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Теория и практика / Психический комфорт

Еда вместо лекарства

Пища дает нам не только энергию и удовольствие. Учеными доказано, что определенные продукты за счет содержания в них тех или иных компонентов способны оказывать профилактическое действие, предупреждая развитие ряда заболеваний
Опубликовано: 7 ноября 2019 г.

Эксперт: Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в университете Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического центра РАМН, научный директор Биомедицинского холдинга «Атлас».

Чай для работы мозга

Известно, что чай содержит много полезных веществ, в том числе антиоксиданты катехины, а также аминокислоту теанин, которая участвует в нейромедиаторных процессах. Удивительно, но теанин одновременно расслабляет и повышает нашу способность фокусироваться – это довольно редкое сочетание. При этом чая мы можем выпивать в день гораздо больше, чем кофе. Кофеин, содержащийся в чае и кофе, препятствует негативному действию галактозы (молочный сахар) на нейроны и замедляет развитие деменции.

Кокосовое масло от депрессии

Возникновению депрессии препятствуют продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, пробиотиками, витаминами группы В, витамином D, аминокислотами. Кокосовое масло тоже противодействует возникновению депрессии. И механизм действия тут очень интересен. Кокосовое масло богато средне-цепочечными насыщенными жирными кислотами, которые в печени быстро перерабатываются в кетоновые тела, а кетоновые тела наравне с глюкозой являются источником для энергии нейронов.   

Томаты в борьбе с простатитом

Известно, что томаты содержат антиоксидант ликопин, который предотвращает воспаление простаты и снижает вероятность образования опухолей этого органа. Однако надо помнить, что количество ликопина в огородном томате в разы больше, чем в тепличном. Интересно, что тепловая обработка томатов значительно повышает биодоступность ликопина: из варёного или тушёного помидора организм усвоит на 25% ликопина больше, чем если бы мы съели его сырым.

Свекла и шпинат против атеросклероза

Возрастные сосудистые нарушения являются одним из факторов старения мозга. Профилактикой заболеваний сосудов, в частности атеросклероза, может стать диета, содержащая пищевые волокна, фолиевую кислоту, витамины С, А, кальций, ряд аминокислот. Как ни странно, но профилактике атеросклероза способствуют растительные нитраты, которые содержатся в свекле и шпинате. Они способствуют выработке оксида азота, который отвечает за состояние наших сосудов.

Молодильные яблоки и хурма

Ученые изучили эффекты природного красителя физетина, который содержится в ряде фруктов, в частности в хурме, красных яблоках и красном луке. Им удалось доказать, что этот натуральный краситель не просто тормозит процессы старения организма, но и обращает их вспять.

Куркума – лекарство от артрита и не только

Куркумин из индийской приправы куркумы - мощнейший антиоксидант, природный антибиотик и противовоспалительное средство. При артрите уровень системного воспаления очень высок, в этом случае куркумин помогает снизить воспаление и болевые симптомы. Показано принимать дозированно до 3 г в день, можно совмещать с лекарственными препаратами.

Куркумин также обладает противоопухолевыми свойствами, и в сочетании с химиотерапией поможет вычистить раковые клетки гораздо быстрее.

Опыты на мышах также показали, что употребление вещества практически ликвидирует вредные эффекты жирной еды: мыши не набирают лишнего веса, у них не происходит жировое перерождение печени, вызываемое вредной диетой. Поскольку куркумин усваивается нашим организмом не очень хорошо, его можно употреблять как биодобавку, которая идет с экстрактом перца: острота повышает проницаемость кишечной стенки и захватывает с собой куркумин. Ещё два способа повысить проницаемость – греть пищу с куркумой или употреблять куркуму с жирами.

Гранатовый сок для потенции

В одном из исследований ученые смогли доказать, что гранатовый сок помогает мужчинам, страдающим от эректильной дисфункции. Подобные результаты были получены в ряде экспериментов. Правда, пока не совсем понятно, помогло ли в целом улучшение кровообращения или какой-то иной механизм. Чтобы получить эффект, необходимо выпивать ежедневно около стакана гранатового сока, но не злоупотреблять этим лекарством, в частности не стоит пить сок вместе с таблетками для потенции, которые содержат действующее вещество силденафил. Иначе продолжительная эрекция (до 8 часов) будет уже не радовать, а доставлять дискомфорт.

Морская рыба

Известно, что омега-6 жирные кислоты вредны, а омега-3 полезны. Поскольку первые провоцируют воспалительные процессы в организме, желательно сбалансировать их с помощью омега-3, которые воспаление подавляют. Ешьте больше рыбы (жирную морскую - скумбрия, лосось, сельдь, сардины), а также грецкие орехи, льняное масло, семена льна и чиа – и у вас в организме будет больше омега-3. Интересно, что рыба является природным антидепрессантом: доказано, что те регионы, где люди в основном едят рыбу, меньше страдают депрессией. При этом стоит есть меньше продуктов из разряда фастфуд, а также тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, миндаль, арахис и некоторые растительные масла: кукурузное, подсолнечное, соевое, рапсовое, арахисовое, кунжутное, кокосовое.

Наш кишечный микробиом очень любит корицу, имбирь и кайенский перец - приправы, обладающие сильным противовоспалительным действием.

В барбарисе есть полезное вещество, которое работает против диабета так же эффективно, как лекарственные препараты. 

Опубликовано: 7 ноября 2019 г.

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