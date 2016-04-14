Что такое ядерная медицина?

Ядерным бывает не только оружие. Ядерная диагностика помогает в случаях, когда обычная медицина бессильна.

Термин «ядерная» объединил несколько методов медицинской диагностики по общему признаку – использованию радиоактивных изотопов. Иногда только им под силу добраться в самые потаенные уголки нашего организма и установить точный диагноз. К счастью, медицинские изотопы имеют небольшой период полураспада, поэтому обследуемый «фонит» совсем недолго – пару дней. При этом не представляя серьезной опасности для самого себя и окружающих.

Ядерная медицина началась со сцинтиграфии. Сегодня это исследование очень распространено – в США сцинтиграфию ежегодно проходят 15 миллионов человек, в Европе – 12 миллионов. Суть исследования – во внутривенном введении радиофармпрепарата (РФП), который несет на себе радиоактивный изотоп. Каждая разновидность РФП накапливается в строго определенном органе. Так, в здоровом миокарде накапливается талий-201, а в щитовидной железе – йод-123. Свечение фиксирует гамма-камера, и его интенсивность служит основанием для постановки диагноза.

Лучше раньше

Орган Диагноз СЕРДЦЕ Сцинтиграфия этого органа позволяет выявить скрытую ишемию миокарда и более точно выставить показания к коронарографии. В спорных случаях дает точный ответ, был все-таки инфаркт или не было КОСТИ Основной метод раннего обнаружения метастазов злокачественных опухолей в кости. Если обнаружить их вовремя, то с помощью правильно подобранной терапии можно замедлить развитие заболевания на несколько лет ПОЧКИ С помощью этого метода диагностируют воспалительные заболевания почек и опухоли. Насколько хорошо работает парный орган, поможет выяснить динамическая сцинтиграфия – она оценивает, как почка концентрирует и выделяет мочу ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА На ранней стадии определяет наличие узлов в щитовидной железе, злокачественных опухолей, воспалительных процессов ЛЕГКИЕ Сцинтиграфия – очень точный метод диагностики тромбоэмболии легочной артерии. Иногда, когда в легкие с током крови попали лишь небольшие тромбы, только это исследование способно установить правильный диагноз

ПОЗИТРОНЫ НА СЛУЖБЕ МЕДИЦИНЫ

Не так давно ученые разработали еще один метод ядерной медицины, оказавшийся просто незаменимым в онкологии. Речь о позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Основная задача – обнаружить опухоль или ее метастазы в тот момент, когда другие методы исследования их просто не заметят. Так, с его помощью можно увидеть новообразования размером 3–4 мм, при этом быть точно уверенным в злокачественной природе опухоли. Если при сцинтиграфии для каждого органа используют свой изотоп, для ПЭТ нужен один элемент – 2-дезокси-2-фторо-D-глюкозы (ФДГ). Он имеет свойство накапливаться в злокачественных клетках. Именно это и нужно.



В 90% случаев ПЭТ используется для того, чтобы вовремя обнаружить рецидив злокачественной опухоли или появление ее метастазов. Это позволяет вовремя начать повторное лечение – выполнить хирургическую операцию, провести лучевую или химиотерапию, что дает шанс окончательно победить болезнь. Также ПЭТ применяется в спорных случаях, когда другие методы не позволяют отличить доброкачественную опухоль от злокачественной. Бывают ситуации, когда анализ на онкомаркеры показывает, что опухоль есть, но даже детальное обследование не выводит специалистов на ее след. В этом случае без ПЭТ не обойтись. В том органе, где накопится препарат, и следует, прицелено искать новообразование.

Сама по себе ПЭТ дает довольно размытый визуальный результат, по которому бывает трудно установить точное место накопления. Поэтому в наши дни чаще всего выполняется ПЭТ/КТ – когда вместе с позитронно-эмиссионной выполняют компьютерную томографию, и затем результат ПЭТ накладывается на точные срезы, полученные КТ.

Перед ПЭТ нужно: воздержаться от употребления продуктов, содержащих глюкозу; за 12 часов до исследования не есть и не пить сладкое; при необходимости сдать анализ крови на глюкозу. Она не должна быть выше 13 моль/л; за сутки исключить физические нагрузки.



Не без огреха

При обоих исследованиях бывают ложноположительные результаты. Чаще всего радиофармпрепараты могут накапливаться в тканях, где есть воспаление, недавно была травма или операция. Поэтому результаты сцинтиграфии и ПЭТ должны быть детально изучены врачом и лишь потом вынесено окончательное заключение.

Вне зоны действия

Исследования с радионуклидами прежде всего противопоказаны беременным. ПЭТ не рекомендуется проводить людям с декомпенсированным сахарным диабетом, острыми воспалительными и инфекционными заболеваниями.

Во время ПЭТ/КТ приходится до часа находиться в небольшой замкнутой капсуле. Поэтому на Западе в структуре ПЭТ-центров предусмотрена должность психолога, который подготавливает к исследованию пациентов, страдающих клаустрофобией.

А вот бояться получить радиоактивное облучение при исследованиях ядерной медицины не стоит. Все изотопы обладают коротким периодом полураспада и быстро выводятся из организма, а польза во много раз превышает возможные риски.

Где искать?

Сцинтиграфию можно сделать в большинстве крупных больниц. Стоимость услуги для тех, кто не хочет ждать очереди, колеблется от 2500 до 7000 рублей, в зависимости от органа. ПЭТ-центров в стране немного, в Москве они есть в Центральной клинической больнице, НЦССХ имени А. Н. Бакулева, Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. В Санкт-Петербурге – в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий, Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, Институте мозга человека РАМН. Стоимость исследования – от 25 000 до 35 000 рублей.

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Опубликовано: 14 марта 2021 г.