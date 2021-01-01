Дети за новогодним столом

Впереди новогодние праздники, застолья, сладкие подарки, весёлые игры и дни вседозволенности. Как максимально безопасно для детей провести этот праздник за общим столом?

Капля алкоголя

На праздничном столе всегда находятся горячительные напитки для взрослых, ведь произносить тосты – традиция любого застолья. Дети любят подражать взрослым, они тоже поднимают свои бокалы с соком. Но отравления алкоголем - не редкость среди детей и подростков в такие душевные семейные праздники.

Дети могут попросить взрослых налить немого алкоголя, чтобы на общих правах присоединится к тостам. Но эксперименты со спиртным до 16 лет крайне опасны и нежелательны. При употреблении алкоголя у детей падает уровень глюкозы в крови, тогда как у взрослых это происходит крайне редко. Низкий уровень глюкозы может спровоцировать судороги и более опасные состояния. Ребенок способен получить алкогольное опьянение при очень маленьких дозах, к тому же спирт у них всасывается намного быстрее, чем у взрослых. У детей может возникнуть рвота, дыхание и пульс могут замедлиться, артериальное давление может упасть.

Если это всё-таки произошло, не время выяснять отношения. Дайте ему воды и постарайтесь уложить в кровать набок, чтобы в случае рвоты он не подавился. Если ребенок перевозбуждён, постарайтесь вызвать у него рвоту, дайте ему адсорбенты. Если его состояние не улучшается и вызывает у вас опасение, стоит вызвать скорую помощь. Возможно, для выведения продуктов распада алкоголя потребуется капельница и промывание желудка и кишечника в условиях стационара.

Как избежать подобной ситуации? Наблюдайте за тем, что ребенок пьёт и ест. Дети должен понимать, что алкоголь - исключительно для взрослых. Предлагайте им те напитки, которые они любят, тогда им точно не захочется пробовать взрослые. Рассказывайте детям о вреде алкоголя для детского организма.

Детям старше 16 лет можно попробовать качественный некрепкий алкоголь. Бокал шампанского на праздник для подростка старше 16 лет станет определенным этапом взросления, а для родителей - новой стадией доверия ребенку и возведение его в статус равного члена застолья.



Дети ходят друг к другу в гости и иногда тайком употребляют алкоголь. Даже если ваш ребенок не хочет выпивать, ему бывает сложно отказаться из-за нежелания быть осмеянным. Поэтому провожая подростка в гости, убедитесь в том, что у вас есть номера телефонов его друзей и их родителей, а его собственный телефон оплачен и заряжен.

Более 80% детей пробуют алкоголь в школьные годы, а более 50% подростков старше 16 лет употребляют алкоголь регулярно.

Ещё кусочек

Новогодний праздник - это испытание для желудочно-кишечного тракта. Забудьте о советской традиции готовить огромное количество закусок, салатов, горячих и десертных блюд на два дня. Даже в праздники необходимо сохранять привычный режим питания: завтрак, обед и ужин за новогодним столом. Дети очень легко и незаметно переедают при наличии большого количества еды на столе, они постоянно что-то жуют, пока родители общаются и смотрят телевизор. Поэтому продумайте праздничное меню так, чтобы перед вашим чадом стояло одно блюдо. Ребенок младшего возраста за новогодний стол должен сесть уже сытым, чтобы просто провести время вместе с семьей. Если случится так, что вы или ваши дети переели, поддержите свой организм ферментным препаратом, улучшающим процесс пищеварения.

Новая пища, новый вкус

Часто на праздники мы любим приготовить что-то необычное. Да и без этого в честь праздника велик соблазн угостить чем-то «новым» своего малыша, который только знакомится со взрослой пищей. Например, дать попробовать соления, копчёную колбаску, грибочки, фрукты и так далее. Однако порадовать таким образом ребёнка - не лучшая идея. Новая пища может вызвать нежелательные пищевые проявления – аллергическую реакцию, отравление, диарею и вздутие живота. В итоге праздники обернутся не весельем, а бессонной ночью у кроватки малыша. Если у ребенка всё же возникли боли в животе, на помощь придут ферментные препараты и сорбенты.

Несладкое время

Время сладких подарков на Новый год прошло вместе с эпохой дефицита конфет нашего советского прошлого. Желательно, чтобы подарки для детей были несладкими. Нужно понимать, что то количество быстрых углеводов, которое обрушивается на ребят в период новогодних праздников - настоящее испытание для их поджелудочной железы и организма в целом. Поэтому отказываемся от сладких подарков в пользу любимых игрушек, развивающих игр и исполнения желаний ваших детей. Это порадует их куда больше, чем три мешка конфет.

Режим дня даже в праздники

Ребенку до 7 лет в новогодние праздники необходимо иметь такой же режим сна и питания, как и в остальные дни. Ребенку школьного возраста в честь праздника можно дождаться боя курантов, после чего отправиться спать.

Надо помнить, что Новогодние праздники – это не только время для объединения семьи, исполнения желаний и общего веселья, но и время повышенного внимания родителей. Не теряйте бдительность за столом и вне стола: есть еще ёлки, ёлочные игрушки, электрические гирлянды, бенгальские огни и фейерверки - среди всего этого прекрасного, но опасного великолепия родители не должны оставлять ребенка одного. Создавать лишние новогодние приключения для себя и своего ребенка совершенно не нужно.

Опубликовано: 29 декабря 2020 г.