Домашний сад

Когда нет возможности сбежать на природу, остается один выход - разбить сад в собственной квартире. Это красивое и полезное увлечение набирает популярность

Эксперт: Джонатан Каплан, доктор психологических наук

«В доме, где много зелени, царит особая атмосфера – более живая и добрая»

Кто? Елизавета Каминская, 35 лет, ландшафтный дизайнер

Что? Я увлеклась идеей организации зеленого пространства дома – экспериментирую с вертикальным озеленением, разноуровневыми кашпо и подставками для горшков. Растения у меня распределены по всей квартире – от кухни до прихожей.

Почему? Я работаю ландшафтным дизайнером, занимаюсь озеленением открытых пространств – парков, приусадебных участков. А «для себя» мне захотелось создать зелёное пространство прямо дома, в квартире. Я стала изучать, насколько тут применимы те же принципы «игры» с зонированием пространства за счет растений.

Как? Работая на других, мне не всегда удавалось воплотить в жизнь свои идеи, и своей дачи для этого у меня не было. Поэтому когда мы с мужем купили просторную квартиру, я включила в дизайн-проект растения - причем не только на подоконниках или на полу. Придумала «зеленую» стену в прихожей, вписала растения на полки шкафов, развесила кашпо в гостиной так, чтобы они свисали прямо с потолка. Сегодня в моем доме живут не только горшочные растения, но также флорариумы, сухоцветы, стабилизированные и живые цветы. Конечно, такие нестандартные решения требуют особого ухода. Поэтому я прохожу курсы по флористике и ботанике, поскольку обязательно надо знать о воздействии разных растений на организм человека - не с каждым можно безопасно сосуществовать. Мне не всегда удается сделать задуманное, иногда кажется, что у растений есть собственное видение того, где они хотят находиться и как жить. Приходится с ними считаться.

Бонус! Многие знакомые, побывавшие у меня в гостях, тоже вдохновились озеленением. Я радуюсь этому и помогаю им, ведь таким образом они привносят больше жизни в свои дома, воздух становится лучше, пространство гармоничнее, а люди добрее.

Urban Jungle Bloggers – блог в Instagram, посвященный растениям в интерьерах, с которого началось массовое увлечение садоводством в городских условиях.

Городские джунгли

«В моей квартире нет телевизора – лучше смотреть на что-то живое, чем на бездушное»

Кто? Мария Скрягина, 42 года, писательница

Что? За неимением дачи, я увлекаюсь концепцией «сад в городе». У меня есть большая комната-кабинет, половина которой отдана под растения. В моей мини-оранжерее сейчас около 100 растений.

Почему? Пять лет назад мы переехали в жилой район, построенный по принципу муравейника – вся земля отдана под застройку, практически нет зелени. Мне захотелось устроить у себя дома «зону релакса». Я стала интересоваться организацией зеленой среды в городском пространстве и наткнулась на блог энтузиастов, которые придумывают концепции домашних садов. Меня это вдохновило, и я стала придумывать свои собственные композиции.

Как? Обычно я обновляю концепцию домашнего сада каждый сезон – думаю, какие растения купить и как их разместить, а потом воплощаю идеи в жизнь. Коллекция растений постоянно пополняется. На специальных форумах любители-садоводы обмениваются опытом, информацией и организуют встречи, на которых можно купить экземпляры редких растений, адаптированных к нашей среде. Меня интересуют декоративно-лиственные растения, мои окна вместо занавесок увиты плющом. Обычно уход за садом занимает около 15 минут в день. Но есть сезонные весенне-осенние циклы, когда нужно пересаживать растения – этим я могу заниматься целыми днями.

Домашний сад – недешёвое удовольствие. Помимо самих растений нужно покупать горшки, грунт, удобрения, средства от вредителей. Нужны увлажнители и фитолампы. Я знаю коллекционеров, которые покупают растения за 5-10 тысяч.

Мы часто уезжаем в путешествия, поэтому я выбираю самые стойкие экземпляры. Кроме этого у нас длинная тёмная зима, поэтому растениям нужен дополнительный свет и увлажнение. Если растения погибают, я переживаю: когда растишь что-то из семечки или маленького ростка, вкладываешь много сил и любви. А когда растения живут с тобой 10 лет, то тем более жаль с ними расставаться.

Бонус! Выращивание растений – это творческий процесс, такой же, как написание текстов. А сколько радости и уюта дарят растения своей сочной зеленью и цветением, когда за окном пасмурно. Растения – живые организмы, мне кажется, что когда я возвращаюсь из поездок, каждый зеленый листочек устремляется мне навстречу.

Жизнь и работа в цветах

«Растения помогают замедляться и восстанавливать внутреннюю гармонию».

Кто? Мария Фролова, 24 года, консультант в магазине растений Levitera

Что? Мое увлечение растениями началось с работы – я устроилась консультантом в магазин растений, а теперь продолжаю разводить их дома.

Почему? Год назад душную офисную работу я променяла на работу с растениями. Однажды шла мимо витрины магазина с парящими растениями и флорариумами и поняла, что влюбилась в них. Оказалось, в магазине есть свободная вакансия. Теперь я не мыслю своей жизни без растений.

Как? Я выросла в маленьком городке, утопающем в зелени сибирской тайги. Каждую весну, как в первый раз, я поражалась и умилялась появлению новой листвы - это настоящее чудо. В студенчестве увлеклась фотосъемкой природы. А теперь я консультирую людей по флорариумам - это мини-сады за стеклом со своей экосистемой, очень творческое направление. Потребовалось запомнить большое количество неприхотливых растений, кактусов и суккулентов, изучить правила полива и нюансы ухода, научиться сочетать всё с декоративными элементами, мхом, фигурками. С помощью флорариумов в нашей обычной квартире можно создать кусочек пустыни, тропиков, дремучего леса и даже горного ландшафта!

Озеленять свое личное пространство я начала с небольшого карликового фикуса, но стоит приобрести одно растение, как сразу хочется найти ему еще 10 зелёных друзей.

Бонус! Комнатные растения делают чистым воздух в наших душных квартирах, они еще радуют глаз, учат проявлять заботу, терпение и любовь к природе. Вы уже не пройдете в лесу мимо мусора и не бросите в беде погибающее растение.

Комментарий эксперта: Джонатан Каплан, доктор психологических наук:

- Это может быть неочевидно на первый взгляд, но растения играют немалую роль в жизни человека. Недаром люди окружают себя растениями во время важных моментов жизни. На общественном уровне растения также всегда рядом с нами в виде городских парков и садов. Согласно недавним исследованиям, присутствие растений в домах и квартирах может оказать положительное влияние на психику человека. Так, нахождение в озелененных пространствах снижает артериальное давление, улучшает скорость реакции и внимательность, повышает продуктивность и улучшает общее самочувствие. А если человек еще занимается растениеводством, то восполняет недостаток тактильных ощущений, «отключает» мозг и расслабляется, что также естественным образом положительно сказывается на его состоянии.

Опубликовано: 19 августа 2020 г.