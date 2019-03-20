Диета красоты

Мы – то, что мы едим. И красноречивей всего это высказывание может проиллюстрировать состояние кожи и волос.

СВЯЗАНЫ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Кожные покровы и органы пищеварения находятся в тесной взаимосвязи. «Если раньше дерматологи подвергали это утверждение сомнениям, то теперь все чаще мы назначаем пациентам не только косметические лечение, но и даем пищевые рекомендации, - говорит косметолог-дерматовенеролог Ольга Бобровских. - Связь кожных покровов с ЖКТ кроется в единстве их происхождения в ходе эмбриогенеза. Кожу и органы пищеварения объединяет общие барьерные функции, похожее формирование иммунного ответа. Например, часто отказ от белого рафинированного сахара очень благоприятно сказывается на состоянии кожи. Особенно это заметно, если человек страдает акне, розацея или псориазом».

ВОЛОСОК К ВОЛОСКУ

Так как волосы не являются жизненно важным органом, то любой дефицит того или иного витамина или микроэлемента мигом сказывается на нашей шевелюре. Так, часто раннее поседение бывает вызвано дефицитом железа. «В этом случае волосы истончаются, выпадают и стремительно седеют, - говорит трихолог Владислав Ткачев. - Но если как следует запастись железом изнутри (с помощью яблок, персиков, шпината, петрушки, белых грибов, яиц, печени), можно заметно изменить картину. С таким рационом волосы станут гуще и могут даже заново потемнеть. А любительниц низкокалорийных диет подстерегает неожиданная седина из-за недостатка белка тирозина, который содержится в основном в продуктах животного происхождения, а также меди - ее в достаточном количестве можно получить из печени или шампиньонов».

СЛАБАЯ СТОРОНА

Кстати, частые жалобы на качество волос – очень распространенная проблема вегетарианцев. Интересная особенность: если человек среднего или пожилого возраста вычеркивает из своего меню дары фауны, это никак не сказывается на пигментации волосами и их состоянии. Но если на строго веганский стол (исключающий даже молоко и молочные продукты) переходят молодые люди – как правило, проблем с локонами не избежать.

БЬЮТИ-РАЦИОН

Стержень волоса состоит из кератина. Исходная база для его производства организма – качественный белок. А жирные кислоты, необходимы для регенерации кожи и восстановления коллагеновых волокон. Поэтому чтобы поддержать локоны и кожу в тонусе, смело добавляем в меню:

Сывороточный протеин. По данным последних исследований, опубликованных в журнале Medecine, концентрированная смесь белков, получаемых из молочной сыворотки – самый эффективный допинг для волос и ногтей. Топ-модель Миранда Керр не раз заявляла, что часто добавляет ложку порошка сывороточного протеина в йогурт или смузи. Правда, лучше перед этим проконсультироваться с врачом.

По данным последних исследований, опубликованных в журнале Medecine, концентрированная смесь белков, получаемых из молочной сыворотки – самый эффективный допинг для волос и ногтей. Топ-модель Миранда Керр не раз заявляла, что часто добавляет ложку порошка сывороточного протеина в йогурт или смузи. Правда, лучше перед этим проконсультироваться с врачом. Мясо. Обычный стейк – прекрасный источник не только белка, но и железа. При недостатке белка волосы ломкими, а постоянный дефицит протеинов приведет в итоге к тому, что они постепенно теряют объем. Сюда можно включить и белое мясо курицы. Оно ценно тем, что является источником железа, которое легко усваивается организмом.

Обычный стейк – прекрасный источник не только белка, но и железа. При недостатке белка волосы ломкими, а постоянный дефицит протеинов приведет в итоге к тому, что они постепенно теряют объем. Сюда можно включить и белое мясо курицы. Оно ценно тем, что является источником железа, которое легко усваивается организмом. Зеленые овощи . Шпинат, брокколи и листовая свекла богаты витаминами А и С, необходимыми организму для выработки достаточного количества кожного сала.

Шпинат, брокколи и листовая свекла богаты витаминами А и С, необходимыми организму для выработки достаточного количества кожного сала. Бобовые . Богаты железом, цинком и биотином. Иногда ломкость и хрупкость волос и периодические покраснения на лице вызваны именно нехваткой биотина. Диетологи рекомендуют каждую неделю съедать три или больше чашек фасоли или чечевицы. Кстати, в сыре тофу, который готовится из соевых бобов, содержится масса растительного белка, кальция и ненасыщенных жиров – то, что нужно при борьбе с несовершенствами кожи. Также продукт чрезвычайно богат антиоксидантами, железом, медью и марганцем.

Богаты железом, цинком и биотином. Иногда ломкость и хрупкость волос и периодические покраснения на лице вызваны именно нехваткой биотина. Диетологи рекомендуют каждую неделю съедать три или больше чашек фасоли или чечевицы. Кстати, в сыре тофу, который готовится из соевых бобов, содержится масса растительного белка, кальция и ненасыщенных жиров – то, что нужно при борьбе с несовершенствами кожи. Также продукт чрезвычайно богат антиоксидантами, железом, медью и марганцем. Ягоды. Антиоксиданты защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые повышают уровень гормонов стресса и вызывают воспалительный процесс в организме. Что в итоге негативно сказывается на всех клетках тела, включая волосы и кожу.

Антиоксиданты защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые повышают уровень гормонов стресса и вызывают воспалительный процесс в организме. Что в итоге негативно сказывается на всех клетках тела, включая волосы и кожу. Орехи . Грецкий, например, содержит альфа-линоленовую кислоту – одну из жирных кислот омега-3, которая улучшает состояние волос. А миндаль богат не только белками, но и магнием.

Грецкий, например, содержит альфа-линоленовую кислоту – одну из жирных кислот омега-3, которая улучшает состояние волос. А миндаль богат не только белками, но и магнием. Яйца – важнейший источник белка и витамина В12, необходимых для здоровых локонов.

– важнейший источник белка и витамина В12, необходимых для здоровых локонов. Авокадо. Плод авокадо считается одним из самых полезных для человека. Половинка авокадо в день (например, на завтрак) помогает коже оставаться увлажненной и сияющей. А благодаря большому содержанию витамина С, этот зеленый фрукт предупреждает кожные воспаления.

Плод авокадо считается одним из самых полезных для человека. Половинка авокадо в день (например, на завтрак) помогает коже оставаться увлажненной и сияющей. А благодаря большому содержанию витамина С, этот зеленый фрукт предупреждает кожные воспаления. Молочные продукты . Молоко и йогурт – отличные источники кальция, очень важного роста роста и укрепления волос. Также в молочных продуктах содержатся сыворотка и казеин – ценные источники белка.

Молоко и йогурт – отличные источники кальция, очень важного роста роста и укрепления волос. Также в молочных продуктах содержатся сыворотка и казеин – ценные источники белка. Морковь очень богата витамином А, который важен для здоровья кожи и хорошего зрения.

СИЛА ОМЕГА-3 Один из самых главных элементов для здоровых кожи и волос – жирные кислоты омега-3. Главный их источник – жирная рыба (сельдь, угорь, макрель, скумбрия, палтус, тунец, форель) и морепродукты (икра, кальмары, анчоусы, устрицы, морские улитки). Жирные кислоты омега-3 существуют в нескольких формах. В рыбе содержатся кислоты DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота), они наиболее ценны. Если вы не любите рыбу, то можете получать необходимое количество омега-3 из специальных пищевых добавок. Самый простой и надежный источник омега-3 – это рыбий жир. Нет единой рекомендации по его суточной норме. Но в среднем это - рекомендация Американской Ассоциации Сердца - от 0,5 г (500 мг) до 2 г (2000 мг) в день.

УСТРИЧНЫЙ БУМ Цинк – один из самых важных элементов, необходим для многих биологических процессов, в том числе для выработки белков. В порции устриц (6 штук) содержится 74 грамм цинка, это больше, чем в любых других продуктах.

Опубликовано: 22 марта 2019 г.