ДВИЖЕНИЕ К ЛЕНТОЧКЕ

Олимпийские игры 1988 года в Сеуле стали первой в мире масштабной демонстрацией метода кинезиотейпирования. Сегодня яркие ленты на телах спортсменов никого не удивляют, но по-прежнему вызывают интерес.

Ленты, опутавшие мир

До этого события в течение почти двух десятилетий доктор Кензо Касе разрабатывал и совершенствовал метод тейпирования, который позволил сохранить на длительное время лечебный эффект сеанса мануальной терапии. В 1995 году в США, а затем и в Европе кинезиотейпирование было включено в официальные рекомендации по реабилитации пациентов с различными заболеваниями.

В 2007 году начала свою работу Международная Ассоциация Кинезиотейпирования (KTAI), по данным который уже в 2012 году в мире было выполнено около 12 миллионов аппликаций. На Олимпиаде в Сочи Кензо Касе лично проводил тренинги и семинары, ежедневно работал в поликлинике каждый день с утра и до вечера, проводя сеансы тейпирования всем желающим. В своем интервью российским журналистам доктор сообщил о том, что он очень продуктивно и с удовольствием поработал с фигуристом из Узбекистана Мишей Ге, и это позволило спортсмену увеличить высоту прыжков и значительно улучшить результаты.

В России тейпирование стало широко известным не так давно, но постепенно завоевывает популярность. С 2015 года в нашей стране начала действовать Национальная Ассоциация Специалистов по Кинейзиотейпированию.

«Kinesio» - движение, «tape» - лента

Что ты есть - тейп?

Тейп представляет собой хлопковую ленту с клеящим слоем на гипоаллергенной акриловой основе. Использование эластичного, проницаемого для воздуха материала позволяет бессменно оставлять тейп на 5-6 дней, заниматься водными видами спорта, при этом сохраняется полная свобода движений.

Специалист крепит ленты над пораженной областью разными способами в зависимости от конкретной проблемы у пациента. Приподнимая участок кожи, лента создает дополнительное пространство над мышцами и связками, и тем самым улучшает отток лимфы, снимает воспаление. Аппликации обеспечивают поддержку и дополнительную стабилизацию повреждённым органам и тканям, стимулируют нервные рецепторы, облегчая болевой синдром.

Влияние тейпов на проприорецепцию – еще один интересный и перспективный эффект кинезиотейпирования. Проприорецепцией называется наша способность ощущать движение конечностей и их положение относительно друг друга. После различных травм это чувство может подводить. Так исследования показали, что у волейболистов риск повторной травмы увеличивается в 10 раз в первые шесть месяцев после первичного повреждения. Спортсмен не так быстро реагирует на внезапное изменение траектории движения, мышцы не успевают стабилизировать суставы. Тейпы в этой ситуации создают дополнительное давление на рецепторы, тем самым усиливая сигналы и помогая нашему мозгу вернуть правильное восприятие травмированного участка. Таким образом, кинезиотейпирование обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектами, улучшает лимфодренаж, а также помогает предотвратить новые травмы и ускорить восстановление после полученных раннее повреждений.

Кинезиотейпирование обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектами, улучшает лимфодренаж, а также помогает предотвратить новые травмы и ускорить восстановление после полученных раннее.

Не только спорт, но даже косметология

Тейпирование традиционно любят использовать профессиональные спортсмены и врачи спортивной медицины. Ведь помогая восстановлению поврежденного органа и уменьшая боль, аппликации не мешают тренироваться и участвовать в соревнованиях. При этом в профессиональном спорте нет запретов на применение тейпов у спортсменов, учитывая, что они совсем не содержат лекарственных веществ.

Но метод кинезиотейпирования также активно применяется в травматологии и ортопедии. Существуют специальные схемы наложения тейпов для шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника, которые помогают уменьшить проявления остеохондроза, лечить различные виды искривления позвоночника у детей. Мамы малышей первых лет жизни очень часто сталкиваются с проблемой вальгусной и варусной деформации стопы у ребенка, когда ножки приобретают О-образную или Х-образную форму. Эластичные ленты в сочетании с массажем и другими методами физиотерапии помогают исправить эту ситуацию.

Врачи неврологи исследуют возможности применения эластичных лент у своих пациентов. Кинейзиотейпинг может быть полезен в комплексном лечении многочисленных болевых синдромов, в восстановительном периоде после перенесенного инсульта и реабилитации при детском церебральном параличе. К настоящему моменту выполненные исследования проводились точечно и с небольшим количеством пациентов.

Эстетический кинезиотейпинг – новое направление в тейпировании, которое постепенно увеличивает количество своих поклонников в индустрии красоты. Врачи косметологи предложили использовать тейпы из искусственного шелка и с их помощью борются с морщинами, двойным подбородком, улучшают четкость контуров лица. После пластических операций такие аппликации выполняются в послеоперационном периоде для улучшения восстановительного периода.

Эстетическое тейпирование нашло применение в косметологии.

А мне нельзя

Кинезиотейпинг считается безопасной процедурой, но, несмотря на это, имеет все же некоторые противопоказания. Тейпы нельзя применять сразу после операций на позвоночнике и суставах, а также при опухолевых процессах в этих областях. При отеках, вызванных заболеваниями сердца, наложение эластичных лент может привести к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы. При ишемической болезни сердца с поражением сосудов атеросклеротическими бляшками нужно быть осторожнее с аппликациями в области сосудов, чтобы не спровоцировать отрыв такой бляшки. Сахарный диабет вызывает истончение кожи из-за нарушений микроциркуляции. В такой ситуации есть вероятность повреждения кожного покрова тейпом. Если вы страдаете сахарным диабетом, то перед использованием метода кинезиотейпирования будет лучше, если вы согласуете процедуру с вашим эндокринологом. Так же в первом триместре беременности женщинам рекомендуется получить консультацию специалиста, который наблюдает за течением беременности, чтобы исключить возможные осложнения во время тейпирования.

Это не плацебо!

Несмотря на очевидную популярность кинезиотейпирования, некоторые специалисты в области медицины относятся к методу скептично. Они считают, что результаты во многом обеспечены так называемым «эффектом плацебо». Сейчас мы живем в эпоху доказательной медицины, когда любой заявленный результат должен быть подтвержден клиническими исследованиями, в которых участвует большое количество пациентов и желательно на протяжении длительного времени. В отношении кинезиотейпирования не все клинические эффекты были подтверждены такими широкомасштабными испытаниями. Однако метод активно исследуется, получены промежуточные результаты, доказавшие его эффективность, а огромное количество выполняемых процедур по всему миру говорит само за себя.

В отличие от обыкновенного пластыря, тейп: -Намного эластичнее. Его эластичность полностью соответствует эластичности нашей кожи -Пропитан сверхустойчивым гипоаллергенным клеем, что позволяет носить тейп почти неделю, 24 часа в сутки, мыться и плавать, не боясь отклеивания. -Пропускает воздух и влагу, кожа под ним не потеет и «дышит», что позволяет избежать появления опрелостей, мацераций, прыщиков.

Опубликовано: 29 августа 2019 г.