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Теория и практика / Диагностика и лечение

ЭКОНОМ-ТУР ПО-МЕДИЦИНСКИ

Первыми медицинскими туристами были европейцы и американцы, они тянулись в те страны, где подешевле. Но у нас как всегда свой путь: мы открыли аутентичный вид медицинского туризма - внутренний.
Опубликовано: 10 сентября 2019 г.

Жители мегаполисов (в основном Москвы и Санкт-Петербурга) начали ездить лечить зубы, устанавливать стенты в сердечные артерии, протезировать суставы и молочные железы или делать процедуру ЭКО не за границу, а в российскую провинцию. Оказалось, что по цене можно сэкономить до 70%, а по качеству – всё зависит от конкретного врача и места, нередко оно, вопреки расхожему мнению, не уступает «столичному»

В любой другой стране такое было бы невозможно. Там цена на медицинские услуги не зависит от степени удаления от метрополии. У нас  же своя специфика. Так  стоит ли ехать лечиться в российскую глубинку? 

За

На зубном протезировании, установке зубных имплантов или косметологических процедурах в провинции можно действительно немало сэкономить. Причём даже в ближайших к Москве миллионниках Ярославле или Воронеже цены будут на 40-50% ниже. А всё потому, что клиникам не надо платить аренду по ценам «внутри садового» и мериться ценами с соседними салонами. Увы, в столицах понятия о конкуренции свои – зачастую признак престижа не снижение, а повышение цены.

Против

Решаясь на подобное, вы должны чётко рассчитать бюджет поездки. Билеты на поезд или самолёт (в крайнем случае – бензин и амортизация пробега личного авто), гостиница, вероятность повторных визитов.К тому же поток пациентов в провинции  в разы меньше, чем в Москве, а где «рука меньше набита», там выше риск осложнений. Говорят, что скупой платит дважды и в итоге не обошлось бы дороже. 

За 

У большого потока больных есть и минусы. Нередко столичные клиники набирают себе столько пациентов, что врачи буквально «зашиваются», рабочий день расписан по минутам. При такой нагрузке невольно «замыливается» глаз, да и само отношение к пациенту страдает – даже если у конкретного больного возникнут претензии, вряд ли это  отрицательно скажется на имидже раскрученной клиники, на его место всё равнопридёт новый страждущий. В провинциальных клиниках доктора ещё делают себе имя, им важно, чтобы появлялись хорошие отзывы, особенно от москвичей и петербуржцев. Поэтому будьте уверены – местные эскулапы будут очень стараться вам помочь.

Против 

Рвение и желание понравиться это хорошо, но всё равно не заменяет квалификации и опыта стажировок за границей. А именно с этим у докторов, работающих в провинции, хуже. И если доктора «на местах» получают хорошее образование и регулярно летают на стажировки, рано или поздно их приглашают в Москву или Питер. Тем более, большинство региональных клиник не так богаты и не могут себе позволить последних моделей медицинского оборудования и самых современных расходных материалов. 

За

В последние годы построено несколько федеральных центров сердечно-сосудистой хирургии (Астрахань, Хабаровск, Пенза, Пермь, Калининград и т. д.), оснащённых новейшим оборудованием и хорошо обученными кадрами. Сегодня они оперируют значительно больше многих московских клиник. К значимым событиям (Олимпиада, Восточный экономический форум) были построены крупные современные больницы и медицинские центры в Сочи и Владивостоке, персонал стажировался в Австрии и Южной Корее. Многие крупные и известные клиники были расположены в провинции изначально. В качестве примера можно провести Травматологический центр им. академика Г.А. Илизарова в Кургане, НИИ Патологии Кровообращения им акад. Е. М.Мешалкина в Новосибирске или филиалы МНТК микрохирургия глаза им. академика С.Н.Фёдорова во многих городах России. 

Против 

Даже если в провинции вам окажут полноценную качественную помощь, получится, что теперь вы надолго привязаны к визитам в далёкий город. Ведь любой курс лечения предусматривает динамическое наблюдение у лечащего врача, повторные осмотры, а контрольные исследования желательно проводить на той же аппаратуре, на которой вас «смотрели» первоначально. Такие поездки потребуют дополнительных сил, времени и денег.

За

Как показывает практика, в век телемедицины за подобными консультациями можно и не приезжать. Немалую часть советов лечащий доктор может дать, находясь перед монитором компьютера или экраном смартфона. И даже если потребуется визит, возможно он также выйдет значительно дешевле, чем консультация в московской клинике.

Против

Как бы хорошо и дёшево не было в дали от дома, там вы будете лишены как минимум одного приятного момента – визита друзей и родственников в послеоперационную палату. Согласитесь, вряд ли вам захочется оплачивать дорогу и проживание большой компании, да и у них не найдётся на это свободного времени. Так что, сэкономив на лечении, придётся отказаться от куриного бульона и пирожков любимой бабушки, равно как и букета свежих цветов в палату. 

 

За последние годы ситуация изменилась ещё больше. На многие дорогостоящие методы лечения, которые раньше были платными и собирали большие очереди, сегодня распространяются квоты высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП), и дефицита в квотах нет. Она может быть выдана на лечение не в своём регионе. Например, в конце года все квоты на протезирование сустава или АКШ уже выработаны, а в клиниках Сибири или Дальнего Востока их осталось достаточно. Так вы станете медицинским туристом за счёт государства.

В остальных случаях решение остаётся за вами. На рынке туристических услуг работают несколько фирм, специализирующихся на внутреннем медицинском туризме. Проконсультируйтесь с менеджерами, почитайте отзывы в интернете, наведите справки через знакомых врачей. И, наконец, взвесив все за и против, решайте, готовы ли стать внутренним медицинским туристом

чаще всего из Москвы и Питера едут в провинцию за услугами стоматолога, пластического хирурга и косметолога.

 

Опубликовано: 10 сентября 2019 г.

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