Что такое виром человека?

У каждого человека свой индивидуальный вирусный профиль

У каждого человека свой индивидуальный вирусный профиль – совокупность вирусов, обитающих на коже, в ротовой и носовой полостях. Чаще всего среди них встречаются герпесвирусы, папилломавирусы, аденовирусы и парвовирусы. Это и есть наш виром. Воздействие вирусов на здоровье человека зависит от его иммунной системы. Многие из них ведут себя совершенно бессимптомно, ничем не омрачая жизнь своего хозяина. А некоторые, например, эндогенные ретровирусы, даже умеют интегрироваться в наш геном. Поэтому можно смело утверждать, что человек на 8% - вирус. Чем это нам грозит? На самом деле большинство эндогенных ретровирусов, доставшихся человеку по наследству, остаются в инактивированном виде. По этой причине крайне маловероятно, что они окажут негативное воздействие на своих хозяев. Тем не менее, некоторые исследователи предполагают, что внедрившиеся в человеческий геном вирусы могут быть связаны с развитием определенных форм рака, аутоиммунных и психических заболеваний. Впрочем, убедительных доказательств этой связи пока не обнаружено.

Опубликовано: 5 апреля 2021 г.