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Дефицит кератина

Кожа стала тусклой и дряблой, а волосы сухими и ломкими? Не спешите запасаться косметикой. Возможно, виноват дефицит кератина. Дело можно поправить правильным питанием.
Опубликовано: 16 января 2022 г.

Что такое кератин?

Это белок, который является основным компонентом кожи, волос, ногтей, зубов. Если организм вырабатывает достаточно кератина, наша кожа гладкая и эластичная, волосы блестят, как в рекламе шампуня, а ногти выглядят ухоженными. В продуктах кератин не содержится, но некоторые из них способствуют его выработке. Перейдя на диету, богатую продуктами, которые способствуют выработке кератина, не ждите быстрых результатов. Пройдет 6-12 месяцев, прежде чем они станут заметны. Но оно того стоит!

В чем содержится:

Яйца. В их составе много витамина В7– биотина, который способствует выработке кератина. Биотин еще называют витамином красоты. Он также помогает организму усваивать белок, участвует в метаболизме глюкозы и способствует сжиганию жира. Одно вареное яйцо содержит 10 мкг этого питательного вещества, или 33% от рекомендованной суточной нормы. Многие напрасно ограничивают употребление яиц  из-за того, что в них много холестерина. Исследования показали, что содержащийся в пище холестерин не оказывает негативного влияния на здоровье человека. При сбалансированном рационе можно, не опасаясь, съедать 1-2 яйца ежедневно. Только вареных – в сырых куриных яйцах содержится вещество авидин, которое препятствует усвоению биотина.

Семечки подсолнечника. Один из самых важных компонентов в их составе ­ – витамин Е. Всего ¼ стакана семечек покрывает 80% нашей суточной потребности в этом витамине. Исследование 2010 года показало, что токотриенол, относящийся к семейству витаминов Е, является мощным антиоксидантом, который усиливает кровообращение, стимулирует приток крови, помогая уменьшить выпадение волос и улучшить состояние кожи. А магний в составе семечек поможет наладить сон, что очень важно для похудения. Кстати, в семечках много – 9 г на 100 г – клетчатки.  Но и жира около 50 г. Впрочем, вряд ли вы съедите больше дневной нормы, ведь нежареные семечки, а именно в них сохраняются все полезные вещества, не менее вкусные. Диетологи советуют посыпать ими супы и салаты. И не покупайте семечки впрок – на свету витамин Е быстро разрушается.

Лосось. Он также является отличным источником биотина. В 100 г лосося содержится 5-10 мкг биотина при суточной норме 50 мкг. Эта рыба также богата омега-3 жирными кислотами, которые также помогают улучшить рост и качество волос, защитить от выпадения. По мнению дерматолога из Медицинской школы Йельского университета Николаса Перриконе, автора «Face lift diet» – диеты против морщин, 5 порций в неделю – столько лосося надо съедать для красоты и здоровья. Для худеющих также важно, что в лососе есть витамин Д, который повышает чувствительность клеток к инсулину и стимулирует сжигание жира. А еще витамин Д стимулирует синтез жиросжигающих гормонов – тестостерона, эстрогена, прогестерона и тиреоидных гормонов. Влияет витамин Д
и на синтез нейротрансмиттеров - серотонина и дофамина. Они отвечают за наше настроение, защищая от эмоционального переедания. Лосось лучше есть дикий. В России купить его не проблема.

Лук. Он отлично подходит не только не только для придания вкуса любимым блюдам, но и для увеличения выработки кератина. В луке много растительного антиоксиданта N-ацетилцистеина. В организме он превращается в аминокислоту L-цистеин. Эта серосодержащая аминокислота – структурная основа кератина. А еще цистеин улучшает усвоение цинка, что очень важно не только для красоты, но и для похудения. Дефицит цинка приводит к диффузному выпадению волос. Людям с лишним весом цинк помогает нормализовать углеводный обмен, уменьшает аппетит и снижает воспаление. А еще лук – отличный источник фолиевой кислоты, которая необходима для здоровья волосяных фолликулов.

Чеснок. Древнегреческий врач Плиний назвал 61 болезнь, которая может быть эффективно излечена с его помощью. Так же как и в луке, в нем много  N-ацетилцистеина. Исследование  in vitro показало, что экстракт чеснока защищает клетки кератиноцитов, которые синтезируют кератин, от повреждения ультрафиолетом, способствует заживлению ран и замедляет признаки старения. Для худеющих чеснок полезен еще и потому, что он снижает уровень ферментов, разрушающих серотонин – главного защитника худеющих от тревоги и набегов на холодильник. Добавляйте чеснок в блюда не сразу после измельчения. Дайте ему постоять 15 минут – именно столько времени нужно, чтобы произошли ферментные реакции, стимулирующие активность полезных веществ.

Морковь –самый народный корнеплод. Она богата каротином и каротиноидами. Под воздействием фермента каротиназы в кишечнике они превращаются в витамин А, также необходимый для синтеза кератина. В топ-3 продуктов, богатых каротином, морковь занимает почетное второе место (9 мг на 100 г), пропустив вперед только печень (10 мг). Ешьте морковь сырой, заправив растительным маслом или сметаной – жиры помогают усваивать витамин А. А если будете варить или жарить, накрывайте крышкой – так витамин А лучше сохраняется. Морковь также богата витамином C, который способствует синтезу необходимого для здоровья волос, кожи и ногтей коллагена. Похрустеть морковкой – отличная идея для перекуса. В 100 г – всего 39 ккал и 2,4 г клетчатки. Это идеальный продукт для худеющих. Всего 2 моркови в день на 20% снизят уровень холестерина. Много витамина А и в других овощах и фруктах красного, желтого и оранжевого цвета: сладком картофеле, тыкве, томатах, абрикосах, а также зелени, типа кейла и шпината.

Что еще поможет волосам, коже и ногтям:

Брокколи, брюссельская капуста, бамия, спаржа и горох. Содержат фолиевую кислоту. Ее недостаток может вызвать преждевременное поседение волос;

Морепродукты, зародыши пшеницы, нут и арахис. Содержат цинк, который стимулирует рост волос, а также помогает восстанавливать и поддерживать сальные железы;

Дрожжи, молоко, йогурт. Содержат витамин В5, который придает волосам силу и блеск, предотвращая выпадение;

Цельнозерновые продукты. Содержат витамин В6, который защищает от перхоти;

Утка, свинина, нежирная говядина и баранина.  Содержит железо, которое помогает эритроцитам переносить кислород к коже и волосяным фолликулам, усиливает кровообращение и питание. Из животной пищи железо усваивается практически полностью, из растительной – лишь частично. Если вы не едите животного белка, добавьте в рацион больше овощей и фруктов. Витамин С усиливает усвоение железа;

Пиво. Это один из самых богатых источников кремния в рационе, говорится в исследовании журнала Science of Food and Agriculture. «Кремний-усиливает кровообращение в коже», - говорит Ребекка Казин, доктор медицинских наук, дерматолог отделения дерматологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.  Однако не увлекайтесь –  можете позволить себе не больше стакана в день.

Обогатите свой рацион цистином. В организме цистин играет роль строительных кирпичиков кератина. Регулярно ешьте богатую цистином пищу. Одним из лучших источников цистина служат яйца. Кроме того, много цистина содержится в говядине, свинине, семенах и молоке.

Отдавайте предпочтение нежирным продуктам, которые полезнее для сердца и общего состояния здоровья.

Опубликовано: 16 января 2022 г.

Комментарии

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