном журнале Science.

Эми Фэйрчайлд, декан и профессор Колледжа общественного здравоохранения Университета Огайо

Эми Фэйрчайлд, декан и профессор Колледжа общественного здравоохранения Университета Огайо Шерил Хилтон, декан Колледжа глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета.

Шерил Хилтон, декан Колледжа глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета. Дэвид Абрамс, профессор социальных и поведенческих наук Колледжа глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета

Дэвид Абрамс, профессор социальных и поведенческих наук Колледжа глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета Джеймс Керран, профессор эпидемиологии, декан Школы общественного здравоохранения имени Роллинса Университета Эмори

Джеймс Керран, профессор эпидемиологии, декан Школы общественного здравоохранения имени Роллинса Университета Эмори Рональд Байер, профессор Центра истории и этики общественного здравоохранения Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана, Колумбийского университета

За

Употребление никотина в виде электронных сигарет, хотя и небезвредно, является более безопасной альтернативой обычным сигаретам для взрослых курильщиков, которые не намерены или не могут бросить курить. Имеются убедительные научные доказательства, подтверждающие, что употребление никотиновых электронных сигарет значительно безопаснее курения. Экспертная группа Национальной академии наук, инженерного дела и медицины США (NASEM ) по заказу FDA приводит систематический обзор существующих научных исследований. В её отчете за 2018 год указывается, что «существует неопровержимые доказательства того, что полная замена табачных сигарет никотиновыми электронными сигаретами позволяет снизить степень воздействия многочисленных токсических и канцерогенных веществ, присутствующих в традиционных табачных сигаретах», что подтверждается другими многочисленными свидетельствами и систематическими обзорами. Проведенные в этом направлении научные исследования достаточно убедительны, а масштабность потерь из-за связанных с курением смертей, которые можно было предотвратить, свидетельствуют о том, что польза значительно превосходит вред.

Поэтому ограничение доступа к менее вредным электронным сигаретам и снижение их привлекательности из соображений крайней осторожности не способствует сохранению здоровья населения, пока на рынке остаются смертельно опасные традиционные сигареты. Это мешает отказу от сигарет, способных унести миллиард жизней в этом столетии.

Против

Агрессивный маркетинг электронных сигарет, недостаточное регулирование этого рынка может способствовать популярности вейпинга среди молодежи, которая могла бы не курить и не употреблять никотин в любом виде. Для молодежи вейпинг не имеет никаких преимуществ и представляет потенциальную угрозу никотиновой зависимости и возможного перехода к традиционным табачным изделиям. Опросы, проведенные в США, подтвердили значительное увеличение процента школьников, которые использовали вейпинг в течение последних 30 дней, с 11,7% в 2017 году до 27,5% в 2019 году. В большинстве случаев употребление электронных сигарет происходит нечасто (для пробы), но по-прежнему неизвестно, как оно влияет на здоровье и способствует ли переходу к курению сигарет. Хотя, показатели курения сигарет среди молодежи в годы наибольшего роста популярности электронных сигарет (2017–2019), достигли рекордно низкого уровня, что позволяет предположить, что употребление никотиновых электронных сигарет в большей мере может стать заменой курению, чем способствовать его распространению. Молодежь (до 21 года) не должна употреблять никотин в любом виде (ни вейпинг, ни более вредное курение). Согласно действующим законам США, продажа алкоголя лицам моложе 21 года запрещена. Институт медицины США выпустил в 2015 году отчет, в котором указывалось, что введение запрета на продажу табачных изделий лицам моложе 21 года будет способствовать снижению потребления табака и позволит спасти жизни.

За

Доказательства, полученные при проведении серьезных наблюдательных и рандомизированных исследований, позволяют предположить, что употребление электронных сигарет более привлекательно и эффективнее помогает бросить курить, чем лекарственный метод никотино-заместительной терапии (НЗТ). Согласно самым консервативным оценкам, если бы употребление никотиновых электронных сигарет в основном заменило курение в течение следующих 10 лет, это позволило бы избежать 1,6 миллиона случаев преждевременной смерти, и только в США было бы сохранено 20,8 миллиона качественно прожитых лет жизни. Максимальный положительный эффект был бы характерен для младшей группы населения. Ежедневно более 2500 американских подростков начинают курить и около 1300 взрослых, которые не могут бросить курение сигарет, умирают преждевременной смертью; 5,6 миллиона сегодняшних молодых американцев умрут от болезней, связанных с курением, присоединившись к 35 миллионам взрослых американских курильщиков, причем более половины из них умрет преждевременно, несмотря на усилия, направленные на предотвращение потребления табачных изделий молодежью. Шестнадцать миллионов человек в США страдают от болезней, связанных с курением, таких как рак, эмфизема, хронические обструктивные заболевания легких и другие тяжело протекающие хронические заболевания. Только в этом году более 8 миллионов курильщиков в мире умрут преждевременной смертью вследствие курения сигарет, а не от действия никотина как такового. Потенциальные преимущества надлежащим образом регулируемых, передовых, негорючих методов потребления никотина могут оказать огромное влияние на жизнь людей во всем мире.

Против

Осенью 2019г. Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отметили внезапное формирование группы серьезных и в ряде случаев смертельных заболеваний органов дыхания. Согласно данным CDC по состоянию на 4 декабря 2019 года, имеется 2291 случай заболевания и 48 случаев с летальным исходом в значительной степени ассоциированных с вдыханием тетрагидроканнабинола (ТГК), основного психоактивного соединения марихуаны. CDC и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) предостерегли потребителей от употребления электронных сигарет, содержащих ТГК, а также любых жидкостей, приобретенных на улице или из неизвестных источников. В продолжающемся расследовании, направленном на определение причин заболеваний и смертельных случаев, Центры контроля и профилактики заболеваний США назвали витамин E, добавку к продукту, содержащему ТГК, «химическим веществом, вызывающим опасения». О никотине или ароматизированных жидкостях для вдыхания не сообщалось. Тем не менее проблемы, связанные с употреблением электронных сигарет, требуют строгой системы надзора, которая может своевременно выявить непредусмотренные опасности, аналогично послепродажному контролю побочных действий в фармацевтической отрасли. Несмотря на то, что CDC и FDA, точно указали источник внезапных серьезных и смертельных заболеваний легких в США, существуют и другие риски. Постоянное наблюдение – лучший способ выявить вредное воздействие в ситуации, когда нельзя быть абсолютно уверенным в безопасности.

За

Имеющиеся данные позволяют предположить, что подавляющее большинство курильщиков, которые успешно перешли от курения традиционных табачных изделий на вейпинг, делают это спустя недели, месяцы или годы потребления обоих продуктов—посредством перехода от употребления электронных сигарет с жидкостями, содержащими табачные или ментоловые ароматизаторы, на электронные сигареты с другими ароматизаторами, причем часто с меньшей или даже нулевой концентрацией никотина, чтобы уменьшить количество стимулирующих факторов, напоминающих о курении. Важно, чтобы при этом использовались жидкости и добавки промышленного производства. В Великобритании, где приветствуется уменьшение вредного воздействия никотина за счет вейпинга как более безопасной альтернативы употреблению традиционных сигарет, были приняты меры, помогающие взрослым курильщикам в отказе от курения. При посредничестве Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) действует система уведомлений, согласно которой производители должны гарантировать безопасность и качество всех продуктов, представленных на рынке. В дополнение к системе отчетности о неблагоприятных событиях, MHRA поддерживает сайт, чтобы потребители могли определить, является ли реализуемая продукция легальной

Против

Нерегулируемая и незаконно приобретаемая на черном рынке продукция для электронных сигарет, делает их использование рискованным и непредсказуемым. Губительное влияние некачественных жидкостей, загрязненных масел, а порой и запрещенных добавок к ним угрожает здоровью и, как свидетельствует происшедшее в США, даже жизни пользователь электронных сигарет. Вот почему регулирующим органам важно учитывать разницу между продукцией, приобретаемой в розничной сети и на черном рынке. Незаконный рынок обеспечивает доступ к продуктам по более низкой цене, чем в розничной сети. Потребители могут получить продукцию, которая в розничной сети отсутствует. На черном рынке не является ограничением доступа и возраст. Регулирование должно сделать черный рынок менее привлекательным для потребителей. Оно должна максимально гарантировать безопасность продукции, представленной на рынке.

* ТГК – тетрагидроканнабинол, основное психоактивное соединение марихуаны.

Опубликовано: 18 марта 2020 г.