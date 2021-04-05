Что делать если ребенок подавился

Три варианта сценария на основе инструкций Британского красного креста:

1. Если у ребенка свистящее дыхание, затруднён вдох, кашель, но он пытается откашляться, то ничего предпринимать не нужно. Кашель – самая эффективная помощь в данном случае.

2. Если ребенок не дышит, но находится в сознании, необходимо сделать следующее:

* Ребенка нужно положить животом на руку взрослого, пальцами раскрыть рот малыша, важно поддерживать его шею и голову. Сделать рукой 5 ударов по середине спины по направлению к голове. Затем перевернуть ребенка и проверить его рот.

* Далее 5 нажатий на середину грудины. Важно немного наклонить голову ребенка вниз. Для старшего ребенка так же делаем пять раз нажатий на нижнюю часть грудины (приём Геймлиха). Эти постукивания повторить три раза. Если не помогает, немедленно вызывать Скорую. Продолжать делать то же самое до приезда врача.

3. Если ребенок потерял сознание: Положить его на горизонтальную поверхность, срочно звонить в Скорую. И выполнять цикл выше описанных постукиваний. Потом начинать сердечно-легочную реанимацию: 30 компрессий на сердце и два вдоха. Не останавливаться, пока не приедет врач.

4. С детьми постарше, которых нельзя положить на руку, надо действовать так:

Наклонить ребенка вперед и постучать ладонью пять раз между лопаток. Далее проводится прием Геймлиха: немного наклонив его вперед, нужно пять раз резко нажать на нижнюю часть грудины, там где она заканчивается, чтобы повысить давление в брюшной полости и тем самым вытолкнуть инородное тело. Направление нажатий - наверх и к себе. Нажимать сжатым кулаком, поверх кулака кладется вторая рука, движения резкие и энергичные.

5. Учите ребенка тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время еды, не бегать и не прыгать с едой во рту.

Опубликовано: 5 апреля 2021 г.