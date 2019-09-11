Дженнифер Лопес

К 50 годам певица находится в потрясающей физической форме – в этом смогли убедиться ее поклонники на концертах в Петербурге и Москве. Как ей это удаётся?

Джей Ло в цифрах:

Возраст – 50 лет (родилась 24 июля 1969 года)

Рост – 164 см

Вес – 56 кг



Её диета

Свое утро певица начинает с протеинового коктейля, куда еще входят банан, шпинат, рисовое молоко и подсолнечное масло. Джей Ло уверяет, что такой завтрак дает ей сил и энергии на весь день. Она отказалась от сладкого, кофе и алкоголя. Не сидит на жестких диетах и не голодает, а предпочитает белковую пищу. Зеленые овощи (капуста кале, брокколи, аспарагус, цуккини), спаржа, киноа, яйца, рыба и курица – основные ингредиенты ее любимых блюд на пару. Из углеводов – бурый рис.

Её форма

Говорите, всё дело в генетике? Нет, Дженнифер работает над своим телом каждый день, поэтому ее прессу завидуют все девушки. Она уделяет время кардио и силовым упражнениям с акцентом на ягодицы, ноги и живот: велотренажер, аэробика, степпер, растяжка, скручивания. Для пресса - планка и упражнения с тяжелым мячом. Кроме этого, певица бегает по 5 км и занимается танцами – самбой и зумбой, ведь ее шоу состоит из сложных номеров. «Работа держит меня в тонусе, когда я выхожу из активного режима, то начинаю набирать вес», - признается Лопес.

Ее красота



Певица уверена, что спорт и диета не эффективны без полноценного сна по 8-10 часов. Косметику по уходу за телом и лицом для звезды делают на заказ, а умывается она по совету дерматологов обычным мылом, после чего использует увлажняющие средства. Ее бронзовая кожа – результат нанесения качественных автозагаров, а не ультрафиолета. «Если ощущаешь себя молодой, то ты молода и в 40, и в 50, - говорит Лопес. - Эта молодость ума и души написана на лице, какую бы косметику или ботокс вы ни применяли».

Ее жизнь

Джей Ло родилась в бедной семье программиста из Бронкса. В 5 лет начала учиться петь и танцевать, потом занималась гимнастикой, бегом и софтболом. Еще в школе снялась в кино. Сегодня она успешная певица, актриса и бизнес-вумен. Лопес была помолвлена пять раз, замужем была три раза: год за официантом Охани Ноа, еще год за танцором Крисом Джаддом, а с певцом Марком Энтони прожила 10 лет и родила ему двойняшек. Сегодня певица снова невеста – вскоре она выйдет замуж за 44-летнего бейсболиста Алекса Родригеса.

Опубликовано: 27 октября 2019 г.