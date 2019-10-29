Екатерина Волкова: «Я трагическая оптимистка»

Актриса Екатерина Волкова рассказала о том, почему не стала врачом, что ей дает голодание и какие мечты она воплотила в своем доме

«Боюсь вида крови»

Екатерина, сериал «Скорая помощь», в котором вы играете, продлен на третий сезон. Вы часто играли врачей, значит, хорошо знакомы с профессией?

Действительно, врачей я играла много раз, и сейчас в новом проекте «Золото» снова играю врача. Мне легко даются эти роли, поскольку перед глазами всегда образ моей мамы в белом халате – она работала заведующей экстренной лаборатории при роддоме, мой брат - врач-гинеколог. После школы я часто приходила к маме на работу, и чтобы как-то меня занять, она давала мне пробирки, бинты, колбочки.. Мама – властная, волевая женщина. И моя героиня Арефьева, начальник подстанции в «Скорой помощи», такая же - она всех строит, всё контролирует. Но она не просто начальник, она, прежде всего, человек, просто вынуждена быть жёсткой, чтобы был порядок.

А самой вам хотелось быть врачом, ведь профессия династическая?

Я слишком чувствительный человек, боюсь вида крови. Даже когда мне берут кровь из вены, я отворачиваюсь, не могу этого видеть. Таким людям не место в медицине (смеется).

Зато ваша старшая дочь в каком-то смысле связала жизнь с медициной – она психолог.

Валерия учится в Германии, в Марбурге и в октябре уже получает диплом. У нее специализация - социология, но плюс к этому она освоила такое направление, как психотерапия через танцы. Лере это близко, потому что она всегда занималась танцами – классическими, хип-хопом, акробатикой на пилоне. В танце человек раскрывается, снимает внутреннее напряжение. Это сейчас популярно в Европе, а в России люди пока не часто обращаются даже к обычным психологам. Нам проще поболтать с друзьями и подружками. Но у меня теперь в семье есть личный психолог (смеется).

Актерская профессия тоже династическая. Кто-то из ваших младших детей собирается идти по вашим стопам?

Возможно, младшая дочь Александра. Как и многие подростки, она снимает себя на телефон, делает видеоролики. Я пытаюсь ей внушить, что будущая актриса должна много читать. Но она искренне не понимает, зачем надо читать и вообще учиться, когда хочется петь.

Именно поэтому она учится не в обычной школе, а на отделении искусств?

Изначально она пошла в школу с углубленным изучением английского языка. Но у нее не складывается с математикой, с точными науками. «Тройку» по математике нам ставили с большой натяжкой. Я против насилия в любом виде, очень важно, чтобы в школе был индивидуальный подход к детям - пусть занимаются тем, что им нравится. Вижу, что Саша поёт все время, говорит – хочу петь. В итоге, я перевела ее на отделение искусств, у нее почти каждый день хор, сольфеджио, фортепиано. А сын как раз хорошо учится в английской школе, много читает.

«Ноги – мое уязвимое место»

Вы часто гастролируете со спектаклями и съемки бывают в разных городах. Легко переносите дорогу?

Это для меня самое тяжелое. В сидячем положении моментально дает о себе знать шейный остеохондроз. Я постоянно присматриваюсь к различным новинкам, например, хочу приобрести в ортопедическом салоне специальную дорожную подушку. И обязательно надеваю компрессионные чулки – подсмотрела у подруг-актрис. Есть в этом определенный дискомфорт, но для ног колоссальное облегчение.

Делаете специальную зарядку?

Меня спасает массаж и простая утренняя гимнастика – приветствие солнцу из йоги. Этого достаточно, чтобы размяться, потянуться и разогнать кровь. Старшая дочь увлекла меня йогой, не дает мне отлынивать от занятий, даже младших привлекает. У нас образовалась такая группа здоровья (смеется).

Еще я очень люблю быструю ходьбу, а вот бег – совсем не мое. К тому же после травмы колена мне это противопоказано, как и горные лыжи.

Что случилось с коленом?

Актерская профессия - травмоопасная Прямо на спектакле у меня произошел разрыв связки. Мой замечательный партнер Николай Добрынин должен был меня толкнуть, я была к этому готова. Но случилось так, что на каблуках я неудачно приземлилась и раздался характерный звук порванной резинки. Сразу адская боль, я отвернулась от зрителей и не могла пошевелиться. А спектаклю идти еще 20 минут, у нас впереди – танго. Добрынин увидел мое состояние, помог мне уползти. Мы кое-как доиграли спектакль без танго, а потом помчались в травмпункт, где мне диагностировали разрыв связки, требующий хирургического вмешательства. Потом в течение месяца длилась реабилитация.

Еще раз на спектакле я ушла со сцены в другую кулису, но в темноте не заметила стоящую там железную кровать… Вышла на поклон, а у меня по ногам кровь течет. Если верить в астрологию, то про «рыб» сказано, что ноги у нас - самое уязвимое место. Я вспоминаю свою бабушку, которая сидела на диване и натирала камфорным маслом колени. Теперь мама моя делает то же самое. И я понимаю, что есть некая наследственность по женской линии. Ресурсы нашего организма не безграничны, нужно разумно ими пользоваться. Потому что все наши большие и маленькие травмы в будущем, примерно после 40 лет, дадут о себе знать.

Вы человек эмоциональный, и часто именно чувства двигали вами. Изменилось ли что-то с возрастом?

Да, я действительно была взбалмошной, дерзкой. Жила так, как рисуют картинки на песке: одним махом всё стирала, потом рисовала заново, снова стирала... Сегодня я, конечно, повзрослела, изменился вектор моих интересов. Я чувствую дикую ответственность за своих детей, и мне порой бывает страшно, но я с этими страхами борюсь. Когда дети были маленькими, я была гораздо спокойнее - ну, малыши, бегают и смеются, легко с ними возиться. Теперь я вижу трех взрослых людей, а я одна, без мужчины, и вся ответственность за них лежит только на мне. Я у них и за папу, и за маму, поэтому вынуждена быть жёсткой в большинстве случаев, иначе не справлюсь.

Что помогало и помогает вам справляться с трудностями?

Вера в лучшее, вера в Бога. Я же по жизни трагическая оптимистка

«Я привыкла не завтракать»

Вы не только справляетесь со всеми делами, вы еще в прекрасной форме – это следствие правильного питания?

Что касается питания, я привыкла не завтракать, утром просто выпиваю стакан воды и чашку кофе. У меня нет большой потребности в пище, мне достаточно поесть один раз в день, ближе к пяти часам вечера. А в течение дня или уже поздно вечером я могу перекусить фруктами и съесть что-то лёгкое. Мне нравятся большие промежутки между приемами пищи, я дожидаюсь момента, когда стану голодной, и тогда еда будет очень вкусной.

А у детей завтрак, обед и ужин по расписанию?

Конечно, я кормлю их завтраком, это целый ритуал. Делаю яичницу, пеку блины. Они любят, когда я готовлю, обожают мой борщ. В своем рационе я почти исключила мясо, ем его, только когда очень захочется. Так же с хлебом – если это свежий вкусный багет, могу насладиться небольшим кусочком. Предпочитаю не сочетать углеводы с белками. Считаю, что молоко и молочные продукты не нужны взрослым людям после 30 лет, а кальций можно получить из орехов, рыбы и других продуктов. Мне повезло - я не люблю сладкое, но детей не лишаю этого удовольствия.

Вы же еще практикуете голодание?

Да, сначала увлеклась старшая дочь и потихоньку меня пристрастила к голоданию. Меня вдохновила книга Поля Брегга «Чудо голодания».. Я верю, что с помощью голодания можно справиться со многими болезнями. Когда собаке плохо - она ничего не ест, когда ребенок заболевает, то отказывается от еды. А у нас принято варить куриный бульон вместо того, чтобы дать организму справиться с болезнью. Мы пьем антибиотики и лекарства, убивая микрофлору кишечника, нанося удар по иммунитету, и потом одна проблема обрастает новыми, как снежный ком.

В голодании есть свои нюансы …

Надо пробовать постепенно – сначала с одного дня, потом по три дня, по семь. Но даже к одному дню нужно готовиться заранее: перейти на овощи, потом уже на воду. Поначалу бывает тяжело, но потом втягиваешься. Ощущения от голодания ни с чем не сравнимы, даже после одного дня чувствуешь легкость, уходит килограмм веса. Неправда, что потом накидываешься на еду, наоборот, объем порций сокращается, а вкус становится более ярким.

Прибегаете к возможностям косметологии?

Конечно. Не часто, но хожу к косметологу, не отказываюсь от уколов красоты. Я не люблю сильно тюнингованные лица, во всем надо знать меру. У меня была большая проблема - мешки под глазами, которые делали взгляд уставшим. Любые дефекты на лице создают актрисе определенную несвободу. Поэтому в силу профессиональной необходимости я решилась на блефаропластику век. Ужасно боялась, ведь никто не даст 100-процентную гарантию, что все получится идеально. Я нашла хорошего хирурга и в целом осталась довольна результатом.

Однако я по-прежнему уверена: пока есть возможность, лучше обходиться щадящими методами - ухаживать за собой и высыпаться..

У вас сбылась мечта – вы построили дом. Наверное, там лучше всего спится?

Мы с детьми провели первое лето в новом доме! Могли спать до обеда, потому что чистейший воздух, спокойно. Очень не хотелось оттуда уезжать в город, но мне важно, чтобы школа была рядом. Детям нравится загородная жизнь. У нас там три велосипеда и теннисный стол – это то, что помогало оторвать детей от телефонов и заодно двигаться вместе с ними. У нас появился турник, на котором занимается сын. По совету остеопата я тоже не прохожу мимо турника: при остеохондрозе очень полезно просто повисеть несколько минут.

Я поддерживаю любые увлечения детей, особенно спортивные. Например, Богдан с Валерией любят играть в волейбол, поэтому на будущий год у меня задача – обустроить на участке площадку для волейбола. А еще мы мечтали о бассейне, потому что для спины нет ничего лучше плавания. В итоге я поставила на участке большой каркасный бассейн, теперь мы выбегаем из бани и ныряем в него.

Баня – для души или для красоты?

Влажная баня – лучшая косметическая процедура, там очищаются поры, кожа начинает дышать. Я купила самую простую баню, но она дает потрясающий пар. Папа привез березовые дрова и навязал березовых веников. Когда я чувствую запах березы, то вспоминаю свое детство в деревне. Это было самое счастливое время, поэтому я очень хотела купить дом для своих детей.

А кто у вас занимается огородом?

Мама помогла мне высадить рассаду весной, а потом летом всё так росло – только успевай собирать урожай. У меня 25 соток, пока я дойду с одного конца до другого – уже разминка. Прополка и поливка – тоже гимнастика. Но самая лучшая зарядка – уборка дома, к которой я привлекаю и детей.

Вместе с домом у нас появился и новый член семьи - щенок породы акита-ину, милый волчонок - очень спокойный, чистоплотный и отважный. Мы ждем будущего лета, чтобы снова уехать за город.

5 фактов о Екатерине Волковой:

1. Родилась в Томске в семье врача и инженера. В детстве занималась вокалом и танцами.

2. Окончила ГИТИС, играет в театрах имени Станиславского, «Практика», РАМТ, гастролирует с антрепризными спектаклями.

3. Сыграла в популярных фильмах и сериалах: «Next 2», «Саранча», «Скорая помощь» и др.

4. Является вокалисткой джаз-группы «Агафонников-Band».

5. От первого брака есть дочь Валерия, от брака с писателем Эдуардом Лимоновым растит сына Богдана и дочь Александра.

5 советов Екатерины Волковой:

1.Встав, выпейте стакан теплой воды, чтобы пробудить организм и настроить его на предстоящий день.

2. Не отказывайте себе в удовольствии проходить курсы массажа - это полезно и приятно.

3.Несмотря на усталость в конце рабочего дня, очищайте лицо и почаще устраивайте ему «разгрузочный день» – никакой косметики.

4. Лучше любых салонных процедур для тела – влажная баня. Для пилинга смешайте мёд с солью.

5. Стремитесь к естественности, пусть ваше лицо на фотографиях в соцсетях будет живым и настоящим.

Опубликовано: 29 октября 2019 г.