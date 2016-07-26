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Источник: www.flickr.com

Как провести летние каникулы с максимальной пользой?

Не за горами каникулы, а каникулы – это целая жизнь для ребенка. Какой она будет для вашего сына или дочки, зависит в первую очередь от вас.
Автор: Татьяна Амвросимова
Опубликовано: 21 мая 2019 г.
Тэги: развитие и воспитание детей

Мы стремимся вывезти детей на море: свежий воздух, солнце, целебная вода... Но даже если это не удается, можно и нужно провести лето с максимальной пользой для души и тела. На даче, в деревне и даже в городе рассматривайте лето как замечательный шанс провести больше времени с ребенком, укрепить его здоровье и ваши с ним отношения.
 

Для настроения: ВЕСЕЛЫЕ КОЛЕСА

Теплые и светлые летние вечера просто грех упускать. После работы не усаживайтесь перед телевизором, а отправляйтесь вместе с ребенком на велосипедную прогулку. Она отлично снимет дневной стресс, укрепит сердце и нервную систему, настроит на радостный и спокойный лад.
Если есть возможность, здорово начинать с велопрогулки утро: всего получаса достаточно, чтобы проснуться и размяться.

Для вас это отличный фитнес, а для ребенка – огромное удовольствие провести утро вместе. Выбирайте места подальше от оживленных автомобильных дорог – например, в парке или сквере. На даче проложите маршрут через лес или уезжайте далеко в поле.
В городе, где много гладких асфальтовых дорожек, можно регулярно устраивать забеги на роликах или заезды на скейте. Еще идея для утренних или вечерних прогулок – фрисби, или летающая тарелка. Если у вас есть собака, можно гарантировать, что все трое получите колоссальное удовольствие.
И ЕЩЕ. Если вы ездите на велосипеде в городе, купите ребенку велошлем. И себе тоже – надо же подавать правильный пример.

МНЕНИЕ
 
Валентина Кононенко, главный врач Детского санатория имени  Т. Г.Шевченко ГУП «Медицинский центр Управления делами мэра и правительства Москвы»

ЗАРЯД ЗДОРОВЬЯ
Если вы планируете выбраться с ребенком на море, полезнее всего не просто поехать на курорт, а купить путевку в хороший санаторий. Еще Гиппократ советовал регулярно обливаться морской водой. Благодаря высокому содержанию в ней йода, магния, калия, кальция, брома и других полезных элементов укрепляется иммунитет. Солнечные ванны, морской воздух и вода в сочетании с лечебными процедурами помогают укрепить здоровье ослабленных и часто болеющих детей. Это эффективная профилактика заболеваний носоглотки, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата и почек, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта.
 
Для закаливания: ИГРАЮТ ВСЕ!
Забота о здоровье не должна быть скучной. Наоборот, ее можно превратить в веселую игру для всей семьи. Турниры по бадминтону, футбольные матчи, водное поло в озере – все эти летние удовольствия укрепляют не только мышцы, сердечно-сосудистую и нервную системы, но и семейные отошения. Взрослым и детям очень важно чувствовать, что они одна команда.
Закаливаться тоже полезнее и веселее вместе. Прохладные обливания по утрам на свежем воздухе – вариант для тех, у кого есть дача. Просто на земле это делать не слишком удобно, поэтому оборудуйте недалеко от пруда, колодца или крана небольшой дощатый настил. Начинайте с воды +26–300С и постепенно снижайте температуру. Выливайте на ребенка (и себя) все ведро целиком прямо на макушку. Если холодно, разотритесь махровым полотенцем. Очень тонизирует!
Для малышей можно установить надувной бассейн – за день вода отлично прогревается на солнце. И побольше игрушек! Сделайте лодочку из бумаги или даже целый флот и устройте морское сражение. Игры в воде особенно полезны гиперактивным, возбудимым детям.
И ЕЩЕ. Самый простой и полезный тренажер на даче – небольшой турник: на нем можно не только подтягиваться, но и висеть, и кувыркаться, а если надоест – переделать его в качели. Турник можно устроить между любыми двумя рядом стоящими деревьями.
 
Пройдите тест

Готов ли ребенок к школе?

Чтобы стать ближе: СЕМЕЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Счастливые моменты приносят больше всего радости, если их планировать, предвкушать, наслаждаться ими, а потом долго вспоминать. Таким событием обязательно станет загородный поход в выходные, особенно с ночевкой. Если сделать такие вылазки на природу семейной традицией, у вас с детьми появится общее дело, которое сближает.
Очень важно, чтобы в походе у каждого были свои обязанности: научите ребенка собирать хворост для костра, помогать ставить палатку, чистить картошку, мыть посуду в ручье, как настоящий путешественник. Если что-то не получается, не торопитесь на помощь, пусть он попробует разобраться сам. И когда получится, обязательно хвалите. Ваша задача – дать детям возможность почувствовать их значимость в семейной системе.
А вечером, возле костра, наступает время историй и семейных легенд: расскажите, как вы познакомились, как поженились, как привезли сына или дочь из роддома и что переживали в тот момент. Дети обожают подобные легенды и запоминают их на всю жизнь, строя на них свою собственную историю.
И ЕЩЕ. Рассказы могут быть и не слишком серьезными. Дети постарше обожают страшилки про «красную руку» и «черную комнату». С точки зрения психологии, бояться полезно (особенно вместе с родителями). Воображая пугающие ситуации, ребенок учится переживать, выражать свои эмоции и находить правильный выход в безопасной обстановке. Не зря даже взрослые любят фильмы ужасов!
 
Для развития:  КТО В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?
Замечали, что дети любят спрятаться под стол, завесив его скатертью до самого пола, построить шалаш в саду или разбить палатку на дачном участке? В тесном пространстве ребенку уютно и спокойно: психологи считают, что темная «норка» напоминает о материнской утробе. Кроме того, это личное пространство, гд ребенок может побыть наедине с собой.
Вот и предоставьте ему такую возможность, построив вместе с ним его собственный домик. Умение обустраивать территорию пригодится во взрослой жизни. На даче это может быть шалаш в глубине сада или на дереве, а в городе можно сделать «вигвам индейца» дома (из стульев и одеял) или во дворе.
И ЕЩЕ. Не забывайте, что дом строится не для вас, а для ребенка. Пусть он сам придумает свое жилье. Поощряйте настойчивость и изобретательность и не ругайте за ошибки: страх сделать что-то не так останется на всю жизнь, мешая развиваться и пробовать новое.
 
 

ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ЛЕТОМ В ГОРОДЕ

- Если вы работаете, а ребенок остается дома, предложите ему к вашему приходу спрятать «пиратский клад». Пусть нарисует карту, по которой вы вечером будете его искать.
- Возьмите на прогулку сумку и соберите вместе с ребенком шишки, красивые веточки, листочки и цветы. Дома все это все можно засушить и использовать для гербария или поделок.
- Устройте «дикий ужин». Расстелите скатерть на ковре или накройте стол газетами и предложите еду, которую можно есть просто руками – без тарелок, салфеток, приборов. Иногда нарушать правила этикета очень весело!
 
Для бодрости: БОСИКОМ ПО РОСЕ
За городом при любой возможности выпускайте ребенка побегать босиком. Ухоженный дачный газон, мягкая лесная лужайка или песчаный берег у озера – идеальные варианты. Предложите ребенку походить утром босиком по росе и сами присоединяйтесь к нему – стебельки приятно покалывают стопы и массируют активные точки на них, а роса приятно холодит.
И ЕЩЕ. Можно смастерить мини-бассейн глубиной по щиколотку и насыпать гладкой гальки на дно – эффект не хуже, чем от прогулок по росе. Поиграйте с ребенком в «цаплю», которая ходит по камушкам, – это прекрасная оздоровительная гимнастика.
 
Для иммунитета: ВИТАМИНИЗАЦИЯ
Летом на даче витамины растут прямо из земли. Мало какой ребенок откажется от «иммунизации» свежей малиной, земляникой и другими ягодами, особенно с молоком, йогуртом или сливками. Если каждый день на завтрак или полдник будут ягоды по сезону, считайте, что программу профилактики осенних ОРВИ вы выполнили. Лесные ягоды полезнее всего – в них гораздо больше ценных веществ.
На участке у вас, скорее всего, полно одуванчиков, крапивы, лопухов, подорожника. Молодые побеги полезно добавлять в салаты, супы, запеканки, соусы. Ну и, конечно, не забывайте о привычных, но таких богатых витаминами петрушке, укропе, чесноке и зеленом луке!  
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Автор: Татьяна Амвросимова
Опубликовано: 21 мая 2019 г.

Комментарии

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Милона [961 день назад]
Я уже поняла, что с детьми лучший отдых - это санаторий. Там у них своя программа, а у взрослых есть своя. Плюс в санаториях отдых выстроен более в семейном формате. Нам нравится Адлеркурорт (берем. правда, заранее путевки, чтобы дешевле вышло: adlerkurortsochi.ru/offers), выбор пал не случайно - там сильная оздоровительная программа. Для жителей большого и загрязненного города - самое то. Хоть месяц в годы можно отдохнуть.
0 0
bettem [810 дней назад]
А мы очень любим бывать в аквапарках, кучу позитивных эмоций после них остается ))

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