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День без табака

Минздрав объявил войну электронным сигаретам, предлагая приравнять их к обычным. Станет ли у нас на одного «врага» больше, разбираемся в преддверии Международного дня отказа от курения.
Опубликовано: 31 мая 2019 г.

Даже заядлые курильщики со стажем знают, что курить не просто вредно, а опасно для жизни. Но отказаться от курения не могут. Статистика говорит, что расстаться с привычкой удается только одному из двадцати пытавшихся. Государство активно помогает гражданам: повышает цены на сигареты, запрещает дымить в общественных местах, продавать сигареты в открытых боксах и рекламировать их.

По данным ВЦИОМ, в 2018 году количество курильщиков в России составило примерно 30%, а еще десять лет назад их было почти 40%.

Это значит, что предпринятые меры работают, но пока недостаточно эффективно. По словам психологов, важная составляющая привычки курить – это эмоциональная зависимость. Справиться с ней помогает принцип замены. Замещающая никотиновая терапия позволяет «курить без сигарет», то есть получать все тот же никотин, но из менее вредных для здоровья источников с последующим плавным отказом от него. На сегодняшний день среди альтернативных средств наряду с фармакологическими способами, активно используются электронные сигареты. 

В защиту электронных сигарет ученые и врачи говорят о том, что в табачном пару уровни вредных веществ в среднем на 95% ниже, чем в сигаретном дыму. В сигаретах табак нагревается до 900 градусов, происходит пиролиз табака, и выделяются полициклические углеводороды – канцерогенные вещества. Поэтому переход на электронные устройства меньше вредит здоровью, чем курение сигарет. Электронные сигареты предназначены как раз для тех, кто в силу разных причин не может или не хочет бросить курить, но желает снизить риск для своего здоровья. С этой задачей электронные устройства справляются, но пока нельзя сказать, что сами они абсолютно безвредны. Хотя есть опасения, что предлагаемое ограничение доступа к электронным устройствам, может привести к тому, что человеку будет проще купить обычные сигареты.

Тем же, кого всерьез беспокоит собственное здоровье, лучше всего совсем отказаться от потребления никотина. И почему бы не сделать это в мае, когда ежегодно уже с 1988 года проходит провозглашенный ВОЗ Всемирный день без табака.

Опубликовано: 31 мая 2019 г.

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Большое спасибо за ответ. ДГТ не проверяли, обязательно проверю. Думаю, что у меня не АГА.
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Через месяц улучшений может и не быть. Дибикор, как любое натуральное средство, действует...
Бомба Лео [9 дней назад]
Спасибо большое за подсказку. Дибикор купила. Уже начала пить. Через месяц пересдам анализы...

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