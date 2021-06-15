Бьюти-советы июнь

На самые актуальные вопросы отвечают эксперты по красоте

Как ухаживать за ногтями на ногах?

Венера Лоскутова, мастер ногтевого сервиса

Делая педикюр, не срезайте кутикулу - она защищает ноготь от повреждений и удерживает влагу. Чем тщательнее вы боретесь с кутикулой, тем быстрее она растёт и жёстче становится. Если кутикула плотно вросла в ноготь, поможет аппаратный педикюр, а дома смазывайте её миндальным маслом. Стригите ногти правильно: ровный срез делается без срезания углов в форме «мягкий квадрат», аккуратно скругляя уголки пилочкой и не слишком укорачивать ногтевую пластину.

Для ухода за стопами имеет смысл делать ванночки для ног. Новинка рынка – шипучие таблетки с экстрактами лекарственных трав. Такой же эффект даст морская соль с добавлением масла розмарина или ментола. 15 минут процедур раз в неделю – достаточно, чтобы поддерживать ножки в хорошем состоянии.

Правда ли, что загар улучшает состояние кожи?

Мария Бельверде, косметолог

Это миф. Когда вы едете отдыхать и только начинаете загорать, может

создаться иллюзия чистой святящейся кожи. Это называется эффектом

рекреации – вы отключились от мира стрессов, настроились на отдых, небо кажется голубее, волосы – гуще, а кожа – более упругой и молодой. Если во время отпуска прекратить ухаживать за кожей, купившись на этот эффект, то по возвращению все дерматологические проблемы могут обостриться. Особенно акне. Происходит это потому, что на солнце снижается местный иммунитет и усиливается гиперплазия сальных желёз. Кожное сало накопилось, а «выйти» ему трудно – так и начинается обострение. Поэтому обязательно продолжайте тщательно ухаживать за кожей, используя физические солнцезащитные фильтры с диоксидом титана и оксидом цинка в составе.

Что делать, если нечаянно выдавили прыщик?

Виктория Филимонова, врач- косметолог

Прыщи лучше не выдавливать – таким образом можно легко занести инфекцию, удвоив количество воспалительных элементов. Но если вы не удержались и выдавили, то обработайте его до и после антисептиком, содержащим хлоргексидин. Дальше точечно нанесите крем с бензоилпероксидом или гелем на основе бадяги. Процедуру нужно повторять 2 раза в день. Уже через пару часов воспаление уменьшится, а покраснение сойдет на нет.

Какие укладки можно делать на поврежденных волосах?

Марин Батьяр, стилист

Для начала нужно позаботиться о подборе правильного ухода. Если у вас

тонкие сухие волосы, подойдет увлажняющий шампунь и кондиционер. Раз в неделю нужно делать лечебную маску - на вымытые и отжатые волосы, отступив от корней 5 см, нанесите органическую маску с маслами авокадо, виноградной косточки, жожоба или розмарина. Расчешите гребнем с редкими зубьями и укройте полотенцем на 20-25 минут. Затем смойте теплой водой, нанесите на 1-2 минуты ваш обычный кондиционер и высушите феном на минимальной температуре. Для укладки используйте кремы и гели с кератином и как можно меньше применяйте горячие щипцы или утюжки для укладки. Я бы посоветовала делать лёгкие кудри, взбивая волосы руками, предварительно сбрызнутыми спреем с солёной водой.

Какие напитки могут негативно отразиться на эмали зубов?

К категории «запрещенных» напитков относятся те, что обладают красящим свойством – чай, кофе. Свежевыжатые соки тоже вредны, поскольку фруктовые кислоты и сахар разрушают эмаль, провоцируя ее деминерализацию. После стакана сока стоит ополоснуть рот водой. В сладких газированных напитках углекислый газ, растворяясь в сладкой воде, образует кислоту, которая тоже разрушает зубы, растворяя эмаль. Из-за частого употребления сладких газированных напитков, образуются зубодесневые бляшки, где сахар еще быстрее становится кислотой, и создаются благоприятные условия для развития кариеса.

Опубликовано: 21 июня 2021 г.