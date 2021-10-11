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Теория и практика / Психический комфорт

Как успевать делать много дел и не уставать

Мечта каждой женщины - не утонуть в рутинных делах, успевать делать больше, но при этом не уставать и тратить времени меньше
Опубликовано: 8 ноября 2021 г.

Принцип упрощения

Если трудно справляться с изобилием разбросанной и торчащей отовсюду одежды, я понимаю, что пора разобрать гардероб - что-то выкинуть или подарить, для нужных вещей создать компактные места. А когда меня стала утомлять готовка на пять человек, я упростила будничное меню, для этого в выходной делаю небольшие заготовки на неделю. В выходные также балую семью изысками и выпечкой.

Арина, пиарщик

Правила повседневности

Лучшая привычка – сразу убирать за собой. Снятую одежду – в шкаф, книгу - на полку, стакан - в раковину. И чем проще вещь убрать, тем выше шанс, что она будет убрана. Поэтому важно продумать системы хранения. А чтобы поддерживать чистоту на кухне, не надо ждать выходной. Во время готовки всегда есть паузы: например, пока закипает вода, я протираю полочку в шкафчике или мою микроволновку.

Ульяна, менеджер

Гаджеты в помощь

Техника для уборки создана как раз для занятых людей и мамочек с маленькими детьми. Достаточно один раз потратить деньги на хороший робот-пылесос, посудомоечную машину, робот-мойщик окон и кафеля, машинку для сушки белья и паровую швабру и потом не тратить на уборку много времени. По крайней мере, они нужны для поддержания порядка.    

Светлана, домохозяйка

Глажка, прощай

Не понимаю тех, кто всё еще гладит постиранные вещи – это отнимает уйму времени. Утюг мне нужен крайне редко. Я избавилась от всех ковров, паласов и дорожек в доме – они сборщики мусора и пыли. Я избавилась от пыльных штор и тюлей, которые надо было стирать, гладить и вешать. Вместо них у меня красивые жалюзи и рулонные шторки, с которых можно легко вытереть пыль.    

Елена, актриса

График уборки

Когда оцениваешь объём генеральной уборки, то браться за нее хочется вовсе. Выход - делить дела на части и не оставлять всё на выходные. Утром можно поливать цветы, мыть раковину и протирать зеркало в ванной – такая же привычка, как чистить зубы. Вытираю пыль в любой будний день, пока смотрю сериал, мою стены в ванной, пока принимаю душ, мою пол на кухне, пока готовлю. А пылесосить, мыть посуду, стирать прошу детей и мужа.    

Соня, стилист

Жесткий тайминг

Мысли об уборке утомляют и нервируют больше, чем сама уборка. Поэтому надо не планировать, а встать и начать мыть окна. Постоянное откладывание только повышает уровень стресса. Если не можете заставить себя разобраться в прихожей, просто скажите, что посвятите этому 30 минут, и заведите таймер. Вы даже не представляете, как много удастся сделать за это время!

Тоня, парикмахер

Приятное с полезным

Я стала делать уборку с большим желанием, когда параллельно начала слушать интервью и лекции в ютубе или аудиокниги. Вставляю в уши наушник, включаю интервью и незаметно для себя увлеченно за час-полтора успеваю переделать кучу дел по дому. Забавно, что на то, чтобы почитать или послушать умных людей, мне тоже не хватало времени, а теперь для этого есть уборка.

Ольга, фотограф      

Опубликовано: 8 ноября 2021 г.

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