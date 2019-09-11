Действительно, можно не сойтись не только характерами, но и, образно говоря, биологией. В медицинской практике нередки случаи, когда мужчина и женщина, длительное время состоящие в браке, не могут иметь детей, несмотря на то, что оба практически здоровы. Это может быть вызвано иммунологической несовместимостью партнеров. Бывает, что женская иммунная система проявляет чрезмерную агрессивность по отношению к мужским половым клеткам, принимая их за «вражеских агентов» и вырабатывая особые антиспермальные тела. Зачатие в таком случае маловероятно. Интересно, что подобная «аллергия», как правило, распространяется на сперму конкретного мужчины. Другой вариант несовместимости относится уже к генам. В случае высокого генетического сходства возлюбленных, а именно совпадения по аллельным вариантам генов, отвечающих за тканевую совместимость, нормальное развитие беременности практически невозможно. Клетки зародыша принимаются иммунной системой матери как свои собственные, но сбившиеся с правильного пути, и потому приговариваются к уничтожению. Вот что значит не сошлись генами! К счастью, в наши дни благодаря достижениям медицины у многих «биологически несовместимых» партнеров появился шанс зачать и выносить здорового ребенка.
Теория и практика / Психический комфорт
Бывает ли, что влюбленные биологически не подходят друг другу?
Опубликовано: 30 сентября 2019 г.
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