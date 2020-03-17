Что делать с пигментными пятнами?

Появившаяся на лице пигментация может свидетельствовать не только о возрасте, но и различных заболеваниях

Если в юности веснушки скорее украшают, чем портят кожу, то в зрелом возрасте появление нового пигментного пятна, особенно на лице, способно надолго испортить настроение. Пигментом мы расплачиваемся за ошибки прошлого – злоупотребление агрессивными косметологическими процедурами, избыточный загар, гормональные таблетки. А в ряде случаев пигментные пятна чётко связаны с нарушением работы внутренних органов, развитием того или иного заболевания. Итак, о чём расскажут крапинки на коже?

Хлоазмы

Пятна от жёлто-бурого до тёмно-серого цвета появляются с возрастом на коже лица: лбу, веках, висках, щеках. Они не возвышаются над кожей, имеют неровные границы и со временем могут сливаться между собой. Именно хлоазмы принято называть возрастной пигментацией. Но впервые женщины сталкиваются с хлоазмами в юном возрасте, во время беременности, когда последние окрашивают кожу вокруг сосков, на животе и даже лице. После родов хлоазмы постепенно исчезают, но в некоторых местах могут остаться на всю жизнь. Появление хлоазм у молодых вне беременности – повод проверить работу яичников, печени, гипофиза. Считается, что появление хлоазм вокруг рта может говорить о наличии гинекологических заболеваний или глистной инвазии. Из системных заболеваний хлоазамы нередко сопровождают рак и туберкулёз.

Что делать?

Если хлоазмы стали появляться до 50 лет, стоит обратиться к врачу и провериться на болезни, связанные с гиперпигментацией. Сдать биохимический анализ крови, половые гормоны, кал на яйца-глист, пройти УЗИ печени и органов женской репродуктивной системы. Обследовать кровь на уровень гормонов гипофиза, при необходимости пройти МРТ головы. Учитывая большой объём исследований важно воздержаться от «самодеятельности» и предварительно проконсультироваться с терапевтом, гинекологом, эндокринологом.

Лентиго

Или, как их ещё называют, печёночные пятна - небольшие крапинки, напоминающие по форме чечевицу, появляющиеся на лице, руках, в зоне декольте и верхней части спины. Считается, что основная причина появления лентиго – длительное воздействие естественного ультрафиолетового излучения. А также применение косметических средств, содержащих оксидированные компоненты, аппаратные косметологические процедуры, злоупотребление солярием. Нередко лентиго появляется на фоне внутренних проблем – гормонального дисбаланса, снижения иммунитета, лечения иммуносупрессивными препаратами, а также под действием вируса папилломы человека, того самого, который вызывает появление папиллом и бородавок. В ряде случаев лентиго может озлокачествиться, поэтому появление этого вида кожной пигментации требует консультации и дальнейшего наблюдения дерматолога.

Что делать?

Обратиться к дерматологу - он проверит образования на злокачественность и назначит необходимый перечень обследований. В любом случае, в дальнейшем придётся оберегать себя от воздействия прямых солнечных лучей.

Болезнь Аддисона

Заболевание надпочечников, связанное с резким снижением выработки одного из важнейших гормонов нашего организма – кортизола. Причина может заключаться как в самой патологии надпочечников, так и в снижении их стимуляции со стороны гипоталамо-гипофизарной системы при различной патологии мозга. Одно из основных проявлений болезни появление так называемых мелазм Аддисона – крупных пигментных пятен, располагающихся на открытых солнцу участках кожи. Кроме этого, заболевшего беспокоят хроническая усталость, потеря аппетита и веса, мышечная слабость, боли в животе, понос и снижение артериального давления.

Что делать?

При появлении подобных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к эндокринологу. Потребуется сдать анализ крови на гормоны надпочечников и гипофиза, пройти УЗИ и КТ надпочечников, МРТ гипофиза. К счастью, вовремя выявленное заболевание успешно лечится с помощью гормонзаместительной терапии.

Витилиго

Если предыдущие разновидности пигментации были тёмными, то витилиго – это, наоборот, выраженное посветление определённого участка кожи. Происходит это благодаря тому, что из эпидермиса полностью исчезает пигмент меланин. При этом кроме косметического дефекта и необходимости прятать эти участки от солнца (они беззащитны перед ультрафиолетовым излучением и моментально «сгорают») других симптомов может не быть. Мало того, через некоторое время витилиго может самопроизвольно исчезнуть. Среди причин витилиго дерматологи указывают стрессовые ситуации, хронические заболевания, хроническая интоксикация, контакт с химикатами (краски, резина). Иногда витилиго появляется после физической травмы.

Что делать?

Как поступать при появлении витилиго решает врач. По опыту ведущих учреждений мира можно сказать, что в большинстве случаев витилиго не имеет связи с серьёзными заболеваниями, чёткой причины появления и абсолютно не ясно, останется оно навсегда или через некоторое время бесследно исчезнет. Методы лечения витилиго как правило малоэффективны. Единственное, что побелевшие участки кожи необходимо оберегать от воздействия прямых солнечных лучей, главным образом используя солнцезащитные средства. В случае системного витилиго придётся скрываться серьёзнее, как это делал страдавший столь редким заболеванием поп-идол Майкл Джексон.