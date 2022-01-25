Вопросы о красоте

На самые актуальные вопросы отвечают наши эксперты

Обязательно ли смывать декоративную косметику перед занятиями в спортзале?

Юрий Самородов, врач-дерматолог

Да, обязательно. При интенсивных физичесикх нагрузках существенно повышается потребность всех клеток в кислороде, а тональный крем и пудра могут затруднять дыхание кожи. Также в тех зонах лица, где нанесена декоративная косметика, может нарушаться терморегуляция, так как макияж препятствует нормальному потоотделению. Так что, если хотите сохранить красивую и здоровую кожу, обязательно пользуйтесь перед тренировками эффективным тонизирующим средством для демакияжа.

Как ухаживать за обезвоженной кожей зимой?

Анна Плешкова, врач-косметолог, дерматовенеролог



Первое правило ухода за такой кожей - бережное очищение с исключением агрессивных ПАВ, которые разрушают гидролипидную пленку и нарушают целостность кожного покрова. Поэтому следите, чтобы в составе средств, которые вы покупаете, не значились сульфаты SLS и SLES. Из ухода также следует исключить спиртосодержащие лосьоны и тоники, скрабы, быть крайне осторожными с использование фруктовых кислот и ретинола. Для восстановления липидного барьера следует использовать кремы, содержащие липидные смеси составленные из физиологических липидов - церамидов, холестерина и свободных жирных кислот. К ним относятся так называемые ламеллярные эмульсии, которые похожи на липидный барьер не только по составу, но и по структуре. Так как страдает не только липидный барьер кожи, но и ее влагоудерживающие свойства, следует использовать кремы с содержанием компонентов NMF (натуральный увлажняющий фактор) – это комплекс молекул, отвечающий за увлажнение и сохранение влаги в роговом слое кожи: различные аминокислоты, гиалуроновая кислота, полисахариды, линолевая кислота, мочевина.

Что делать, если крем не впитывается в кожу?

Елена Тепликова, врач-дерматолог



Совершенно неважно, какой у вас тип кожи и вид дерматологической проблемы, если у косметического средства нет времени впитаться. Другими словами, если вы умываетесь перед сном, потом небрежно размазываете крем и падаете лицом в подушку, результат таких манипуляций для кожи будет практически нулевым.

Кремы нужно наносить правильно. Для того чтобы средство выполняло свою функцию, вбивайте его массажными движениями как минимум за 30 минут до сна. Если кожа возрастная, то идеальный вечерний уход должен состоять из сыворотки и крема. Действуем по такой схеме: очищение лица, сыворотка. Дальше даем средству 15-20 минут на то, чтобы впитаться, и наносим крем. И ждем еще полчаса, прежде чем лечь в постель.



Может ли помочь шампунь с маркировкой «от выпадения волос» справиться с этой проблемой?

Юлия Нагайцева, врач-дерматовенеролог, трихолог



Все шампуни созданы для выполнения одной-единственной задачи – очищения кожи головы. Для лечения существуют спреи, мази, лосьоны, профессиональные процедуры. Чтобы выбрать хороший очищающий шампунь, достаточно знать свой тип кожи головы – он может быть жирным, сухим или нормальным. Не стоит ориентироваться на надписи «для вьющихся волос», «для окрашенных волос», «для сухих и поврежденных волос». Практически всегда это маркетинговые уловки компаний.

Опубликовано: 2 февраля 2022 г.