Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Доктор Гугл

Здоровый образ жизни – абсолютный тренд последнего десятилетия. Тот случай, когда мода и здравый смысл идут рука об руку. Следить за своим здоровьем – отличная идея, но иногда мы слишком увлекаемся и начинаем решать проблемы, которых просто не существует. Ещё хуже если, введя в поисковик один из побеспокоивших симптомов, мы сразу находим у себя неизлечимое заболевание.
Опубликовано: 11 апреля 2020 г.

Портрет ипохондрика

Где грань между нормой и патологией? Если в повседневной жизни визиты к врачу стали второй работой с личным штатным расписанием, можно заподозрить ипохондрическое расстройство. При этом мнение доктора не вызывает доверие, относится халатно к своей работе и не слышит вас.

Ипохондрик обращается сразу к нескольким докторам одной и той же специальности и может сменить несколько  специалистов подряд. Иногда ситуация развивается по противоположному сценарию: полный отказ от обращения к врачам, самодиагностика и самолечение. При ипохондрическом расстройстве симптомы распространенных заболеваний, с которыми мы часто сталкиваемся в повседневной жизни, расцениваются как предвестники смертельно опасных состояний. И обычный кашель при простуде превращается в очевидное доказательство онкологического процесса в легких.

У ипохондриков остро стоят вопросы гигиены: беспокоят навязчивые мысли по поводу чистоты окружающих предметов, руки ежечасно обрабатываются антисептиками, а встреча с простуженным коллегой вызывает панику. Есть желание профилактически удалить аппендикс или гланды? Если ответы на эти вопросы звучат утвердительно, возможно, перед вами человек с ипохондрическим расстройством. Не стоит забывать, что точно поставить диагноз и избавить от бесполезных тревог может только специалист в области психологии или психиатрии.

Факты об ипохондрии:

– это состояние человека, при котором он считает себя больным какими - либо телесными заболеваниями (не психическими) вопреки мнению врачей и результатов обследований, говорящих о 100% отсутствии этих болезней. При этом стойкое убеждение в собственной болезни должно сохраняться более 6 месяцев;

- встречается у 10 - 20% населения планеты;

- различают несколько форм: навязчивая – чрезмерное переживание по поводу своего здоровья; сверхценная - радикальное следование здоровому образу жизни и правилам гигиены; бредовая – угроза видится во всем, например, вода из крана бежит зараженная

Киберхондрия

Студенты медицинских институтов, досконально изучая самые различные заболевания, неожиданно начинают находить признаки всех этих страшных болезней у себя. Существует даже специальный термин – «синдром третьего курса». В этом нет ничего удивительного. Ведь один из способов познания этого мира – перенесение выводов, которые мы сделали в отношении одного случая, на множество других ситуаций, с которыми сталкиваемся.

Поэтому получая большие объемы информации о заболеваниях, человек инстинктивно применяет эти знания к себе.  С появлением интернета легкий доступ к медицинской информации получили все пользователи сети, а врачи заговорили о новом виде ипохондрического расстройства – киберхондрии. В этом случае человек посещает медицинские сайты чаще, чем социальные сети, регистрируется на ресурсах для специалистов, навязчиво разыскивает свои симптомы в поисковиках. Достаточно ипохондрику вооружиться интернетом, как  мир сужается до размеров монитора.

Информационное лекарство

Ученые решили провести клиническое исследование, чтобы изучить способы борьбы с новым видом тревожного расстройства. Пациентов с подтверждённым диагнозом разделили на основную и контрольную группы. Испытуемые в основной группе около 12 недель проходили специально разработанный онлайн – курс из шести уроков на сайте виртуальной клиники. Программа была разработана для формирования навыков обнаружения и преодоления негативных стереотипов мышления о собственном здоровье и теле, для повышения чувства уверенности в себе. Занятия помогли создать участникам стратегию поведения, отбивающую желание мониторировать свои симптомы в  сетевых поисковиках. В ходе исследования все пациенты проходили тестирование для оценки уровня тревожности и тяжести заболевания. В результате испытуемые из основной группы, которые прошли онлайн – курс для борьбы с ипохондрией, отметили стойкое уменьшение тревожащих их симптомов в сравнении с контрольной группой. Это позволило исследователям говорить о перспективах такого подхода к лечению пациентов с киберхондрией. Возможно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями активного развития психологических онлайн-школ для киберхондриков.

Многие знания – многие печали

Замечание израильского царя Соломона звучит особенно актуально в отношении медицинской информации. Ведь вопросы, связанные с собственным телом и здоровьем, для нас находятся в особом приоритете. При этом качественно оценить достоверность и актуальность сведений о болезнях может только специалист, который получил соответствующее образование и имеет опыт работы в своей специальности. Одну и ту же фразу, написанную в интернет-справочнике болезней, обыватель и специалист могут трактовать абсолютно по-разному. Там, где ипохондрик уже начнёт намыливать верёвку, доктор лишь усмехнётся и «с ходу» снимет несуществующий диагноз. Поэтому в условиях широкого распространения информационного фаст-фуда будет здорово, если мы все научимся придерживаться рациональной информационной диеты.

 Автор термина киберхондрия профессор Колумбийского университета Нью-Йорка Брайан Фаллон предлагает отнести к этой группе всех современных ипохондриков, так как доступ к сети есть практически у каждого, и ответы на свои страхи они ищут именно там.

Опубликовано: 11 апреля 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Novak [16 дней назад]
А я думаю, что 50/50. В моем случае органическая проблема, как говорят - физиологическая...
shipboxus [25 дней назад]
Согласно
sati [38 дней назад]
а я пользуюсь аптечной мазью для восстановления кожи как ночным кремом. У нее отличные...

Еще в рубрике

Ешь, тренируйся, медитируй: простые способы борьбы со стрессом не выходя из дома.

Есть доказанные способы повысить свою...

Николас Кристакис: «Соцсети для добра и любови »

За «вирусную» передачу счастья могут отвечать так...

Хобби-антистресс

Раскрашивание картинок, собирание пазлов, вышивание...

Анатомия страха

СТРАХ УСИЛИВАЕТ БОЛЬ, МЕШАЕТ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ...

Кому легче учить иностранный язык: взрослым или детям?

На первый взгляд - детям

Вопрос-ответ

Вы спрашивали - мв отвечаем

ЗЯБКО?

Осенью многие начинают мёрзнуть. И не то, чтобы...

На вкус и цвет

У каждого человека есть собственные вкусовые...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 