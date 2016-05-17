Диета для счастья

«Диета счастья» основывается на последних научных исследованиях, которые раскрывают секреты функционирования мозга. Придерживаясь ее, вы откроете для себя важность ключевой молекулы, BDNF (Brain-erivedneurotrophic Factor, нейротропный фактор мозга), ласково называемой учеными удобрением для мыслей. И если серотонин – это «гормон счастья» для нашего мозга, то BDNF помогает ему оставаться здоровым и активным.Если вы замечаете, что ваше личное стремление к счастью заканчивается на кончике вашей вилки, нужно начинать прямо сейчас. Вот несколько правил из «The Happiness Diet», которых вы можете придерживаться уже сегодня. И не волнуйтесь, она никак не связана с сырой морковкой и брокколи.
Идея в том, чтобы начать правильно есть, употребляя продукты, богатые полезными и питательными веществами, такими как витамины A, B12, D, E, фолиевая кислота, йод, магний, кальций, железо, клетчатка и омега-3 жирные кислоты. Такой рацион напрямую связан с тремя функциональными областями мозга, которые отвечают за наши «счастливые возможности». Первая отвечает за способность сосредоточиться, думать, планировать, анализировать, и для усиления этой функции подойдет «пища для размышлений». Вторая ответственна за эмоциональную регуляцию – и это «продукты хорошего настроения». Третья отвечает за наши возможности, выносливость, подавление депрессивного настроения – «продукты для энергии».
Правила счастья
Правило 1. Уменьшите количество обработанной пищи в вашем рационе. В полуфабрикатах и фастфуде содержится много сахара и соли. О вреде последней вы уже знаете, а сахар оказывает негативное действие на ключевые области мозга, участвующие в регуляции настроения.
Правило 2. Ешьте больше фруктов, овощей и цельнозерновых. Растительные продукты содержат минералы, витамины и фитонутриенты, которые легко можно назвать «реквизитом» счастья. Это вещества, в которых ваш мозг крайне нуждается – для оптимального функционирования.
Правило 3. Ешьте больше рыбы и морепродуктов. Но если вы мясоед, постарайтесь найти такую «продукцию», которая ела травку, а не зерновые корма. В таком мясе больше омега-3 жирных кислот, необходимых для образования новых связей мозга. Hint: набирайте в поисковой строке браузера запрос «экологически чистые продукты» или вспоминайте про родственников в деревне.
Правило 4. Стремитесь к разнообразию. Чем больше диапазон продуктов, которые вы употребляете, тем больше полезных, питательных веществ и энергии получает ваш мозг.
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