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Движение против боли в суставах

Рассказывает Александр Шишонин, кандидат медицинских наук, автор лечебных и оздоровительных методик, главный врач Клиники доктора Шишонина
Опубликовано: 24 августа 2021 г.

Летом мы особенно активны - плаваем, бегаем, катаемся на велосипеде. Повышенная нагрузка и травмы могут привести к болям в плечевом и коленном суставе?

Я был бы искренне рад, если все бегали, прыгали, катались на велосипеде, но по факту активно и регулярно занимаются 1-2% населения. У остальных происходит сезонный всплеск активности. Именно поэтому у многих людей обострение хронических заболеваний происходит летом. Гиподинанмия и гиперактивность физически неподготовленного человека может привести к повышенному травматизму и болям в плечах, коленях, пояснице, тазобедренных суставах. Любая нагрузка становится испытанием. Поэтому я сторонник регулярных умеренных занятий гимнастикой, а не эпизодических.

С какими именно заболеваниями суставов люди чаще всего сталкиваются?

При гиподинамии нарушается кровоток суставной сумки. К суставу не подходят кровеносные сосуды, а всё питание происходит из суставной сумки, где находится очень много сосудов и где должна проходить активная циркуляция крови. Кровь является продуктом, из которого производится суставная жидкость, которая питает и смазывает суставы. При плохом  кровоснабжаении из-за недостаточной работы мышц, нарушается состав суставной жидкости, нарушается питание хряща, хрящ начинает умирать, разрушаться. В итоге, мы имеем дело с артритами и артрозами.

Насколько тяжело поддаются лечению заболевания суставов?

Заболевания суставов поддаются лечению довольно легко, если лечить их движением. Есть специально разработанные тренажёры и лечебные комплексы упражнений. Особенно они важны для межпозвонковых дисков - это тоже суставы. Их в нашем позвоночнике тридцать с лишним. С помощью специальных тренажёров можно укрепить и восстановить циркуляцию крови в них, даже если уже имеются грыжи.

К сожалению, с помощью одних только уколов и медикаментов жидкость в суставе лучше не станет и питание не наладится. Операции тоже дают временное улучшение, после них часто бывают рецидивы. Это связано с тем, что после операций врачи рекомендуют покой и отсутствие двигательной нагрузки. Но без двигательной активности суставы так и будут разрушаться из-за недостатка питания и смазки. Вылечиться можно исключительно движением, которое восстановит свойства суставной жидкости.

Какие существуют меры профилактики артроза и плечелопаточного периатроза?

Если говорить о плечелопаточном периатрозе, то это не самостоятельное заболевание, а симптом поражения шейного отдела позвоночника. Оно возникает по двум причинам: в результате травмирования плечевых мышц или при длительном отсутствии движения, когда плечо начинает как бы «сохнуть». Если не было травмы, то боли начинаются из-за шейного отдела позвоночника. Это может быть вследствие остеохондроза, грыжи, смещения. Лечить надо шейной гимнастикой и разработкой плеча – только вместе.

Причиной артроза является гиподинамия - и пока не устранить эту причину, выздоровление не наступит. Если суставы уже болят, то помимо двигательных упражнений, стоит заняться гимнастикой на специализированных тренажерах вместе со специалистом, а также с помощью специализированного точечного массажа, стимулирующего суставную капсулу. И после этого, конечно, не прекращать гимнастику. Артроз почти на любой стадии и в любом возрасте можно вылечить, если убрать факторы, приводящие к нему.

Опубликовано: 24 августа 2021 г.

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