ДВАЖДЫ В ОДНУ ПАНДЕМИЮ

Можно ли заразиться COVID-19 дважды? Увы, можно. И таких случаев в третью волну всё больше

Как известно, против некоторых вирусных и бактериальных инфекций формируется пожизненный иммунитет. Ветряной оспой, коклюшем, скарлатиной не болеют дважды. Более молодые, изменчивые вирусы способны заражать нас каждый год – это и грипп, и другие респираторные инфекции (парагрипп, риновирус, аденовирус и т. д.). Прежде всего, это происходит за счёт быстрых мутаций более нестабильных вирусных частиц. Увы, коронавирус по определению должен принадлежать ко второй группе.

До начала 2021 года сообщения о повторных заражениях были единичными. «Не повезло», - говорили доктора. И продолжали верить, что такое случается крайне редко. Всё изменилось с приходом третьей волны. Осмотревшись, мы поняли, что повторных случаев с каждым днём выявляется всё больше. Главным образом болеют те, кто подхватил ковид в первую волну, значит, естественного иммунитета хватает примерно на год.

По моим наблюдениям, этим летом COVID-19 протекает по четырём различным сценариям:

Первая группа - не болевшие и не привитые. Многие известные мне случаи протекают среднетяжело или тяжело. Лёгких форм у «стерильных» пациентов стало меньше. Вероятно, это связано с появлением вирусных мутаций.

Вторая группа – переболевшие ранее, начиная с марта 2020. Они переносят вирус в форме обычного ОРВИ: ломота, головные боли, насморк, температура 37.1–37.3 один-три дня. Обоняние чаще всего повторно не пропадает. На всю болезнь примерно неделя. У некоторых просто регистрируют положительный мазок без симптомов.

Третья – не болевшие и привитые менее 6 месяцев назад. Чаще всего не заболевают или являются положительными по ПЦР, но не имеют симптомов. У некоторых пропадают обоняние и вкус, температуры, слабости, других проявлений нет. Иногда встречается и лёгкая форма, но тяжелые случаи практически не встречаются. К этой же группе относятся переболевшие ранее и привитые в любые сроки.

Четвёртая – не болевшие и привитые более 6–9 месяцев назад. Заражаются чаще, чем недавно привитые, иногда встречаются среднетяжёлые случаи с температурой выше 38С, сильным кашлем и специфическим поражением лёгких.

Исходя из этих наблюдений, можно вынести краткое резюме: болезнь и вакцина в большинстве случаев дают гарантированный иммунитет на полгода, а вот дальше начинаются нюансы. Внимание к которым сейчас приковано в научных центрах по всему миру. Масла в огонь подливают мутировавшие штаммы, которые, возможно, могут заражать как недавно переболевших «классическим штаммом», так и привитых. И это ещё одна большая проблема в череде тех, что уже сумели решить учёные-медики.

Как же быть обычному человеку? Вакцинироваться, если ещё не болел. Вакцинироваться, если болел более 6 месяцев назад и уровень антител начал снижаться. Продолжать защищаться несмотря на то, что получил вакцину, хотя бы ради того, чтобы не заразить окружающих и не способствовать распространению инфекции. И верить, что этот эпидемиологический подъём станет последним, как всегда, случалось раньше при респираторных пандемиях. И так победим.