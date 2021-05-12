Чем дольше человек курит, чем больше сигарет выкуривает, тем выше частота рака

Михаил Кропотов, профессор, доктор медицинских наук, хирург-онколог, заведующий отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»

31 мая ежегодно по инициативе ВОЗ во всем мире проходит Всемирный день без табака, направленный на борьбу с курением.

Михаил Алексеевич, вы замечаете, что курящих стало меньше, как и случаев онкологических заболеваний, связанных с курением?

Чтобы говорить об этом официально, необходимо провести большие популяционные исследования и оценить – сколько человек курило 20 лет назад и сколько сегодня. Но основываясь на личных наблюдениях, скажу – да, вижу, что курящих стало гораздо меньше. Возможно, часть людей перешли с сигарет на другие способы доставки никотина. Политика по борьбе с вредной привычкой, что проводится государством, явно играет положительную роль.

Что касается количества онкобольных, то существенного уменьшения их числа я не замечаю – к нам как приходили люди со злокачественными опухолями в области головы и шеи, так и приходят.

Известно, что курение чаще всего провоцирует рак лёгкого, но как часто оно становится причиной других видов рака?

Рак органов головы и шеи занимает шестое место в мире среди всех злокачественных образований. И в 90% случаев причиной становится курение и злоупотребление алкоголем. Сам по себе алкоголь не провоцирует возникновение новообразований в этих зонах, именно сочетание двух факторов - спирта и продуктов горения – вызывает увеличение риска рака ротоглотки и рака полости рта - языка, нижней губы, щеки, твёрдого нёба. Опять же изменения в генотипе слизистой оболочки происходит не по вине никотина, а от воздействия канцерогенных продуктов горения и смол, присутствующих в сигарете. В основном мы диагностируем один вид рака – плоскоклеточный рак слизистой оболочки. Сначала изменяется слизистая, происходят определенные мутации в ее геноме, затем диспластические изменения, которые постепенно переходят в рак.

Насколько хорошо такие виды рака поддаются лечению?

Согласно московской статистике, при раке слизистой оболочки полости рта после постановки диагноза в течение года умирает 40% больных. Всё зависит от того, на какой стадии заболевания пришел пациент. К сожалению, 60-70% больных приходят уже с запущенной формой заболевания, когда симптомы проявляются в виде боли и жжения, изменения голоса, появления уплотнений и язвочек, кровотечения. Таких больных лечить гораздо сложнее, лечение включает лучевую и химиотерапию, удаление пораженных опухолью тканей и реконструкцию удаленных частей в полости рта. Если опухоль небольшая, то вполне можно ограничиться лазером, с помощью которого удаляется новообразование.

Можете привести пример успешного лечения рака у курильщика?

Примерно 7 лет назад к нам попал пациент 67 лет с раком ротоглотки. Очень активный пенсионер, у него в Тульской области свой участок с пасекой. Но при этом заядлый курильщик - с молодости курил по пачке в день, иногда употреблял алкоголь. Он жаловался на боль в ротоглотке и во рту, ему тяжело было принимать грубую пищу. Его опухоль изначально была слишком большой - распространялась на весь корень языка и боковую стенку ротоглотки. После операции он не смог бы говорить и дышать, ходил бы с трахеотрубкой и питался бы через зонд. Мы провели ему курсы химиолучевого лечения, которые меняли, учитывая его хронические заболевания. Когда опухоль уменьшилась на 60%, решились на операцию по удалению практически всего языка с одновременной реконструкцией. Не обошлось без сложностей, поскольку длительное курение повлияло на способность тканей к заживлению. Но в итоге пациент поправился, научился говорить, глотать пищу и самостоятельно дышать.

Часто бывает, что человек готов на всё, чтобы вылечиться от рака, но как только он поправляется, вновь возвращается к курению. Вы сталкивались с этим?

Я знаю случаи, когда человек узнаёт о своём диагнозе, выходит от нас и сразу одномоментно бросает курить. Но есть люди, которые не в силах сделать это, готовы лишь уменьшить количество выкуриваемых сигарет. Так произошло и нашим пациентом. Даже после перенесенного рака и сложнейшего лечения он не отказался от курения. Через определенное время мы диагностировали у него рак лёгкого. Поскольку он часто наблюдался у нас, мы вовремя обнаружили эту опухоль. В октябре 2020 года наши коллеги благополучно удалили ее.

Конечно, с пациентами необходимо проводить беседы о вреде курения, что мы и делаем, а лучше всего подключить психологическую реабилитацию специалистов. Большую роль в лечении и восстановлении играет поддержка близких людей. Наш пациент не справился бы без сына, который очень хотел, чтобы папа поправился. Именно сын контролировал все наши назначения и предписания.

Иногда люди говорят - я немного курю, всего раз пять в день, это к раку не приведет. Имеет ли значение количество сигарет в день и стаж курения?

Конечно. В своем время проводились большие международные исследования, и было показано, что чем дольше человек курит, чем больше сигарет выкуривает, чем более крепкий табак в сигаретах – тем выше частота рака. Если вы курите меньше и реже, то и риск меньше, но он всё равно существует. Кстати, было выявлено: если человек бросает курить, то через определенное время риск заболеть раком снижается до уровня никогда не курившего человека.

Это значит, что бросить курить никогда не поздно?

Да, именно. Так вы совершенно точно исключите онкологию в области головы и шеи. Нашими пациентами становятся люди 50-60 лет, у которых уже внушительный стаж курения. Проводились исследования на тему того, почему люди попадают к онкохирургу с запущенной стадией рака, ведь его можно диагностировать самостоятельно, просто открыв рот. Одна из причин связана с самим пациентом, его ментальностью, жизненным опытом и так далее. Вторая причина - профессионализм врачей-терапевтов и онкологов, а третья – организация самой онкологической помощи, диагностика, госпитализация, лечение. И было показано, что основной причиной, которая влияет на запущенность болезни, является сам больной. Человек сам творец своего несчастья, несмотря на информированность, доступность медицинской помощи, возможность вести здоровый образ жизни, поддержку близких и так далее.

Если человек не может расстаться с привычкой курить, то какими способами он может хотя бы минимизировать риски?

Мы уже знаем, что привыкание вызывает никотин, поэтому как вариант – переход на альтернативные способы доставки никотина в организм, в том числе с помощью системы нагревания табака, в которой отсутствуют опасные канцерогенные продукты горения, являющиеся причиной раковых опухолей. Нельзя утверждать, что такой способ является полностью безвредным, но он исключает риск как возникновения рака, так и рецидива после успешного лечения рака.

Можно ли после перехода на такое устройство совсем отказаться от курения?

Это как один из вариантов. Человек сначала переходит на менее вредные продукты, а в перспективе он может и вовсе отказаться от курения. В любом случае, это облегчит переход и нанесёт меньший вред.

Считается, что женский алкоголизм тяжелее мужского, а как у женщин обстоят дела с курением?

Такой информации у меня нет, но могу утверждать, что женщины гораздо реже заболевают раком слизистой оболочки полости рта - примерно в соотношении один к четырем. Просто женщины курят меньше, чем мужчины.

Но среди женщин есть другая проблема, исследованием которой сейчас занимаются в США, Скандинавии и в странах западной Европы. Дело в том, что за последние десятилетия значительно возросла частота рака языка у молодых женщин от 20 до 40 лет. Эта онкология не связана с курением, нет каких-либо видимых провоцирующих факторов, причины происходящего не ясны. Учёные озабочены их поиском.

Если же говорить о раке ротоглотке, то в последние годы был выявлен другой провоцирующий фактор помимо курения – вирус папилломы человека. Оказывается, он может вызывать рак ротоглотки. При этом в странах западной Европы преобладает рак ротоглотки в связи с ВПЧ, а в странах восточной Европы и у нас в стране – в связи с курением. В обоих случаях рак плоскоклеточный, но он по-разному протекает и имеет разный прогноз.

Верите ли вы в то, что в скором времени люди будут курить меньше и рак от этой вредной привычки удастся победить?

Верю и считаю, что благодаря всем предпринятым мерам по ограничению и запрету курения, всем усилиям государства, врачей и средств массовой информации по пропаганде здорового образа жизни, население будет меньше курить. Ведь курение сигарет вызывает не только рак, но также проблемы с сердцем, сосудами, лёгкими. Вероятно, должны быть найдены механизмы этой зависимости и способы воздействия на нее.

Курение и злоупотребление алкоголем – в 90% случаев становятся причиной злокачественных опухолей в области головы и шеи.

Статистика по Москве за 2019 год:

578 человек – рак полости рта

374 человека – рак глотки

Опубликовано: 31 мая 2021 г.