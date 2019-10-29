Дефицит кальция у детей

Кальций – макроэлемент, который необходим для большинства самых важных процессов в организме. Проведенные исследования показали, что у 10-30% практически здоровых школьников снижена минеральная плотность костной ткани

Минерал – генерал

Кальций - абсолютный лидер среди минералов по количеству своего присутствия в человеческом организме. Уровень этого макроэлемента всегда приблизительно одинаков и поддерживается ежедневным поступлением из пищи. Скелет человека – это резервуар кальция. Если с едой поступает недостаточное количество, организм забирает его из костной ткани, чтобы поддержать должный уровень в сыворотке крови. Для того, чтобы ионы кальция могли из кишечника попасть в кровь необходимы специальные кальций-связывающие белки. Такие белки синтезируются с помощью витамина D. Именно поэтому при дефиците этого витамина в организме будет не хватать кальция. Обмен кальция также тесно связан с уровнем фосфора в организме.

С чем его едят

Основными источниками являются молоко и молочные продукты (творог и твердые сыры). При этом биодоступность кальция улучшают кисломолочные продукты и животные белки. Зеленые овощи и зелень (шпинат, петрушка), орехи (особенно миндаль и бразильский орех), рыба, яичный желток, кунжут, овсянка - богаты этим веществом. С обычной питьевой водой поступает 10- 30% кальция. Избыточное содержание калия и магния, пищевые волокна, кофеин, высокий уровень жиров снижает усвоение кальция.

Признаки нехватки кальция у ребенка

Родители могут заподозрить у малыша дефицит кальция, если у него появились судороги и мышечные подергивания, потливость и выпадение волос на затылке, сухость кожи и ломкость ногтей. Ребенок может стать легко возбудимым, нервозным и капризным. Часто возникают проблемы с засыпанием и беспокойным сном. У детей наблюдается отставание в физическом развитии, они начинают ползать, вставать и ходить значительно позже своих сверстников. Многие педиатры связывают частые аллергические реакции именно с дефицитом кальция.

Если легко сжать плечо малыша, при дефиците кальция пальчики у него сведет судорогой. Так же при нехватке этого макроэлемента легкое постукивание по щеке возле уголка рта вызовет судорогу или подергивание мышц лица.

Стоит обратить внимание на родничок у детей. Обычно он закрывается костной тканью к 12 – 18 месяцам. При нехватке кальция этот процесс может затягиваться.

При этом если на раннем этапе выявить нехватку кальция и обратиться к специалистам, можно избежать серьезных последствий и обойтись только коррекцией питания ребенка.

Каждому по потребностям

С момента рождения до 3 месяцев новорожденный должен получать не менее 400 мг кальция.

Хорошая новость для малышей на грудном вскармливании – кальций грудного молока обладает самой высокой биодоступностью и усваивается практически на 100%. Для поддержания здоровья кормящей мамы в ее рационе должно присутствовать не менее 1400 мг кальция в сутки.

От 3 до 6 месяцев малыш должен получать уже 500 мг кальция. К этому моменту начинается введение прикорма, и на помощь приходят богатые кальцием овощи и зелень, а также крупы (гречневая и овсяная). На заметку мамам - готовые продукты для первого прикорма дополнительно обогащаются микро и макроэлементами на производстве.

К году потребность ребенка в кальции составляет 600 мг, и к этому же времени педиатры рекомендуют вводить в рацион кисломолочные продукты.

С дальнейшим ростом организма растет и необходимость в увеличении поступления кальция с продуктами питания. При этом на подростковый возраст приходится максимальная потребность – 1200 мг. А согласно рекомендациям национального института здоровья США, подростки в период интенсивного роста должны получать даже до 1500 мг кальция и до 400 МЕ витамина D3 в сутки.

Педиатры подчеркивают, что при соблюдении принципов рационального питания с самого раннего возраста, у ребенка формируются правильные пищевые привычки, которые помогают поддерживать полноценный рацион с достаточным количеством витаминов, микро и макроэлементов в подростковом и взрослом возрасте.

Так же учитывая важную роль витамина D в метаболизме кальция, не стоит забывать о времени, которое ребенок проводит на улице под солнцем, получая естественный витамин D.

Родители могут обратить внимание на признаки дефицита кальция или витамина D, чтобы вовремя обратиться к специалисту. Ваш педиатр подтвердит или исключит этот диагноз, установит причину нехватки витаминов и минеральных веществ. К настоящему моменту успешно применяются лекарственные препараты для детей самых первых дней жизни, которые помогают восполнить нехватку кальция и витамина D. Оптимальная терапия и скорректированный рацион питания, рекомендованные вашим врачом, могут исправить ситуацию с дефицитом кальция в очень короткие сроки и без каких-либо последствий для растущего детского организма.

Опубликовано: 1 ноября 2019 г.