Здоровье
Семья / Дети

Дефицит кальция у детей

Кальций – макроэлемент, который необходим для большинства самых важных процессов в организме. Проведенные исследования показали, что у 10-30% практически здоровых школьников снижена минеральная плотность костной ткани
Опубликовано: 1 ноября 2019 г.

Минерал – генерал

Кальций - абсолютный лидер среди минералов по количеству своего присутствия в человеческом организме.  Уровень этого макроэлемента всегда приблизительно одинаков и поддерживается ежедневным поступлением из пищи. Скелет человека – это резервуар кальция. Если с едой поступает недостаточное количество, организм забирает его из костной ткани, чтобы поддержать должный уровень в сыворотке крови. Для того, чтобы ионы кальция могли из кишечника попасть в кровь необходимы специальные кальций-связывающие белки. Такие белки синтезируются с помощью витамина D. Именно поэтому при дефиците этого витамина в организме будет не хватать кальция. Обмен кальция также тесно связан с уровнем фосфора в организме. 

С чем его едят

Основными источниками являются молоко и молочные продукты (творог и твердые сыры). При этом биодоступность кальция улучшают кисломолочные продукты и животные белки. Зеленые овощи и зелень (шпинат, петрушка), орехи (особенно миндаль и бразильский орех), рыба, яичный желток, кунжут, овсянка - богаты этим веществом. С обычной питьевой водой поступает 10- 30% кальция. Избыточное содержание калия и магния, пищевые волокна, кофеин, высокий уровень жиров снижает усвоение кальция. 

Признаки нехватки кальция у ребенка 

Родители могут заподозрить у малыша дефицит кальция, если у него появились судороги и мышечные подергивания, потливость и выпадение волос на затылке, сухость кожи и ломкость ногтей. Ребенок может стать легко возбудимым, нервозным и капризным. Часто возникают проблемы с засыпанием и беспокойным сном. У детей наблюдается отставание в физическом развитии, они начинают ползать, вставать и ходить значительно позже своих сверстников. Многие педиатры связывают частые аллергические реакции именно с дефицитом кальция. 

Если легко сжать плечо малыша, при дефиците кальция пальчики у него сведет судорогой. Так же при нехватке этого макроэлемента легкое постукивание по щеке возле уголка рта вызовет судорогу или подергивание мышц лица. 

Стоит обратить внимание на родничок у детей. Обычно он закрывается костной тканью к 12 – 18 месяцам. При нехватке кальция этот процесс может затягиваться. 

При этом если на раннем этапе выявить нехватку кальция и обратиться к специалистам, можно избежать серьезных последствий и обойтись только коррекцией питания ребенка. 

Каждому по потребностям 

С момента рождения до 3 месяцев новорожденный должен получать не менее 400 мг кальция.

Хорошая новость для малышей на грудном вскармливании – кальций грудного молока обладает самой высокой биодоступностью и усваивается практически на 100%. Для поддержания здоровья кормящей мамы в ее рационе должно присутствовать не менее 1400 мг кальция в сутки. 

От 3 до 6 месяцев малыш должен получать уже 500 мг кальция. К этому моменту начинается введение прикорма, и на помощь приходят богатые кальцием овощи и зелень, а также крупы (гречневая и овсяная). На заметку мамам - готовые продукты для первого прикорма дополнительно обогащаются микро и макроэлементами на производстве. 

К году потребность ребенка в кальции составляет 600 мг, и к этому же времени педиатры рекомендуют вводить в рацион кисломолочные продукты. 

С дальнейшим ростом организма растет и необходимость в увеличении поступления кальция с продуктами питания. При этом на подростковый возраст приходится максимальная потребность – 1200 мг.  А согласно рекомендациям национального института здоровья США, подростки в период интенсивного роста должны получать даже до 1500 мг кальция и до 400 МЕ витамина D3 в сутки. 

Педиатры подчеркивают, что при соблюдении принципов рационального питания с самого раннего возраста, у ребенка формируются правильные пищевые привычки, которые помогают поддерживать полноценный рацион с достаточным количеством витаминов, микро и макроэлементов в подростковом и взрослом возрасте. 

Так же учитывая важную роль витамина D в метаболизме кальция, не стоит забывать о времени, которое ребенок проводит на улице под солнцем, получая естественный витамин D. 

Родители могут обратить внимание на признаки дефицита кальция или витамина D, чтобы вовремя обратиться к специалисту. Ваш педиатр подтвердит или исключит этот диагноз, установит причину нехватки витаминов и минеральных веществ. К настоящему моменту успешно применяются лекарственные препараты для детей самых первых дней жизни, которые помогают восполнить нехватку кальция и витамина D. Оптимальная терапия и скорректированный рацион питания, рекомендованные вашим врачом, могут исправить ситуацию с дефицитом кальция в очень короткие сроки и без каких-либо последствий для растущего детского организма.  

Опубликовано: 1 ноября 2019 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Добрый день,подскаджите как поступить.Дочери 11,8,три дня назад увидела залысину,пошли...
Здравствуйте! Чтобы я смог вам помочь мне нужно увидеть очаг поражения. Если Вы живете в...
Задать вопрос
Мельников Александр Юзефович,
Врач-сомнолог
Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как избавиться от привычки спать в берушах и...
Здравствуйте! Вы можете продолжать спать в берушах и маске для сна - ничего вредного в этом нет...
Задать вопрос

Последние комментарии

vazonov11 [1 день назад]
Наш вариант - это книги. Мы нашли в инете сайт https://onlinegdz.net/. Это гдз онлайн для...
Alishera [19 дней назад]
Я не строннник таблеток, стараюсь в большинстве случаев обойтись без них. Вот на этом сайте...
LUNI [27 дней назад]
Поможет, но для продолжительного эффекта принимать Венарус надо в любом случае не менее 2-х...

Еще в рубрике

Когда их тянет на вредное…

Фаст-фуд, газировка, чипсы и прочий «junk food» –...

На мокрое дело

Животрепещущий вопрос для всех родителей: когда...

Когда «колбасит» уже не по-детски

Изменения в теле, перепады настроения, сложности в...

Как провести летние каникулы с максимальной пользой?

Не за горами каникулы, а каникулы – это целая жизнь...

Тоддлер не может быть паинькой

Почему ребенок 1-3 лет все время истерит, обманывает...

Как накормить ребенка

Попытка накормить ребенка часто превращается в...

Молочные зубы

ЗА ВЫПАВШИЙ ЗУБ ФЕЯ ИЛИ МЫШКА ПРИНЕСЕТ ПОДАРОК.. В...

Синдром третьей четверти,Как не дать ребенку заболеть.

Заканчивается третья школьная четверть – самая...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 