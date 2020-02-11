Благодаря ей дети снова стали читать книги. Сама Джоан похожа на героиню, сошедшую со страниц английских романов - элегантная, утонченная и сдержанная. Что известно о богатой писательнице, подарившей миру Гарри Поттера?

Джоан в цифрах:

Возраст: 54 года (Родилась 31 июля 1965 года)

Рост: 165 см

Вес: 57 кг

Её диета

«Я не борюсь с лишним весом, - говорит Роулинг, - чтобы выглядеть хорошо, могу посоветовать женщинам только одно – есть больше вкусных блюд». Мать троих детей хоть и стройна, но страстное стремление девушек к худобе считает нездоровой модой. Сама она обожает готовить для детей и многие её блюда появляются на страницах книг. Гарри Поттер любит тыквенный сок, йоркширский и сливовый пудинги, торт с патокой, на завтрак - яичницу с сосисками или овсянку, а на праздник - гоголь-моголь. Любимая еда Джоан – суши, напиток - джин с тоником. За работой она выпивает 8-9 кружек чая, перекусывая попкорном. Роулинг настояла, чтобы в парке ее вселенной детям продавали не гамбургеры и колу, а как в книге - сливочное пиво, пастуший пирог с почками и рыбу с чипсами.

Её форма

В детстве Джо была веснушчатой тихоней и скромницей, близорукой и неспортивной. Она и сегодня любому спорту предпочитает прогулки с детьми. Зато для волшебников «поттерианы» Роулинг изобрела новую спортивную игру – квиддич, чем-то похожую на баскетбол. «Мне хотелось, чтобы была игра более, чем с одним мячом». Она придумала правила, диаграммы, схемы и названия для мячей.

Её красота

Писательница любит делать селфи. Она выглядит превосходно и предпочитает сдержанный, но элегантный стиль в одежде. Сегодня она может позволить себе целый штат стилистов. В 52 года Роулинг сменила белокурый цвет волос на рыжий, благодаря чему заметно помолодела. Хотя многие эксперты уверены, что и над её лицом поработали косметологи. Сама Джоан считает, что молодость идёт изнутри: «Я не люблю взрослых, которые забыли, что значит быть молодыми».

Ее жизнь

Джоан Роулинг родилась в семье инженера. Она росла застенчивой, живя в мире фантазий и сочиняя истории. После университета работала переводчиком и учителем. Выйдя замуж за португальского журналиста, родила дочь, но сразу развелась с агрессивным мужчиной. Джоан лечилась от депрессии и жила на социальное пособие. В это время она писала роман о Гарри Поттере, и, издав его, в 2008 году стала миллионершей. Сегодня она счастлива с мужем, анестезиологом Нилом Мюрреем, которому родила двоих детей. Много денег Джоан отдает на благотворительность и хочет, чтобы ее запомнили, как «женщину, которая получила всё от того таланта, который ей был дан».

Опубликовано: 18 ферваля 2020 г.