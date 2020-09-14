Дистанционка: быть или не быть

В этом году все столкнулись с дистанционным образованием и далеко не все хотят его повторения. На случай, если дистанционка вернётся снова, рассмотрим, как минусы такого обучения превратить в плюсы

Автор: Наталия Горн, семейный врач, специалист по превентивной и антивозрастной медицине

Подводные камни новой системы

Домашнее образование практиковалось всегда, причем некоторые врачи используют его, как лечебную стратегию. Иногда это действительно необходимо при каких-либо соматических заболеваниях или решении психологической проблемы ребенка. Однако под домашним образованием всегда подразумевались занятия с преподавателями и репетиторами на дому, то есть учебный процесс строился на отношениях «человек-человек», а не «человек-компьютер». Теперь же все без исключения оказались в новых условиях и растерялись.

С точки зрения врача в дистанционном образовании школьников всё же есть свои плюсы. Например, можно чуть дольше поспать и родителям, и детям, не тратя время на сборы и дорогу. Второй немаловажный момент – у родителей появляется возможность организовать сбалансированное, полноценное и регулярное питание для своего ребенка, а также создать ему удобное и правильное рабочее место. Находясь дома, дети избегают тех стрессовых ситуаций, с которыми нередко сталкиваются в школе, а также у них меньше шансов заболеть вирусными респираторными заболеваниями. Каждый ребенок хочет он или нет, вынужден учиться самостоятельности и ответственности, изучать новые программы для прохождения тестов, создания презентаций и так далее. Наконец, дети и родители могут проводить вместе больше времени.

А теперь о минусах. Первое, о чем били тревогу педиатры – вынужденная гиподинамия, подвижность детей и при обычном графике часто сводится к минимуму. Кроме того, наблюдается нарушение осанки и большая нагрузка на формирующийся зрительный аппарат во время длительной работы за компьютером. К тому же,далеко не все дети умеют работать самостоятельно – нет мотивации, самодисциплины и концентрации внимания, плюс много отвлекающих факторов, что сказывается на освоении предметов. Кроме того, при отсутствии привычных школьных атрибутов, дома у ребенка в принципе не возникает ощущения того, что он учится. Поэтому очень сложно заставить его сесть за уроки.

Не меньший стресс дистанционное образование вызывает и у родителей, что негативно отражается на общении с собственными детьми, нередко приводя к ссорам и конфликтам. Не все родители способны взять на себя функцию внешнего контроля – им может не хватать терпения и педагогической компетенции. Кроме того, не каждый родитель в силу собственной занятости имеет возможность ежедневно следить за режимом дня ребенка, обычно это делает школа.

Учителям тоже нелегко

Когда учитель в классе, он видит эмоциональный отклик, может держать фокус внимания ребенка. Когда же он общается с детьми через камеру, он испытывает колоссальное напряжение.

Что же делать?

Не бежать, а адаптироваться

Родителям не нужно переживать, что учебный процесс современного школьника сильно отличается от того, как обучалось предыдущее поколение. Ведь для профессий будущего цифровая сфера - обязательный элемент, и адаптироваться к ней стоит уже сейчас. На этапе адаптации к дистанционному обучению необходимо снизить дополнительную умственную нагрузку у детей в виде многочисленных кружков, оставив при этом физическую (спортивные секции).

Заботиться о хорошем самочувствии

Если ребенок весь день сидит за компьютером, стоит приобрести ему увлажняющие глазные капли. Приучите его через каждые 40 минут делать перерыв и гимнастику для глаз. Не лишним будет потянуться и размяться.

Для поддержания оптимального микроклимата дома необходимо чаще проветривать помещение, делать влажную уборку, снизить температуру воздуха до отметки 23 градуса и использовать увлажнитель воздуха.

Планировать режим дня

Даже взрослые, оказавшись «запертыми» дома, столкнулись с тем, что заставить себя работать очень трудно, а для детей и вовсе непосильная задача. Вокруг много отвлекающих факторов и соблазнов. Поэтому организация режима дня чрезвычайно важна. Несмотря на то, что не надо идти в школу, вставать и ложиться спать необходимо каждый день в одно и то же время. Перед глазами у ребенка должен быть чёткий план его дел с временным интервалом, иными словами - расписание. А также встроенные перерывы на завтрак, обед, ужин и полдник, плюс перерывы на отдых и личное время. Это расписание можно преподнести ребенку в игровой форме, а с ребятами постарше найти взаимовыгодные условия соблюдения графика.

Полноценно кормить и давать витамины

Родителям необходимо организовать сбалансированное и полноценное питание для детей, приём поливитаминных комплексов, а особенно витамина D, йодомарина, omega-3 жирных кислот и продуктов, богатых лютеином и витамином А для зрения.

Классический завтрак школьника вроде каши или сладких мюслей, хлеба с сыром и сладкого какао - это сплошные углеводы, после которых через 1,5 часа ребенок уже будет лежать на столе сонный и рассеянный. Завтрак школьника должен быть обязательно белково-жиро-углеводный, например, яйцо, котлета с гречкой или каша из крупы длительной варки с маслом. Если ребенок не ест овощи и зелень, замаскируйте их в смузи, а чтобы ребенку было вкусно, добавляйте к овощам растительное молоко, банан, апельсин. Также можно добавлять в смузи растительный протеин - тыквенный, конопляный, подсолнечный, лецитин. Детям постарше можно предложить самостоятельно комбинировать смузи. Такой утренний смузи бустер из клетчатки, масел, белка, микро- и макроэлементов будет давать ребенку 3-4 часа сытости и активности. На обед - обязательно питательный и наваристый суп из жирных сортов мяса, овощи тушеные, салаты, мясо или рыба.

Перекусы в виде печенья, батончиков, шоколадок якобы для работы мозга, а также пакетированные соки - всё это под запретом. Если ребенок проголодался, можно дать ему фрукт, хлеб с маслом. Главное - меньше простых сахаров в рационе.

Неплохой продукт - не сильно сладкий какао на обычном или растительном молоке, а детям с 14 лет можно давать некрепкий кофе, или так называемый бронекофе, то есть кофе с добавлением масла какао и сливок.

Учить самостоятельности

Даже если ваш ребенок вполне самостоятельный, не лишним будет найти человека, который возьмет на себя функцию помощника – этим человеком может быть бабушка, один из родителей, няня или репетитор. Обязательно обсуждайте с ребенком его трудности, помогайте, приободряйте его и хвалите. Чтобы избежать хаоса, заведите с ребенком привычку в конце дня составлять план на будущий день и отмечать уже выполненные пункты – это удобно делать с помощью смарт-доски.

Это наше будущее

Нравиться нам это или нет, но доля электронного и онлайн образования будет только расти, поэтому нам совершенно точно придется к этому привыкать и приспосабливаться. Терпимое отношение ко всем нюансам, к педагогу, ребенку и близким - это основа успеха. Важно снизить градус напряжения, выстроить процесс обучения и получать удовольствие от совместного проведения времени. Но помните, что главное - это здоровье детей, не стоит придавать учебному процессу и оценкам первостепенную значимость.

Опубликовано: 15 сентября 2020 г.