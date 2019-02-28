Чем полезны экзотические фрукты?

Когда для родных фруктов не сезон, на сцене появляются экзотические. Чем они полезны и всем ли?

Когда для родных фруктов не сезон, на сцене появляются экзотические. Чем они полезны и всем ли?



РАЗБЕРЕМСЯ С ПОХУДЕНИЕМ

Есть мнение, что «экзоты» помогают похудеть благодаря входящим в их состав особым ферментам.

КАНДИДАТ № 1 – АНАНАС . Действительно, в этом фрукте высокое содержание бромелайна, который, как считалось еще недавно, способствует снижению веса. Однако последние исследования показали, что этот фермент расщепляет только белки. На липидный же (жировой) обмен он воздействует в очень незначительной степени.



Как выяснили ученые, молекула бромелайна настолько велика, что не в состоянии проникнуть в кровь через стенки кишечника. В итоге фермент расщепляется на несколько составляющих, эти «осколки» теряют свою активность и уже не могут воздействовать на подкожно-жировую клетчатку. Так что ананасовая диета – не лучшее решение для похудения.

КАНДИДАТ № 2 – ПАПАЙЯ . В ней есть все водорастворимые витамины и много минеральных веществ. А главное, в плоде содержатся папаин, расщепляющий белки, и группа неспецифических липаз, которые гидролизуют (расщепляют) углеводы и жиры. Казалось бы, природный сжигатель жира, прекрасное средство для похудения!

Однако, как и в случае с ананасом, выяснилось, что вскоре после расщепления и всасывания в кровь полезные ферменты теряют свою активность. Правда, у папайи все-таки есть похудательный потенциал, если есть ее непосредственно перед трапезой. Тогда липазы, вступив в реакцию с продуктами, успеют расщепить свежесъеденные жиры.

КАНДИДАТ № 3 – МАНГО . Ученые из Камеруна доказали, что с его помощью можно избавиться от лишнего веса. Правда, для исследований взяли не плоды, а экстракт семян, причем конкретного сорта манго, растущего в Западной Африке. В исследовании приняли участие 102 человека с избыточным весом. Одним давали дважды в день в течение 10 недель экстракт фрукта, другим – плацебо. К концу эксперимента те, кто принимал экстракт семян манго, сбросили в среднем по 12,7 кг, а заодно снизили уровень холестерина и сахара в крови.

Ученые возлагают на экстракт манго большие надежды, но даже если они оправдаются, скорее всего, мы не сможем худеть на манго. Ведь до наших супермаркетов вряд ли доедет конкретный африканский сорт – разве что флакончики с БАДами.



ВИТАМИННЫЕ БОМБЫ

Главная польза экзотических фруктов примерно та же, что и любых других: витамины, минеральные вещества и микроэлементы.

В них много витаминов С и D, укрепляющих иммунитет. По их содержанию мало равных киви, гуаве, помело, рамбутану, кумквату, мангостину и папайе. Американские медики считают, что одного плода киви и манго в сутки достаточно, чтобы укрепить иммунную систему в период зимних простуд, а также для профилактики сердечных заболеваний.

Детокс-эффект обеспечивают витамины Р и РР. Ими богаты личи, гуава, кумкват.

Эти витамины стимулируют кроветворение и расширяют сосуды, улучшая кровоснабжение кожи и лимфодренаж. Кроме того, витамин РР (никотиновая кислота) активно препятствует развитию атеросклероза, а значит, снижает возможный риск инфаркта и инсульта. Есть мнение, что в странах Юго-Восточной Азии меньше распространен атеросклероз именно благодаря тому, что жители этих стран почти ежедневно едят личи – богатейший источник никотиновой кислоты.

Благодаря бета-каротину фрукты снижают риск рака. В частности, рака молочной железы. «Международный журнал по борьбе с раком» провел масштабное исследование среди женщин после 40 лет. Выяснилось, что дамы, в день съедавшие 250 г манго, гуавы, физалиса или папайи, богатых бета-каротином, уменьшали риск возникновения опухолей груди на 17%. Кстати, манго – чемпион по содержанию бета-каротина, оно обогнало даже морковь!



ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

Все это звучит здорово, однако специалисты предостерегают: реальный «экзот», который вы покупаете в супермаркете, может быть далеко не так полезен, как нам хотелось бы.

«Нужно понимать, что экзотические фрукты, мягко говоря, не пять минут назад были сорваны с дерева, – говорит эндокринолог Елена Бирюкова. – Они прошли обработку для обеспечения сохранности при перевозке и долго находились в пути. Так, например, содержание витамина С в тропических фруктах почти вдвое снижается за две недели после сбора и продолжает падать, если плод хранится дольше».

Иными словами, чтобы извлечь максимум пользы из манго, маракуйи и Ко, желательно есть их там, где они растут. Что называется, прямо с ветки. Чем и занимаются туристы – так сказать, совмещают приятное с полезным. Однако и тут есть подводный камень: попав в наш неискушенный желудок, фрукты, а точнее, их активные ингредиенты могут оказать самые нежелательные последствия.

«Свежие тропические фрукты могут оказаться сильным раздражителем для непривыкшей к ним ферментной системы, – говорит наш эксперт. – Так что с дегустацией экзотических плодов лучше быть осторожнее. Иначе возможны обострения таких заболеваний, как гастрит, панкреатит, холецистит, а также аллергические реакции – как истинные, так и псевдоаллергические (пищевая непереносимость). На последние приходится 65% всех случаев непереносимости продуктов».



ПРИЯТНОЕ, НО НЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ

Все это не значит, что тропические фрукты вообще нельзя есть. Можно, но без фанатизма! И уж точно не возлагая на «заморских гостей» особых надежд, связанных с похудением или оздоровлением.

ЧТО ТАКОЕ ФЕРМЕНТЫ?

Ферменты – это вещества, которые необходимы для многочисленных химических реакций, протекающих в нашем организме. Можно сказать, что это своего рода катализаторы. За усвоение разных веществ отвечают разные ферменты: одни помогают усваиваться жирам, другие углеводам… Если необходимого фермента мало или нет совсем, соответствующая реакция протекает вяло или вовсе не может завершиться. И тогда возможно как легкое расстройство пищеварения, так и серьезная проблема со здоровьем.



«Конечно, в течение жизни наш организм учится переваривать новые продукты, но использовать весь потенциал фрукта способна лишь ферментная система, в которую генетически заложена такая способность», – говорит Елена Бирюкова. Наша с вами ферментная система формировалась тысячи лет, и до последних пятидесяти (а реально пятнадцати) лет даже апельсины и бананы были для нас такой же экзотикой, как сейчас маракуйя. Так что пока мы просто не готовы извлечь из тропических гостей всю пользу, которая в них содержится.

Конечно, возможны счастливые исключения. Но индивидуальные особенности работы ферментной системы и обмена веществ в целом может выявить только генетический анализ. Вряд ли вы будете делать его ради того, чтобы определить, насколько полезны вам экзотические фрукты.

Зато удовольствие от них мы можем получить в полной мере, и никто нам этого не запретит. Просто делать это нужно грамотно и с умом. Пробуйте незнакомые фрукты осторожно, особенно в путешествии. Не забывайте брать в поездку ферментные препараты на случай возможных проблем. Начинайте с небольших порций, лучше всего по одному фрукту за раз. В течение суток после дегустации следите за самочувствием: не возникнет ли аллергическая реакция или расстройство желудка. Если все нормально, порцию можно смело увеличивать.

: Елена Бирюкова, кандидат медицинских наук, эндокринолог

Опубликовано: 27 ферваля 2019 г.