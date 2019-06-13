Дачная «боль»

Дачный сезон – отдушина жителей мегаполиса. Дорвавшись до приятных хлопот на участке, легко можно заработать боль и травмы. Что делать, если это уже произошло – знают читатели.

Волшебная аптечка

Еще бабушка меня научила: собираясь на дачу - бери с собой аптечку. Опасностей на природе подстерегает больше, а медицинскую помощь получить сложно. У меня всегда есть бинты, антисептики, спреи от комаров и клещей, средства от расстройства желудка, спазмолитик, антигистаминный препарат и нестероидный противовоспалительный. За лето всё из этого обычно используется, и не только нам с детьми, но еще и моим забывчивым соседям.

Татьяна, молодая мама

Покой и компресс

Три дня, не покладая рук, я обустраивала клумбу в виде альпийской горки. Результат – красивая клумба, гудящие ноги, ноющая спина. Следующие три дня дала суставам и мышцам отдых: лежала с валиком под ногами, чтобы улучшился венозный отток крови и уменьшилась отёчность. Прикладывала к ногам холодный компресс, делала лёжа легкие упражнения на растяжку, чтобы расслабить мышцы.

Ольга, учитель

Лечебная баня

Люблю дачу за то, что позволяет активно заниматься спортом на природе – бегом по пересеченной местности, ходьбой по лесу, катанием на велосипеде, игрой в бадминтон и настольный теннис. Но часто после перерыва, перебрав с нагрузкой, легко можно получить тянущую мышечную боль. Лично меня спасает баня: попарился, подышал эвкалиптом, выпил ромашковый или мятный чай – и в полном порядке.

Илья, менеджер

Вечерний самомассаж

На даче хочется браться за всё и сразу – обустраивать дом и веранду, разбивать клумбы, выращивать зелень, обрабатывать клубнику. Правда, под вечер от усталости валишься с ног, которые к тому же гудят от напряжения. Я включаю сериал, кладу под спину массажный коврик, а ноги массирую сама, разминая каждый пальчик, голени и колени.

Евгения, домохозяйка

Йога на природе

Работа в саду и на грядках – всегда в радость и в удовольствие. Но даже такую работу стоит чередовать с отдыхом. Полдня я трачу на хлопоты, а другую половину читаю книгу, варю варение, сплю и гуляю. И главное, что помогает мне избежать неприятностей от нагрузки – йога: 15-минутный комплекс упражнений утром и вечером – это страховка от растяжений, травм и боли в мышцах и суставах.

Вера, финансист

Опубликовано: 13 июня 2019 г.