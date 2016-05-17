Диета для счастья

Придерживаясь описанных правил питания, вы сможете не только оздоровить тело и мозг, но и избежать в дальнейшем депрессий, болезни Альцгеймера и прочих напастей, фактически гарантированных нам по мере старения.

«Диета счастья» основывается на последних научных исследованиях, которые раскрывают секреты функционирования мозга. Придерживаясь ее, вы откроете для себя важность ключевой молекулы, BDNF (Brain-erivedneurotrophic Factor, нейротропный фактор мозга), ласково называемой учеными удобрением для мыслей. И если серотонин – это «гормон счастья» для нашего мозга, то BDNF помогает ему оставаться здоровым и активным.

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Если вы замечаете, что ваше личное стремление к счастью заканчивается на кончике вашей вилки, нужно начинать прямо сейчас. Вот несколько правил из «The Happiness Diet», которых вы можете придерживаться уже сегодня. И не волнуйтесь, она никак не связана с сырой морковкой и брокколи.

Идея в том, чтобы начать правильно есть, употребляя продукты, богатые полезными и питательными веществами, такими как витамины A, B12, D, E, фолиевая кислота, йод, магний, кальций, железо, клетчатка и омега-3 жирные кислоты. Такой рацион напрямую связан с тремя функциональными областями мозга, которые отвечают за наши «счастливые возможности». Первая отвечает за способность сосредоточиться, думать, планировать, анализировать, и для усиления этой функции подойдет «пища для размышлений». Вторая ответственна за эмоциональную регуляцию – и это «продукты хорошего настроения». Третья отвечает за наши возможности, выносливость, подавление депрессивного настроения – «продукты для энергии».

Правила счастья

Правило 1. Уменьшите количество обработанной пищи в вашем рационе. В полуфабрикатах и фастфуде содержится много сахара и соли. О вреде последней вы уже знаете, а сахар оказывает негативное действие на ключевые области мозга, участвующие в регуляции настроения.

Правило 2. Ешьте больше фруктов, овощей и цельнозерновых. Растительные продукты содержат минералы, витамины и фитонутриенты, которые легко можно назвать «реквизитом» счастья. Это вещества, в которых ваш мозг крайне нуждается – для оптимального функционирования.

Правило 3. Ешьте больше рыбы и морепродуктов. Но если вы мясоед, постарайтесь найти такую «продукцию», которая ела травку, а не зерновые корма. В таком мясе больше омега-3 жирных кислот, необходимых для образования новых связей мозга. Hint: набирайте в поисковой строке браузера запрос «экологически чистые продукты» или вспоминайте про родственников в деревне.

Правило 4. Стремитесь к разнообразию. Чем больше диапазон продуктов, которые вы употребляете, тем больше полезных, питательных веществ и энергии получает ваш мозг.

Опубликовано: 23 апреля 2020 г.