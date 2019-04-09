ЕДА НА НЕРВНОЙ ПОЧВЕ

Эмоциональное переедание – одна из основных причин набора веса. Почему так хочется есть, когда мы расстроены или встревожены?

Очень грустное кино

Еда – источник энергии и строительных материалов для тела. За миллионы лет эволюции была разработана система «кнута и пряника», регулирующая наши отношения с едой. Кнут – это голод, который гонит добывать пропитание, как только уровень глюкозы в крови падает ниже определенного уровня. Пряник – приятное чувство насыщения. Когда система нормально работает, у нас все хорошо, мы сыты, бодры и веселы. Но иногда на фоне тревоги и плохого настроения мы начинаем есть, даже если не голодны. Психологи называют это «эмоциональным перееданием». Происходит это потому, что у еды есть еще одна сверхзадача – радовать.

Периодически все мы добираем позитивных эмоций за счет еды, используем ее как антидепрессант. Но есть люди, которые особенно подвержены внезапным приступам переедания «на нервах». Это бинджеры, или компульсивные едоки. За день они могут съесть несколько раз больше, чем им на самом деле нужно. Именно среди них самый высокий процент людей с ожирением.

Тест на связь еды с эмоциями

Тест, разработанный голландскими учеными, помогает оценить риски эмоционального переедания. За каждый ответ начисляются баллы (1=никогда, 2=редко, 3=иногда,4=часто,5=очень часто).

Чувствуете ли вы желание поесть, когда подавлены и разочарованы? Чувствуете ли вы желание поесть, когда вам одиноко? Чувствуете ли вы желание поесть, когда на душе тревожно? Чувствуете ли вы желание поесть, когда вам страшно? Чувствуете ли в желание поесть, когда злитесь и раздражаетесь? Чувствуете ли вы желание поесть, когда вам скучно.

Чем больше баллов набрал человек, тем с большей вероятностью можно утверждать, что он эмоциональный едок.

Сытый, голодный мозг Центры голода и насыщения расположены в гипоталамусе. Специальные клетки реагируют на уровень глюкозы и инсулина в крови. Оптимальный уровень глюкозы – 0,1%. Как только он снижается, центр голода отправляет сообщение в лобную кору, и запускается пищедобывательное поведение. Как только глюкозы становится достаточно, а заодно повышается уровень инсулина, центр насыщения дает команду отбой. Залог стабильности системы – ее сбалансированность. Если у лабораторной крысы повредить центр голода, она будет неспособны искать еду, исхудает и может даже умереть голодной смертью. Напротив, разрушение центра насыщения приводит к бесконечному обжорству. Именно с этим, судя по всему, связаны истории очень большого, по 300-500 кг веса.

Почему сладкое?

Ситуацию с эмоциональным перееданием осложняет тот факт, что переедать хочется не за счет морковки с сельдереем. Люди выбирают все самое сладкое и жирное. Эта тяга бессознательна, но не случайна. Эксперименты на крысах показывают, если зверьков вогнать в стресс, они начинают есть больше жирной пищи, что, с одной стороны, приводит к ожирению, с другой – снижает у них уровень гормонов стресса. Углеводы могут выполнять схожую функцию. Исследования с участием не только животных, но и людей продемонстрировали, что углеводная еда повышает настроение за счет увеличения в мозгу количества триптофана. Из этой аминокислоты производится нейромедиатор серотонин, который необходим для регулирования эмоций.

Вкус еды тоже имеет большое значение. С точки зрения эволюции, простые углеводы – то, что нужно нам для выживания в первую очередь. Поэтому сладкое воздействует на центры удовольствия в мозге. Эксперимент, проведенный в Еврейском университете в Иерусалиме, показал, что новорожденные малыши уже различают сладкий вкус. Когда младенцам давали сладкую жидкость, они облизывали губы, на лицах появлялось расслабленное удовлетворенное выражение. Если им доставалась горькая субстанция, малыши хмурились и всем своим видом выражали отвращение.

На сладкое вполне можно подсесть – во всяком случае, ученые успешно подсаживают на сахарозу лабораторных крыс, кормя их по определенной схеме. Зверьки в итоге утраивают потребление сахарозы, а в мозгу их многократно повышается уровень дофамина, нейромедиатора, необходимого для работы системы вознаграждения. Кстати, примерно по такой же схеме работают наркотики.

Бонус от сладкого получают не только младенцы – и у взрослых становится легче на душе после, скажем, плиточки шоколада. Ученые из Вюрцбургского университета специально расстраивали участников, показывая им грустный фильм о маленьком мальчике, узнавшем о смерти своего отца. Если сразу после сеанса зрители ели шоколад, они чувствовали себя лучше. Причем утешительный эффект шоколада зависел от того, насколько вкусным он казался. Чем вкуснее, тем утешительнее. Но сила шоколада – не только в сладком вкусе. В нем содержатся стимуляторы кофеин и теобромин, которые влияют на химию мозга. Кстати, вещества эти вызывают зависимость – пусть и не наркотическую, но вполне ощутимую.

Боль и сахар Сладкое дает и противоболевой эффект. Новорожденные младенцы 6 и 9 недель от роду меньше плакали от колик, если сосали пустышки, которые предварительно окунули в раствор сахарозы. Также сахароза облегчала боль у малышей при обрезании. Максимальный эффект достигался через две минуты – в этот момент под воздействием сладкого в организме выделяются эндогенные опиаты.

Власть еды

Ученые пока не могут во всех деталях прояснить власть еды над нашими чувствами. Эмоциональные связи намечаются еще в самом раннем детстве. Когда младенец пьет молоко из груди матери, он чувствует себя защищенным и любимым. Человек растет, разделяет трапезу с семьей и друзьями, отмечает вкусной едой важные моменты своей жизни. Все наши праздники – это всегда еда.

В Университете Техаса в Далласе определили, что дети едят шоколад не только в печали, но и в радости. Уже потом, по мере взросления, им будет больше хотеться шоколада, когда все будет грустно. «Привычки в еде развиваются в раннем возрасте», - объясняют авторы исследования. – Представьте себе детский день рождения. Клоуны, все веселятся, едят конфеты и шоколадный торт. И постепенно у детей создается ассоциация между хорошим настроением и определенными продуктами».

Такие ассоциации есть практически у любого из нас. Но до сих пор не ясно, что же делает человека эмоциональным едоком. Одни это связывают с тем, что мать кормит ребенка, когда тот расстроен, но не голоден. Генетика тоже может иметь значение. У всех от рождения разная вкусовая чувствительность и разные врожденные особенности работы мозга.

Привычка заедать негатив может быть вызвана и низким социально-экономическим статусом (НСЭС), выяснили специалисты Ливерпульского университета. Схема проста: нехватка денег и неуверенность в завтрашнем дне ведут к стрессу, а справиться с ним помогает еда. Отсюда проблемы с ожирением, типичные для людей с НСЭС.

Еще одно исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Biological Psychiatry, показало, что эмоционального едока из человека могут сделать напряженные отношения с родителями в подростковом возрасте. Чем хуже ладили подростки с родителями в 11-13 лет, тем выше были риски, что к 25 годам у них будут самые теплые отношения с алкоголем. Плюс укоренившаяся привычка лечить все печали едой.

Когда в жизни положительных эмоций не хватает, мы находим их в шоколаде

Все лгут

Как бороться с едой «на нервах»? Первое, что нужно об этом знать – диеты в этом случае не только не работают, но и вредят. У человека и так проблемы, а у него еще пытаются отнять последнюю радость – еду. Весьма эффективной может быть психотерапия, которая в целом поможет сделать жизнь более позитивной и тем самым уменьшит зависимость от пончиков и шоколадок. Радикальный подход предлагает команда из Университета Южной Калифорнии. Здесь не верят в мощь просветительских бесед. «Спроси человека, что он ел, и он соврет», - говорит руководитель команды Донна Спрут-Метс. Поэтому хорошо бы, полагает она, полагаться не на опросники, кто что съел и какой настроении, а иметь надежный инструмент, которому не соврешь, и который может не только анализировать, но и предотвращать «пищевые преступления». Исследователи разработали целую систему мониторинга за поведением добровольцев: специальные гаджеты отслеживают их настроение и пищевое поведение. Причем для оценки эмоций используется запись всех разговоров «подозреваемых» и даже пульсометры. Данные обрабатываются искусственным интеллектом, который и выдает вердикт, кто, что и в каком настроении проглотил. Тесты показали, что система очень точно распознает гнев, тревогу и скуку, чуть менее успешно – грусть и счастье (при этом точность измерений не опускается ниже 90%). Тем, кому такие способы слежения кажутся чрезмерными, ученые могут возразить: ожирение стало такой глобальной проблемой, что для борьбы с ним все способы хороши.

Многие ученые сходятся во мнении, что антипод эмоциональной еды – еда осознанная. А помогает есть осознанно способность распознать свои и чужие эмоции. Сборная команда американских исследователей из Университетов Огайо, Флориды и Кентукки задалась целью обучить людей распознавать базовые эмоции. После тренингов обученные едоки чаще выбирали здоровые продукты, чем те, кто этому не учился. Через три месяца были сделаны контрольные замеры. И здесь осознанные едоки снова оказались в плюсе: они за это время умудрились избавиться от нескольких лишних кило. И, кстати, похудением дело не ограничивается: умение понимать, что именно с ним и окружающими сейчас происходит, делает человека не только более худым, но и более счастливым. И, заметьте, гамбургеры здесь уже ни при чем.

Опубликовано: 6 мая 2019 г.