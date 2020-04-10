Доктор Гугл

Здоровый образ жизни – абсолютный тренд последнего десятилетия. Тот случай, когда мода и здравый смысл идут рука об руку. Следить за своим здоровьем – отличная идея, но иногда мы слишком увлекаемся и начинаем решать проблемы, которых просто не существует. Ещё хуже если, введя в поисковик один из побеспокоивших симптомов, мы сразу находим у себя неизлечимое заболевание.

Портрет ипохондрика

Где грань между нормой и патологией? Если в повседневной жизни визиты к врачу стали второй работой с личным штатным расписанием, можно заподозрить ипохондрическое расстройство. При этом мнение доктора не вызывает доверие, относится халатно к своей работе и не слышит вас.

Ипохондрик обращается сразу к нескольким докторам одной и той же специальности и может сменить несколько специалистов подряд. Иногда ситуация развивается по противоположному сценарию: полный отказ от обращения к врачам, самодиагностика и самолечение. При ипохондрическом расстройстве симптомы распространенных заболеваний, с которыми мы часто сталкиваемся в повседневной жизни, расцениваются как предвестники смертельно опасных состояний. И обычный кашель при простуде превращается в очевидное доказательство онкологического процесса в легких.

У ипохондриков остро стоят вопросы гигиены: беспокоят навязчивые мысли по поводу чистоты окружающих предметов, руки ежечасно обрабатываются антисептиками, а встреча с простуженным коллегой вызывает панику. Есть желание профилактически удалить аппендикс или гланды? Если ответы на эти вопросы звучат утвердительно, возможно, перед вами человек с ипохондрическим расстройством. Не стоит забывать, что точно поставить диагноз и избавить от бесполезных тревог может только специалист в области психологии или психиатрии.

Факты об ипохондрии: – это состояние человека, при котором он считает себя больным какими - либо телесными заболеваниями (не психическими) вопреки мнению врачей и результатов обследований, говорящих о 100% отсутствии этих болезней. При этом стойкое убеждение в собственной болезни должно сохраняться более 6 месяцев; - встречается у 10 - 20% населения планеты; - различают несколько форм: навязчивая – чрезмерное переживание по поводу своего здоровья; сверхценная - радикальное следование здоровому образу жизни и правилам гигиены; бредовая – угроза видится во всем, например, вода из крана бежит зараженная

Киберхондрия

Студенты медицинских институтов, досконально изучая самые различные заболевания, неожиданно начинают находить признаки всех этих страшных болезней у себя. Существует даже специальный термин – «синдром третьего курса». В этом нет ничего удивительного. Ведь один из способов познания этого мира – перенесение выводов, которые мы сделали в отношении одного случая, на множество других ситуаций, с которыми сталкиваемся.

Поэтому получая большие объемы информации о заболеваниях, человек инстинктивно применяет эти знания к себе. С появлением интернета легкий доступ к медицинской информации получили все пользователи сети, а врачи заговорили о новом виде ипохондрического расстройства – киберхондрии. В этом случае человек посещает медицинские сайты чаще, чем социальные сети, регистрируется на ресурсах для специалистов, навязчиво разыскивает свои симптомы в поисковиках. Достаточно ипохондрику вооружиться интернетом, как мир сужается до размеров монитора.

Информационное лекарство

Ученые решили провести клиническое исследование, чтобы изучить способы борьбы с новым видом тревожного расстройства. Пациентов с подтверждённым диагнозом разделили на основную и контрольную группы. Испытуемые в основной группе около 12 недель проходили специально разработанный онлайн – курс из шести уроков на сайте виртуальной клиники. Программа была разработана для формирования навыков обнаружения и преодоления негативных стереотипов мышления о собственном здоровье и теле, для повышения чувства уверенности в себе. Занятия помогли создать участникам стратегию поведения, отбивающую желание мониторировать свои симптомы в сетевых поисковиках. В ходе исследования все пациенты проходили тестирование для оценки уровня тревожности и тяжести заболевания. В результате испытуемые из основной группы, которые прошли онлайн – курс для борьбы с ипохондрией, отметили стойкое уменьшение тревожащих их симптомов в сравнении с контрольной группой. Это позволило исследователям говорить о перспективах такого подхода к лечению пациентов с киберхондрией. Возможно, в ближайшем будущем мы станем свидетелями активного развития психологических онлайн-школ для киберхондриков.

Многие знания – многие печали

Замечание израильского царя Соломона звучит особенно актуально в отношении медицинской информации. Ведь вопросы, связанные с собственным телом и здоровьем, для нас находятся в особом приоритете. При этом качественно оценить достоверность и актуальность сведений о болезнях может только специалист, который получил соответствующее образование и имеет опыт работы в своей специальности. Одну и ту же фразу, написанную в интернет-справочнике болезней, обыватель и специалист могут трактовать абсолютно по-разному. Там, где ипохондрик уже начнёт намыливать верёвку, доктор лишь усмехнётся и «с ходу» снимет несуществующий диагноз. Поэтому в условиях широкого распространения информационного фаст-фуда будет здорово, если мы все научимся придерживаться рациональной информационной диеты.

Автор термина киберхондрия профессор Колумбийского университета Нью-Йорка Брайан Фаллон предлагает отнести к этой группе всех современных ипохондриков, так как доступ к сети есть практически у каждого, и ответы на свои страхи они ищут именно там.

Опубликовано: 11 апреля 2020 г.