Здоровье
Красота / Ежедневный уход

Вопросы о красоте

На самые актуальные вопросы отвечают наши эксперты
Опубликовано: 2 февраля 2022 г.

Обязательно ли смывать декоративную косметику перед занятиями в спортзале?

 

Юрий Самородов, врач-дерматолог

Да, обязательно. При интенсивных физичесикх нагрузках существенно повышается потребность всех клеток в кислороде, а тональный крем и пудра могут затруднять дыхание кожи. Также в тех зонах лица, где нанесена декоративная косметика, может нарушаться терморегуляция, так как макияж препятствует нормальному потоотделению. Так что, если хотите сохранить красивую и здоровую кожу, обязательно пользуйтесь перед тренировками эффективным тонизирующим средством для демакияжа.

Как ухаживать за обезвоженной кожей зимой?
Анна Плешкова, врач-косметолог, дерматовенеролог

Первое правило ухода за такой кожей - бережное очищение с исключением агрессивных ПАВ, которые разрушают гидролипидную пленку и нарушают целостность кожного покрова. Поэтому следите, чтобы в составе средств, которые вы покупаете, не значились сульфаты SLS и SLES. Из ухода также следует исключить спиртосодержащие лосьоны и тоники, скрабы, быть крайне осторожными с использование фруктовых кислот и ретинола. Для восстановления липидного барьера следует использовать кремы, содержащие липидные смеси составленные из физиологических липидов - церамидов, холестерина и свободных жирных кислот. К ним относятся так называемые ламеллярные эмульсии, которые похожи на липидный барьер не только по составу, но и по структуре. Так как страдает не только липидный барьер кожи, но и ее влагоудерживающие свойства, следует использовать кремы с содержанием компонентов NMF (натуральный увлажняющий фактор) – это комплекс молекул, отвечающий за увлажнение и сохранение влаги в роговом слое кожи: различные аминокислоты, гиалуроновая кислота, полисахариды, линолевая кислота, мочевина.

Что делать, если крем не впитывается в кожу?

Елена Тепликова, врач-дерматолог


Совершенно неважно, какой у вас тип кожи и вид дерматологической проблемы, если у косметического средства нет времени впитаться. Другими словами, если вы умываетесь перед сном, потом небрежно размазываете крем и падаете лицом в подушку, результат таких манипуляций для кожи будет практически нулевым.
Кремы нужно наносить правильно. Для того чтобы средство выполняло свою функцию, вбивайте его массажными движениями как минимум за 30 минут до сна. Если кожа возрастная, то идеальный вечерний уход должен состоять из сыворотки и крема. Действуем по такой схеме: очищение лица, сыворотка. Дальше даем средству 15-20 минут на то, чтобы впитаться, и наносим крем. И ждем еще полчаса, прежде чем лечь в постель.


Может ли помочь шампунь с маркировкой «от выпадения волос» справиться с этой проблемой?

Юлия Нагайцева, врач-дерматовенеролог, трихолог


Все шампуни созданы для выполнения одной-единственной задачи – очищения кожи головы. Для лечения существуют спреи, мази, лосьоны, профессиональные процедуры. Чтобы выбрать хороший очищающий шампунь, достаточно знать свой тип кожи головы – он может быть жирным, сухим или нормальным. Не стоит ориентироваться на надписи «для вьющихся волос», «для окрашенных волос», «для сухих и поврежденных волос». Практически всегда это маркетинговые уловки компаний.

 

Опубликовано: 2 февраля 2022 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Megamozg [45 дней назад]
Самое главное для восстановления кишечника это пробиотики. Конечно можно употреблять...
Megamozg [45 дней назад]
Не только витамины нужны нашему организму, тем более если есть проблемы с ЖКТ. Тут и пробиотик...
gipsychristine@rambler.ru [192 дня назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...

Еще в рубрике

Дефицит кератина

Кожа стала тусклой и дряблой, а волосы сухими и...

Бьюти-советы

Какие кремы нужно использовать осенью - увлажняющие...

Шесть «запретов» лета

Сезонными бывают не только фрукты и овощи, но и...

Бьюти-советы июнь

На самые актуальные вопросы отвечают эксперты по...

Анастасия Спиридонова: «Женщина может быть красивой в любом весе»

Финалистка «Голоса», победительница «Трёх аккордов»...

Какие бактерии живут в косметичке?

Что находится внутри косметички? Оказалось, не...

Белоснежную улыбку можно сохранить!

Курящего человека даже на расстоянии можно узнать по...

Самые полезные цитрусовые!

С осени и до самого лета у нас длится сезон...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 2, подъезд 3
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2022
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 