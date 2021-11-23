Кожа стала тусклой и дряблой, а волосы сухими и ломкими? Не спешите запасаться косметикой. Возможно, виноват дефицит кератина. Дело можно поправить правильным питанием.

Что такое кератин?

Это белок, который является основным компонентом кожи, волос, ногтей, зубов. Если организм вырабатывает достаточно кератина, наша кожа гладкая и эластичная, волосы блестят, как в рекламе шампуня, а ногти выглядят ухоженными. В продуктах кератин не содержится, но некоторые из них способствуют его выработке. Перейдя на диету, богатую продуктами, которые способствуют выработке кератина, не ждите быстрых результатов. Пройдет 6-12 месяцев, прежде чем они станут заметны. Но оно того стоит!

В чем содержится:

Яйца. В их составе много витамина В7– биотина, который способствует выработке кератина. Биотин еще называют витамином красоты. Он также помогает организму усваивать белок, участвует в метаболизме глюкозы и способствует сжиганию жира. Одно вареное яйцо содержит 10 мкг этого питательного вещества, или 33% от рекомендованной суточной нормы. Многие напрасно ограничивают употребление яиц из-за того, что в них много холестерина. Исследования показали, что содержащийся в пище холестерин не оказывает негативного влияния на здоровье человека. При сбалансированном рационе можно, не опасаясь, съедать 1-2 яйца ежедневно. Только вареных – в сырых куриных яйцах содержится вещество авидин, которое препятствует усвоению биотина.

Семечки подсолнечника. Один из самых важных компонентов в их составе ­ – витамин Е. Всего ¼ стакана семечек покрывает 80% нашей суточной потребности в этом витамине. Исследование 2010 года показало, что токотриенол, относящийся к семейству витаминов Е, является мощным антиоксидантом, который усиливает кровообращение, стимулирует приток крови, помогая уменьшить выпадение волос и улучшить состояние кожи. А магний в составе семечек поможет наладить сон, что очень важно для похудения. Кстати, в семечках много – 9 г на 100 г – клетчатки. Но и жира около 50 г. Впрочем, вряд ли вы съедите больше дневной нормы, ведь нежареные семечки, а именно в них сохраняются все полезные вещества, не менее вкусные. Диетологи советуют посыпать ими супы и салаты. И не покупайте семечки впрок – на свету витамин Е быстро разрушается.

Лосось. Он также является отличным источником биотина. В 100 г лосося содержится 5-10 мкг биотина при суточной норме 50 мкг. Эта рыба также богата омега-3 жирными кислотами, которые также помогают улучшить рост и качество волос, защитить от выпадения. По мнению дерматолога из Медицинской школы Йельского университета Николаса Перриконе, автора «Face lift diet» – диеты против морщин, 5 порций в неделю – столько лосося надо съедать для красоты и здоровья. Для худеющих также важно, что в лососе есть витамин Д, который повышает чувствительность клеток к инсулину и стимулирует сжигание жира. А еще витамин Д стимулирует синтез жиросжигающих гормонов – тестостерона, эстрогена, прогестерона и тиреоидных гормонов. Влияет витамин Д

и на синтез нейротрансмиттеров - серотонина и дофамина. Они отвечают за наше настроение, защищая от эмоционального переедания. Лосось лучше есть дикий. В России купить его не проблема.

Лук. Он отлично подходит не только не только для придания вкуса любимым блюдам, но и для увеличения выработки кератина. В луке много растительного антиоксиданта N-ацетилцистеина. В организме он превращается в аминокислоту L-цистеин. Эта серосодержащая аминокислота – структурная основа кератина. А еще цистеин улучшает усвоение цинка, что очень важно не только для красоты, но и для похудения. Дефицит цинка приводит к диффузному выпадению волос. Людям с лишним весом цинк помогает нормализовать углеводный обмен, уменьшает аппетит и снижает воспаление. А еще лук – отличный источник фолиевой кислоты, которая необходима для здоровья волосяных фолликулов.

Чеснок. Древнегреческий врач Плиний назвал 61 болезнь, которая может быть эффективно излечена с его помощью. Так же как и в луке, в нем много N-ацетилцистеина. Исследование in vitro показало, что экстракт чеснока защищает клетки кератиноцитов, которые синтезируют кератин, от повреждения ультрафиолетом, способствует заживлению ран и замедляет признаки старения. Для худеющих чеснок полезен еще и потому, что он снижает уровень ферментов, разрушающих серотонин – главного защитника худеющих от тревоги и набегов на холодильник. Добавляйте чеснок в блюда не сразу после измельчения. Дайте ему постоять 15 минут – именно столько времени нужно, чтобы произошли ферментные реакции, стимулирующие активность полезных веществ.

Морковь –самый народный корнеплод. Она богата каротином и каротиноидами. Под воздействием фермента каротиназы в кишечнике они превращаются в витамин А, также необходимый для синтеза кератина. В топ-3 продуктов, богатых каротином, морковь занимает почетное второе место (9 мг на 100 г), пропустив вперед только печень (10 мг). Ешьте морковь сырой, заправив растительным маслом или сметаной – жиры помогают усваивать витамин А. А если будете варить или жарить, накрывайте крышкой – так витамин А лучше сохраняется. Морковь также богата витамином C, который способствует синтезу необходимого для здоровья волос, кожи и ногтей коллагена. Похрустеть морковкой – отличная идея для перекуса. В 100 г – всего 39 ккал и 2,4 г клетчатки. Это идеальный продукт для худеющих. Всего 2 моркови в день на 20% снизят уровень холестерина. Много витамина А и в других овощах и фруктах красного, желтого и оранжевого цвета: сладком картофеле, тыкве, томатах, абрикосах, а также зелени, типа кейла и шпината.

Что еще поможет волосам, коже и ногтям:

Брокколи, брюссельская капуста, бамия, спаржа и горох. Содержат фолиевую кислоту. Ее недостаток может вызвать преждевременное поседение волос;

Морепродукты, зародыши пшеницы, нут и арахис. Содержат цинк, который стимулирует рост волос, а также помогает восстанавливать и поддерживать сальные железы;

Дрожжи, молоко, йогурт. Содержат витамин В5, который придает волосам силу и блеск, предотвращая выпадение;

Цельнозерновые продукты. Содержат витамин В6, который защищает от перхоти;

Утка, свинина, нежирная говядина и баранина. Содержит железо, которое помогает эритроцитам переносить кислород к коже и волосяным фолликулам, усиливает кровообращение и питание. Из животной пищи железо усваивается практически полностью, из растительной – лишь частично. Если вы не едите животного белка, добавьте в рацион больше овощей и фруктов. Витамин С усиливает усвоение железа;

Пиво. Это один из самых богатых источников кремния в рационе, говорится в исследовании журнала Science of Food and Agriculture. «Кремний-усиливает кровообращение в коже», - говорит Ребекка Казин, доктор медицинских наук, дерматолог отделения дерматологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Однако не увлекайтесь – можете позволить себе не больше стакана в день.

Обогатите свой рацион цистином. В организме цистин играет роль строительных кирпичиков кератина. Регулярно ешьте богатую цистином пищу. Одним из лучших источников цистина служат яйца. Кроме того, много цистина содержится в говядине, свинине, семенах и молоке.

Отдавайте предпочтение нежирным продуктам, которые полезнее для сердца и общего состояния здоровья.

Опубликовано: 16 января 2022 г.