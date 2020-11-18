ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Врач назначил лекарство или операцию, но вы хотите убедиться в правильности назначений. Есть несколько вариантов :получить второе мнение,в оспользоваться интернет-консультацией или обратиться на медицинский ресурс в сети.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда один доктор говорит нужно оперировать, а второй - можно подождать. Или первый сразу назначает лекарства от повышенного давления, а второй предпочитает начать лечение без таблеток, предлагая отрегулировать ваш вес, питание и образ жизни. Как лучше всего получить важное подтверждение того, что напрямую влияет на наше здоровье?

Получить второе мнение

Чаще всего получить второе мнение мы стараемся, когда речь идёт о чём-то серьёзном, например операции. Представим, что требуется операция на сердце – два хирурга предлагают открытую операцию с разрезом груди, а третий уверен, что в этом случае всё-таки можно помочь без разрезов, установив в сердечные сосуды стенты. С чем связана такая разница? С опытом клиники или хирурга, наличием в арсенале больницы альтернативных методов лечения одного и того же недуга, оснащённостью современным оборудованием, позволяющим внедрять самые последние технологии, и более «мелкими» но не менее важными особенностями. Среди других проблем, по которым пациенты ищут дополнительного совета – гормональные сбои в гинекологии, лечение бесплодия, косметологические процедуры, стоматология, онкология. Нередко с помощью второго и даже третьего мнения удаётся найти приемлемый для пациента вариант решения, избежать более травматичного или устаревшего метода.

Воспользоваться интернет-консультацией

Пожалуй, самый простой и быстрый метод получения альтернативного мнения. Но, как это часто бывает, за быстроту и доступность приходится расплачиваться качеством полученной информации. Ведь уверенности, что на другом конце монитора окажется опытный врач, да и вообще врач, нет. Даже если консультационные услуги оказывал реальный эскулап, неизвестно, является ли он специалистом именно в той области, в которой начал консультировать, или взялся за несколько смежных специальностей по просьбе разработчиков форума. Всё это подтолкнуло государство начать регулировать оказание медицинских информационных услуг в сети.

В 2018 году вступил в действие «Закон о телемедицине», максимально приравнявший сетевые консультации к очным – теперь каждый врач обязан подтвердить свою квалификацию, заключить с сетевым ресурсом договор, несёт ответственность за данные рекомендации. Не может заочно назначать конкретные препараты и указывать их дозировки. Всё это улучшило качество интернет-консультаций, но значительно уменьшило число консультирующих врачей, кроме того, теперь в большинстве случаев за совет придётся заплатить.

Обратиться на медицинский сайт в сети

Ещё один вариант – не менять врача и не обращаться за помощью к виртуальным эскулапам, а попытаться найти необходимую информацию самостоятельно. Среди всего многообразия сети даже специалисту бывает трудно выделить ресурсы, заслуживающие доверия. И, тем не менее, они есть. Специалисты сходятся во мнении, что лучше предпочесть англоязычные сайты – там представлена самая последняя информация, и пока она будет переведена (а главное – будет ли переведена правильно) может пройти несколько лет.

www.uptodate.com

Один из самых авторитетных ресурсов в медицинском интернете. Основное направление – доказательная медицина, представлены материалы о лечении большинства болезней согласно последним клиническим рекомендациям (международным гайдлайнам). Информацию готовят и рецензируют более 5700 докторов, являющихся лидерами мнений в своём направлении. Большой раздел предназначен для профессионалов, а материалы для пациентов собраны в разделе Beyound the Basics.

https://medlineplus.gov

Ресурс предназначен для пациентов и их родственников, его наполняют информацией ведущие эксперты Национальных институтов здоровья США. Представлены данные о самых последних разработках, методах лечения, большой раздел посвящён правильному питанию и применению БАДов. Есть обучающие видео по диагностике и лечению различных заболеваний.

https://www.nhs.uk

Cайт британского Минздрава прежде всего ориентирован на пациента. Благодаря алфавитному указателю здесь очень легко ориентироваться в информации о болезнях. Упор сделан на сердечно-сосудистые заболевания, ведь именно от них умирают больше всего людей в развитых странах. Отдельный бонус – раздел Behind the Headlines, в котором специалисты проверяют достоверность медицинских новостей и громких исследований.

https://www.mayoclinic.org

Клиника Мэйо – одна из самых авторитетных в мире. Не случайно и её сайт пользуется большой популярностью, как у специалистов, так и у пациентов. У платформы очень дружелюбный интерфейс, легко и просто найти нужную информацию или мнение специалиста (а их на сайте зарегистрировано более 3 тысяч), практически по любому заболеванию. Облегчает поиск и рубрикатор симптомов Symptom Checker.

https://familydoctor.org

Ресурс разработан совместно с Американской академией семейных врачей. Кроме информации по выбору доктора и страховки, которая представляет интерес только для американцев, здесь можно найти полезные материала по здоровому образу жизни, особенно интересен большой раздел по здоровью детей и подростков – детские болезни, прививки, гигиена, психология.

https://www.drugs.com

Настоящая онлайн-энцикопедия лекарств и один из самых популярных медицинских сайтов во всём мире – ежемесячно его посещают более 23 миллионов человек. Здесь можно получить исчерпывающую информацию о любом лекарственном препарате, узнать всё о побочных эффектах, противопоказаниях, а также сравнить правильность той дозировки, которую рекомендовал вам врач с клиническими рекомендациями. Важно, что сайт делает упор на его независимость от производителей лекарств и регулярно обновляет базу экспертов, чтобы избежать ангажированности.

https://my.clevelandclinic.org/health

Сайт ещё одной известной клиники с отличным интерфейсом, чётким рубрикатором болезней и наличием большого количества сопутствующих материалов в виде подкастов – здесь и видео, и мультимедийные файлы, интернет-трансляции, вебинары и интервью с ведущими специалистами в своих областях.

https://nccih.nih.gov

Национальный информационный центр по вопросам здравоохранения США. Сайт ориентирован на рекомендации по здоровому образу жизни и альтернативную медицину, точнее возможность проверить информацию о так называемых «народных» методах лечения. С точки зрения доказательной медицины показано, каким методом можно воспользоваться, а какой окажется абсолютно бесполезным. Большой интерес представляет Herbs at a Glance - справочник лекарственных растений, где можно проверить действие фитопрепаратов и их возможные сочетания с другими лекарствами.

https://www.healthline.com

Крупный медицинский медиаресурс с большим объёмом информации на различные темы о здоровье и образе жизни. Ассоциированным с Healthline сайтом является один из самых крупных новостных агрегаторов мира медицины –

https://www.cdc.gov

Сайт Центра по контролю заболеваний США. Здесь представлена самая свежая и актуальная информация по профилактике и лечению инфекционных заболеваний, в том числе гриппу и ОРВИ, правила применения средств индивидуальной защиты от вирусов, множество материалов по вакцинопрофилактике, в том числе какие прививки необходимо сделать перед выездом в ту или иную страну.

https://www.everydayhealth.com

Сайт посвящён здоровому образу жизни, как здоровых людей, так и тех, кто живёт с различными хроническими заболеваниями, от банальных до очень серьёзных. Есть большой справочник лекарств, разделы, посвящённые фитнесу, правильному питанию, гигиене сна.

Вариант применения телемедицины – удалённая консультация для тех, кто проживает вдали от больших городов и крупных медицинских центров. В этом случае доктора из районной или городской больницы организуют своего рода телемост-консилиум с более авторитетными коллегами. Они высылают по электронной почте данные предварительного обследования: КТ и МРТ-сканы, файлы с ангиографией, УЗИ или ЭхоКГ. В ходе видеоконференции могут быть скорректированы дозы препаратов, что особенно важно при проведении антибактериальной терапии или химиотерапии опухолей, порекомендован тот или иной метод хирургического лечения или оформлен перевод пациента в специализированный центр. Проверить правильность назначения лекарства и его дозировку можно на крупнейшем лекарственном ресурсе www.drugs.com , который ежемесячно посещают более 23 миллионов человек. Медицинские интернет-консультации в нашей стране регламентированы законом о телемедицине, вступившем в силу в 2018 году.

Опубликовано: 10 декабря 2020 г.