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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ

Запретить нельзя разрешить

 О том, где правильно поставить запятую сейчас гадают не только специалисты и ученые, но и политики разных стран.
Опубликовано: 3 ферваля 2020 г.

«Капля никотина убивает лошадь»

Это крылатое выражение появилось в 50-е годы прошлого века, когда ученые действительно пытались определить токсичность никотина в экспериментах на животных. И стало настолько популярным, что дожило до наших дней. Правда своей главной миссии – служить убедительным доказательством вреда курения, так и не выполнила. Напротив, стала веселым ответом всех заядлых курильщиков на аргументы о вреде курения: «Знаем, мол, знаем, капля никотина убивает лошадь, ха, ха, ха.»                     Сегодня это выражение стало мемом и по-прежнему мешает в борьбе с привычкой, из-за которой по данным ВОЗ, каждые 10 секунд умирает один житель Земли.

Уже в конце прошлого века стало ясно, что главный виновник этих смертей не никотин, а продукты горения табака и других компонентов сигарет. Подсчитано, что это около 6 тысяч токсичных веществ, из которых более 50 доказано канцерогенны. Но эта информация, в отличие от шутки про лошадь, не на слуху и представляется многим чем-то гипотетическим, не связанным с тяжелыми болезнями легких, сердца, сосудов, онкологией… Донести информацию об ужасных последствиях курения призваны страшные картинки и надписи на пачках сигарет. Но то ли они уже примелькались, то ли у курильщиков особая психологическая устойчивость – работают они плохо. 

Наиболее вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме

Смолы —попадают в организм с дымом. Оседают в легких, вызывая заболевания.

Монооксид углерода.- опасный угарный газ,.один из самых токсичных.

Цианистый водород, или синильная кислота - поражает реснички бронхов, которые выполняют очистительную функцию.

Формальдегид - поражает не только дыхательные пути, но и желудочно-кишечный тракт. Может стать причиной язвы.

Свинец - яд, высокая концентрация которого может привести к тяжелым заболеваниям.

Никель —признанный канцероген.

Ацетон -образуется в результате горения, проникает в  легкие при затяжке.

Мышьяксильнейший яд,.

Бензол—канцероген, вызывающий рак. Может стать причиной возникновения лейкемии.

Стирол- токсичное вещество, при большой концентрации, пары стирола меняют формулу крови

Радиоактивные компоненты- опасные для жизни Полоний-210, Калий-40. Радий-226, Торий-228 и Радий-228

Биохимическая ловушка

Бросить курить действительно трудно. И в этом виноват тот самый пресловутый никотин, который то ли убивает, то ли не убивает лошадь. Но точно вызывает зависимость, активируя ацетилхолиновые рецепторы в мозге, которые «отвечают» не только за хорошее настроение и работоспособность, но и удовольствие. Именно активация этих рецепторов – основа формирующейся зависимости от никотина, а значит и от способа его доставки – курения табака. Усугубляется все тем, что со временем курение снижает чувствительность рецепторов человека к собственному ацетилхолину, а значит чтобы сохранить работоспособность и не впасть в депрессию, курить приходится все больше и больше.

Кому-то удается выбраться из этой ловушки усилиями воли, но таких героев не много, как правило, побеждает биохимическая зависимость. Как шутил Марк Твен: «Бросить курить легко. Я делал это не менее 5 раз»

Он пошел другим путем

Китайский фармацевт Хон Лак наверняка знал об этом коварном свойстве никотина. Потеряв отца, умершего от рака легких, и будучи заядлым курильщиком, он решил найти способ его доставки в организм, исключив процесс горения табака. Тем самым обезопасив курящих от всех образующихся в это время вредных веществ. После долгих экспериментов, в 2003 г. Хон Лаг запатентовал первую электронную сигарету, а точнее – ЭСДН, электронную систему доставки никотина, которая должна была обезопасить таких же как он курильщиков от вдыхания продуктов горения табака.

В мире более 1,3 миллиарда курильщиков, половина которых умирает. Курение – самая массовая из предотвратимых причин смерти.

Принцип работы первой электронной сигареты был очень прост – одноразовое устройство позволяло нагревать жидкость с никотином, превращая ее в аэрозоль, который и вдыхался. При этом по дизайну оно было похоже на обычную сигарету, что обеспечивало соблюдение определенного ритуала, сопутствующего обычному курению. И что не менее важно, позволяло  имитировать процесс «ударной» доставки никотина, как при курении сигарет. Чем в глазах желающих отказаться от них выгодно отличалось от никотиновых пластырей, доставляющих в организм никотин постоянно, маленькими дозами.

Успех изобретения был ошеломительным. ЭСДН стали стремительно модифицироваться и распространяться по странам и континентам. На смену одноразовым пришли многоразовые устройствам  разной мощности на батарейках и аккумуляторах. Небольшой ассортимент первых жидкостей для ЭСДН расширился до огромного рынка никотиносодежащих и ароматизированных жидкостей, используемых не только в «закрытых» устройствах известных производителей, но и в появившихся «открытых» ЭСДН. 

DIY индустрия (от английского do it yourself – сделай это сам), сделала возможным наполнение устройств жидкостями по своему вкусу. Надо ли говорить, что после этого на рынок, наряду с проверенными, сертифицированными составами, хлынула волна контрафакта, содержимое которого неконтролируемо. Что в конечном итоге сослужило инновационной технологии плохую службу.

В пару неопределенности

Несмотря на стремительно растущую популярность вейпинга  (от английского - vaping - парение), в отличие от достаточно хорошо изученного влияния классического курения на организм, использование ЭСДН долгое время не попадал в сферу внимания ученых, работников здравоохранения и политиков.

Стихийно растущий как на дрожжах рынок ничем и никем не регулировался.

Созданное для снижения вреда от курения табака и облегчения процесса отказа от курения, изобретение стало неким неопознанным объектом, нередко вызывающим недоверие и страх. Что не мешало предприимчивым продавцам использовать агрессивную рекламу инновации, в том числе в социальных сетях, вовлекая в процесс и тех, для кого она не предназначалась.

Справедливости ради необходимо отметить, что изучение влияния вейпинга на организм человека, особенно в долгосрочной перспективе – задача сложная, если не невыполнимая.

Большинство вейперов – бывшие курильщики, или люди, использующие электронные сигареты наряду с обычными. Поэтому имеющиеся у них проблемы со здоровьем нельзя классифицировать, как последствия вейпинга. А создавать контрольную группу, вовлекая в использование ЭСДН никогда не куривших волонтеров – негуманно.

Отсутствие проверенной информации о чем-то новом - всегда почва для недоверия и домыслов. И гром грянул! В 2019 г. Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC (Centers for Disease Control and Prevention,) Министерства здравоохранения США обнародовали информацию о  более 2000 случаях травм легких (EVALI) в 49 штатах (кроме Аляски) и 40 смертях, связанных с использованием электронных сигарет.

Факты против паники

Происшедшее в США сделало электронные сигареты легкой мишенью для всех, кто умеет зарабатывать на панике. Никогда, за весь период их существования в СМИ не было такого количества информации об их “пагубном влиянии” на организм со ссылками на скоропалительные “эксперементы” на животных и “случаи из жизни”. При отсутствии результатов серьезных долгосрочных исследований, выглядело это неубедительно, но не для всех. Масса людей, прежде всего в США, экстренно  вернулись к традиционному курению сигарет. Озабоченность, не исключающую определенные запреты, выссказал президент США Дональд Трамп. Предложения по ужесточению регулирования этого рынка прозвучали и в других странах.

Что же произошло на самом деле? 

Тщательное расследование CDC случаев травм легких (EVALI), показало, что более 86% пострадавших использовали жидкости, содержащие ТГК, или тетрагидроканнабиол – психоактивное соединение, содержащееся в листьях и соцветиях конопли, ингредиент марихуаны, применение которого запрещено. то есть жидкости были приобретены незаконно. В сообщениях о различных поражениях легких часто фигурировала и  острая липоидная пневмония, относительно редкая воспалительная реакция, возникающая при вдыхании масла. Специалисты CDC определили, что в образцах жидкости из легких 29 погибших содержится одно и то же химическое вещество – ацетат витамина Е, который не причиняет вреда при приеме внутрь или нанесении на кожу, но может вредить легким при вдыхании. Ацетат витамина Е тоже не входит ни в один состав разрешенных к продаже жидкостей.

Расследования причин смертей, связанных с использованием электронных сигарет, наверняка будут продолжены. Хотя определенная предвзятость после всего случившегося не исключена.

Так В 2018 году FDA (Food and Drug Administration), Управление по санитарному надзору за качество еды и лекарств признала, что электронные сигареты – категория табачных изделий, которая безопаснее обычных, подчеркнув что они не полностью безопасны, т.к. содержат пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы, которые могут содержать альдегиды и кетоны.

Подобная же позиция была озвучена в феврале 2018 г. и американским онкологическим обществом ACS (American Cancer Society).

Однако в 2019 г. ACS обнародовала её обновленную версию, отменяющую все предыдущие заявления..

Безумству храбрых..

В 2014 году свою позицию по отношению к ЭСДН сформулировала Всемирная Организация Здравоохранения, приравняв электронные сигареты к обычным. То есть распространив на них все существующие запреты.

Рекомендациям ВОЗ последовали многие страны. Скорее всего сделает это и Россия. Но, к сожалению, это не внесет ясности в понимание того, помогают ли инновационные технологии, в том числе электронные сигареты, бороться с курением.

На сегодняшний день реально выяснить это готова пожалуй только Великобритания. Её государственная политика нацелена на «поколение без дыма», с не более 5% курящего населения и полным искоренением курения табака к 2030 году. Эта цель изложена в Плане по борьбе с табаком (ПБТ для Англии). В нем государство берет на себя обязательства:

  1. Оказывать поддержку инновациям, помогающим отказаться от курения сигарет.
  2. Базировать законотворчество на научно-обоснованных данных.
  3.  Обеспечить доступность более безопасных альтернатив курению.

Служба общественного здравоохранения Англии PHE (Public Health England – консультативное и исследовательское агентство в составе Департамента здравоохранения и социального обеспечения) утверждает, что электронные сигареты по меньшей мере на 95% менее вредны, чем курение.

Электронные сигареты также поддерживаются такими организациями, как Action on Smoking and Health (ASH), Cancer Research UK и Королевской Коллегией Врачей. Они признаны Правительством эффективной альтернативой, помогающей бросить курить и активно продвигаются в качестве средства для отказа от курения во время ежегодной правительственной кампании Stoptober продолжительностью один месяц. В отличие от США, где были обнародованы цифры, свидетельствующие о быстром росте количества молодых вейперов, исследование ASH 2019 подтвердило, что «вейпинг остается малораспространенным явлением среди молодежи» и данные о том, что электронные сигареты способствуют росту курения среди молодежи, отсутствуют.Очевидно, что Великобритании сумели выработать своё, отличное от других стран отношение к инновации, а главное заставить работать её в своих интересах.

В 2025 году 1 млрд жителей Земли продолжат курить.

 Новые горизонты

Развитие  неотвратимо. И пока государства и правительства решают, что делать с вейпингом, потребители тестируют новую альтернативу сигаретам – систему нагревания табака.

«Мы объявляем сбор независимых исследований для дальнейшей оценки того, насколько эффективны или неэффективны нагреваемые табачные изделия в качестве помощи в отказе от курения и снижения вреда от курения для здоровья» - заявило Правительство Ее Величества  в 2019.

«Нагреваемые изделия содержат табак, который не горит, а нагревается, и, как следствие, скорее всего, они менее вредны, чем традиционные сигареты» – отмечается в Отчете Комитета  Британского Парламента 2018-ого года.

Хочется верить, что этой инновации повезет больше. В частности благодаря проведенным во многих странах мира качественным клиническим исследованиям соответствующими стандартам Медицинского института США.

Во всяком случае, несмотря на ещё не утихший вейпинговый скандал, одно из таких устройств ( IQOS), FDA (Управление по санитарному надзору за качество еды и лекарств США ) в 2019г. признало  соответствующим всем стандартам  и разрешила его продажу на всей территории страны.

Опубликовано: 3 ферваля 2020 г.

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