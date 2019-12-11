Диана Арбенина: «Обожаю платья и кайфую от каблуков»

Рок-звезда и мама двойняшек рассказала, как приготовить лучшую в мире кашу, почему важно всегда быть в одном весе и для чего нужны дни молчания.

«За концерт теряю 3 кг и оставляю 100 процентов себя»

Диана, в октябре и ноябре у вас концерты практически через день и в разных городах – такое же бывает не каждый месяц?

Это уже половина того, что мы делали в течение последних двух лет, отмечая 25-летие группы «Ночные снайперы». Сейчас максимум, который я могу себе позволить - это 10-12 концертов в месяц. Не только потому, что надо относиться к себе бережнее, все же главное для меня - это дети. В феврале Марте и Артёму исполнится 10 лет – такой удивительный возраст, мне с ними безумно интересно, и они крайне во мне нуждаются. Мне приходится разрываться между детьми и концертами, которые я тоже не могу не играть, даже не по причине денег, а просто потому, что это мое призвание, я без этого несчастна.

Как вы живете в таком ритме?

Меня спасает некое подобие режима. Если нет концерта, то я ложусь спать не позже 23 часов. Просыпаюсь в 7 утра, провожаю детей в школу и 30 минут делаю зарядку – каждый-каждый день, где бы я не находилась. Конечно, приходится себя настраивать, иногда даже заставлять. Но я понимаю, что мне это необходимо, поэтому никаких отговорок: для зарядки нужен лишь пол, коврик или полотенце – всё! Включаю легкую музыку и начинаю с йоги - делаю растяжку, дыхательные упражнения, потом глубокие приседания, отжимаюсь и качаю пресс.

Вы же занимались боксом. Почему бросили?

Я стала заниматься боксом в 2014 году. У меня был классный тренер, который больше воспитывал во мне силу духа, я не прыгала по рингу, разбивая чужие носы. Когда занимаешься боксом на любительском уровне, это совсем не драка, а скорость ног и скорость реакции, что, кстати, очень помогает на концертах. Но потом я поняла, что бокс меня сутулит, а я и без этого 26 лет стою ссутуленная с довольно тяжелой гитарой в руках. Поэтому сейчас я боксирую редко, зато мой сын пошел заниматься боксом.

Чтобы оставаться в тонусе и быть подтянутой, я регулярно хожу в спортзал, где тренер дает мне умеренную и равномерную силовую нагрузку на все тело, плюс кардионагрузку. При этом перед ним стоит задача сделать тренировки интересными, иначе я больше не приду (смеется).

Я вижу, что многие увлечены бегом, но я для себя не могу решить – полезно это или вредно. Пока в качестве разминки бегаю дома на беговой дорожке.

Дети вовлекают вас в игры?

Я играю с ними в баскетбол, Марта еще отлично играет в футбол и в большой теннис. Она очень худенькая, спортивная и гуттаперчевая девочка, все деревья – её. А сын совсем не такой, он десять раз подумает, лезть ли ему на дерево и зачем ему это надо.

За один свой концерт сколько вы душевных и физических сил теряете?

За двухчасовой концерт я могу сбросить 2-3 килограмма. Но не навсегда. Дело в том, что организм требует восполнить потраченную энергию, иначе я просто останусь без сил. Поэтому примерно в 23 часа вечера после концерта я сажусь ужинать. И эта «еда на ночь» возвращает те 2-3 кило, которые я теряю.

Что касается душевных сил, то на сцене я оставляю сто процентов себя. Я ухожу полуживая, но счастливая благодаря той энергии, что дают мне люди в ответ на мою энергию – это непрерывный обмен любовью и радостью. И порой я сижу в гримерке абсолютно никакая, но мне так хорошо, что я думаю - эх, еще бы сейчас концерт сыграть. Любовь зрителей настолько окрыляет и возвышает, что ты очень быстро восстанавливаешься.

«День молчания – способ перезарядиться»

Бывают моменты, когда нет сил ни на что?

Я не помню, чтобы у меня был творческий кризис или чтобы я перегорела и не могла сочинять песни. Возможно, это благодаря тому, что я не пишу песни, потому что «надо писать». Часто я намеренно долго не подхожу к гитаре, чтобы накопить в себе огромное желание написать.

Единственное, от чего я устаю – это от переездов между концертами. Спасают только книги и музыка.

Слушаете свои песни?

Мне безумно интересны молодые музыканты, а свою музыку я слушаю до дыр только когда работаю над новым альбомом и варюсь в этом материале. Потом я альбом не слушаю, а играю. И 14 февраля в Москве на стадионе мы будем играть наш новый альбом «Невыносимая легкость бытия» - на нем мы построим всю нашу программу.

В какое время суток лучше работается?

Утром и вечером. С семи утра и до ночи я нахожусь в непрерывных делах, но примерно между тремя и пятью часами дня на меня наваливается усталость. Я с ней не борюсь, а просто даю себе возможность отдохнуть – вытягиваю ноги и руки, закрываю глаза и на 15 минут отключаюсь. Очень рекомендую, за это время можно полностью восстановиться и продолжать активно работать до ночи.

У вас есть необходимость побыть в одиночестве?

Да, но чаще я чувствую потребность в молчании. Периодически устраиваю дни молчания. Это происходит так: в полночь я выключаю телефон (что уже хорошо), ложусь спать и потом следующие сутки до утра не разговариваю. Я не прячусь: как обычно, готовлю детям обед, слушаю музыку, делаю домашние дела, просто при этом не издаю звуков. С детьми мы общаемся так: правая рука – да, левая – нет. В крайнем случае, пишу что-то на бумажке. День молчания даёт такое количество сил и энергии, как будто я неделю отдыхала на Бали. Это реально перезагружает.

И голосу нужен покой, учитывая, как много вы его эксплуатируете…

К сожалению, в музыкальной школе меня петь не учили, поэтому с годами самой пришлось освоить азы этой профессии и выстроить правила голосового режима. Если у меня вечером концерт, то с середины дня я стараюсь меньше говорить. Связки – это маленькие мышцы, нужно понимать механизм их работы и вовремя давать им покой - полноценный сон, молчание и белок. Кто-то говорит, что нужно прополоскать горло коньяком. Это полный бред, в коньяке есть дубильные вещества, которые в принципе противопоказаны связкам. Я против алкоголя, а уж тем более для «лечения» связок.

Что самое страшное для музыканта?

Потерять драйв. Даже если ты уже охрип и осип, устал, заболел гриппом, сломал ногу, но при этом тебя, что называется, прёт от того, что ты делаешь, то тогда ты жив, как музыкант, ты выходишь на сцену и начинаешь петь. Бог дает только тому, кто кайфует от жизни. Если же ты теряешь драйв, то ты теряешь всё, на этом всё заканчивается.

«Спасаюсь только лимоном»

Ваш папа работал врачом в сборной России по художественной гимнастике. Можно ли сказать, что благодаря ему вы кое-что понимаете в медицине?

Благодаря папе я поняла самое главное: с одной стороны, нужно очень внимательно относиться к тому, что у тебя болит, с другой стороны, не надо делать из мухи слона. У нас в семье было так: я говорю – ой, что-то у меня в боку болит. Папа трогает – а тут не болит? Тогда, иди гуляй. Но он до сих пор очень серьезно относится к пищевым отравлениям. Помню, меня тошнило после того, как я съела селедку. Папа взял чуть ли не ведро воды и заставил меня все выпить, чтобы промыть желудок. С тех пор я знаю: если на гастролях съела что-то не то и понимаю, что попала, срочно принимаю меры.

Какая вы мама?

Нервическая, из категории мам-паникерш. Оказалось, не так много во мне самообладания, я переживаю по каждому поводу. Ребенок жалуется на живот, я сразу думаю – аппендицит, появляется прыщик на теле – боже, ветрянка! Мы в прошлом году запланировали с детьми новогоднюю поездку в Мексику, а буквально накануне поездки в школьный чат поступает информация о ветрянке. Перспектива заболеть ветрянкой в Мексике меня просто убивала. И вот, дети спят. Я в темноте включаю фонарик и иду обследовать детей на предмет сыпи. Вижу, у Артема что-то похожее на сыпь на руке и на шее. Я фотографирую это и начинаю рассылать фото - дедушке, подругам, знакомым врачам. Оказалось, накануне он просто переел конфет из подарков, отсюда и аллергия на сладкое.

Правда, что вы варите лучшие в мире каши? В чем их секрет?

Я могу варить любую кашу – овсянку, рисовую, кукурузную, но у нас дома никогда не было манной, потому что это самая бесполезная каша. Я варю каши на молоке, а секрет в том, что я добавляю немного ванильного сахара. И запах ванили детей просто обезоруживает. Сейчас дети уже выросли, им подавай не каши, а омлет или сырники. Кстати, мы засекали – я готовлю сырники ровно за 7 минут!

За собственным питанием так же тщательно следите?

Конечно, это важно. Но было время, когда дети были маленькими, они иногда отказывались доедать обед, потому что просто не были голодны. Но я так сильно расстраивалась и грузилась из-за этого, что у меня весь день шел насмарку. И что я делала? На этих нервах я незаметно доедала то, что они не съели. Так мне становилось легче.

Я вообще против любых диет – это все от лукавого. Мой организм тратит много энергии, его нужно кормить. При этом я не могу позволить себе быть упитанной, потому что даже с двумя лишними килограммами я иначе чувствую свое тело, мне тяжело двигаться и петь на сцене.

У вас есть правила в питании?

Мне обязательно нужен завтрак, чтобы организм завести с утра. Нельзя плотно есть в обед перед концертом, а в остальном ничего нового - минимум углеводов, максимум салата и овощей, рыба и мясо.

Во время гастролей стараюсь, чтоб мой рацион был привычным, не позволяю себе перекусы чипсами или хот-догами - лучше перетерпеть голод и потом полноценно поесть.

Самое главное, что я делаю каждое утро - выпиваю стакан теплой воды с лимонным соком. Просто разрезаю лимон и рукой выжимаю в воду. Можно добавить положки меда. Натуральный витамин С - это то, что вывозит нас в холода, в осень, зиму. Это то, благодаря чему я выдержала юбилейные два года. Ничего лучше просто быть не может. Лимон заряжает меня и защищает мой организм от вирусов. За 26 лет, что я играю рок-н-ролл, можете себе представить, какое количество отелей, разной воды, разной еды, разного всего у меня было. И лимон, я просто уверена, меня спасает.

«Я чувствую себя девочкой»

У вас настоящий рок-н-рольный образ – короткая стрижка, рубашки, куртки. Но в последнее время вы часто появляетесь в платьях, и они вам очень идут.

Я обожаю платья! Кайфую от каблуков! Я же маленького роста - всего 164 см, у меня с детства комплекс маленькой женщины, я постоянно хочу быть выше. Даже на сцене у микрофона я пою на цыпочках. Я очень люблю выйти в свет в платье и на каблуках – я себя при этом совершенно иначе чувствую! Когда жизнь состоит из постоянных переездов и выходов на сцену (а на сцене в платье особо не поскачешь), то остается редкая возможность надеть платье – это премии, красные дорожки, праздники.

Как много времени вы уделяете своей внешности?

Как и любая женщина, я хожу к косметологу. Считаю, что заниматься фитнесом и йогой – это тоже значит заниматься своей внешностью, потому что лицо и тело – всё одинаково важно. Мои дети знают, что когда я приезжаю после концерта, мне надо примерно час, чтобы тщательно снять грим и привести себя в порядок. Стараюсь ухаживать за кожей день и ночь, у меня огромное количество масок и кремов.

Будучи подростком я очень страдала из-за своего носа, мне казалось, что он дико уродский - торчит на 4 километра. Тогда же не было пластических операций, и даже мысль изменить форму носа мне не приходила. А потом, когда ты встречаешь человека, который любит тебя безоговорочно, ты просто принимаешь свою внешность и помогаешь себе быть красивой с помощью ухода и косметики.

Летом вы отметили 45-летие. Как относитесь к возрасту, какое у вас самовосприятие?

Я пока не ощущаю свой возраст. Когда вспоминаю, что мне 45 лет, думаю – как это странно, мне кажется, с годами я стала выглядеть моложе. Я себя чувствую девочкой, которая очень мало еще сделала в этой жизни и которая постоянно в чем-то ошибается, заблуждается, исправляется… Это непрерывный процесс. Возможно, я себя так чувствую благодаря детям, которых я родила в 36 лет. Они меня омолодили .

Вы берете детей с собой на концерты и гастроли?

Да, если мои концерты совпадают с их каникулами. Я сказала им, что если они будут хорошо работать, то я заплачу. «Что мы должны делать?» – хором спросили они меня. А я еще не придумала. В общем, я озадачила свой коллектив – пусть придумают им работу. Главное – разделить их, иначе будет клубок веселья. Но если они не справятся, я им не заплачу - это 100 процентов!

Как вы общаетесь, поете вместе?

Дети очень уважительно относятся к музыке, они очень радуют меня своим музыкальным вкусом, правильно развиваются. Они же – мои первые слушатели, я беру гитару и пою им новую песню. У детей на лице все написано, я вижу их реакцию и понимаю, насколько песня хороша.

Кого вы представляете, когда пишите песни?

Когда пишу, не думаю ни о ком вообще. Я просто пишу, потому что не могу не писать - меня разорвёт на части. Но я вижу тех людей, что приходят в зал. Никогда не видела невоспитанной и некультурной публики. Это умные люди от 16 до 65 лет, которые приходят ко мне за радостью, и я им от души её дарю.

Как музыка влияет на человека?

Музыка развивает и воспитывает душу, помогает сопереживать, радоваться и грустить... Я бы сделала музыкальные дисциплины в школе обязательными . Музыка одухотворяет.

Вам нравится, когда вам дарят цветы?

Конечно! С годами даже всё больше. Если я в гастрольном туре, то не могу взять цветы с собой, они просто умрут в дороге. Поэтому после концерта прошу администраторов отеля расставить цветы повсюду - я должна это увидеть. Когда концерты проходят дома, то я сама лично разбираю цветы – разворачиваю, подрезаю, ставлю в вазы. После моего дня рождения мы закончили разбирать цветы в 5 утра. И это прекрасно!

5 советов Дианы Арбениной Проснувшись, выпейте стакан теплой воды с лимонным соком. Натуральный витамин С зарядит вас на весь день и защитит в период холодов. Самая элементарная зарядка по утрам - лучшее начало дня. Периодически устраивайте себе день молчания – без телефона и без общения. Вы отдохнете, как в отпуске. Позволяйте себе 15-минутный дневной сон, чтобы организм восстановился. Если кажется, что всё в жизни неправильно, всё зря и вам катастрофически не везет, включите песню Фредди Меркьюри «We Are The Champions» и поверьте в то, о чем он поет.

5 фактов о Диане Арбениной 1. Родилась в городке Воложин (Белоруссия), жила с родителями на Колыме, на Чукотке, в Магадане. Окончила филфак Санкт-Петербургского университета. 2. В 1993 году вместе со Светланой Сургановой создала рок-группу «Ночные Снайперы». В 2002 году стала единственным лидером коллектива. 3. Является автором более 200 песен, нескольких сборников стихов и прозы. 4. Растит 9-летних двойняшек - сына Артема и дочь Марту. 5. Среднее количество концертов группы в месяц - около 20. Ближайший стадионный концерт состоится 14 февраля в Москве.