Бьюти-советы

Сейчас предлагают мезотерапию для рук – что это и в каких случаях она нужнее крема?

Какие кремы нужно использовать осенью - увлажняющие или питательные?

Сергей Грудняк, врач-дерматовенеролог, косметолог KLAPP

Осенью коже необходимо питание, увлажнение и защита. Поэтому рекомендуется использовать как увлажняющие, так и питательные кремы плотной текстуры с витаминами и растительными экстрактами. И чем прохладнее становится за окном, тем правильнее использовать питательный крем в качестве дневного ухода, а увлажняющий в вечернее время. Наносим крем за час до сна, желательно поверх сыворотки с концентрированными уходовыми веществами.

Правда ли, что лечить акне надо не только снаружи, но и изнутри?

Cенцова Ольга Андреевна – врач дерматолог, косметолог, эксперт Advanced Nutrition Programme.

- Акне беспокоит своими проявлениями снаружи, но процесс запускается и поддерживается изнутри. Причины высыпаний - генетическая предрасположенность, нарушение работы сальных желез на фоне гормональных изменений и погрешностей в питании. Генетику мы не изменим, но можем воздействовать на другие факторы. Для нормализации работы сальных желёз необходимо восполнить дефицит витаминов А, Е и С. Чтобы уменьшить чувствительность кожных структур к изменению гормонального фона, можно использовать растительные экстракты, например, пребиотик дииндолилметан из брокколи или брюссельской капусты. Для укрепления общего и местного иммунитета нужны продукты, улучшающие микробиоту кожи - пробиотический комплекс с высокой концентрацией полезных бифидо- и лактобактерий, а также микроорганизмов сахаромицеты буларди - активность этих микроорганизмов балансирует секрецию сальных желез.

Сейчас предлагают мезотерапию для рук – что это и в каких случаях она нужнее крема?

Брянцева Ольга, врач дерматолог, косметолог, специалист по антивозрастной медицине, нутрициолог, эксперт Curacen.

- Кожа кистей рук подвержена воздействию погодных условий, бытовой химии, гормональных колебаний. Уже после 25 лет начинается разрушение естественного липидного слоя, что приводит к сухости, шелушению и снижению тонуса кожи. С возрастом из-за дефицита подкожной жировой ткани кисти покрываются сетью мелких морщин, становятся дряблыми, на поверхности выступают вены. Кремы защищают кожу рук, но не всегда могут справиться с серьёзными изменениями. Внутрикожные инъекции на основе гидролизата позволяют доставить необходимые витамины и аминокислоты в глубокие слои эпидермиса. Вы сразу замечаете улучшение качества кожи.

Инъекции для волос: какие проблемы можно решить этой процедурой?

Брянцева Ольга, врач дерматолог, косметолог, специалист по антивозрастной медицине, нутрициолог, эксперт Curacen.

- Инъекции или мезотерапия для кожи головы позволяет решить такие проблемы, как выпадение волос, себорея, негативное воздействие окрашивания, перхоть, шелушение и зуд кожи головы, замедление роста волос и структурные изменения волос после родов, диет, приёма лекарств и COVID-19. С помощью инъекций в подкожный слой доставляют микроэлементы, аминокислоты и витамины, многокомпонентный натуральный состав с пептидами различных групп, которые участвуют в регенерации волосяных фолликул, поддержании микроциркуляции и улучшении состояния кожи головы. Далее обязательно выполнение рекомендаций по домашнему уходу, нутрицевтическая поддержка и корректировка питания. При комплексном подходе можно сделать волосы здоровыми, плотными, мягкими и блестящими на длительное время.

Уход за интимной зоной – какие здесь нюансы?

Дугина Оксана, дерматокосметолог, сертифицированный тренер Baldan Group, эксперт Intime Care.

Кожа в интимной зоне подвергается серьезным испытаниям: эпиляция, трение об одежду, гормональные изменения, стресс. Кроме того, у влагалища более кислый pH, чем у кожи всего тела, что помогает поддерживать жизнедеятельность хороших бактерий и не допускать размножения вредных. Использование обычных гелей и мыла может привести к нарушению pH-баланса, увеличить вероятность инфекций. Поэтому выбирайте специальные гипоаллергенные очищающие средства, поддерживающие необходимый кислотный баланс - уровень рН должен находиться в интервале от 3,5 до 4,5. Также важно наличие увлажняющих и регенерирующих компонентов - растительные масла и экстракты, гиалуроновая и молочные кислоты, глицерин и витамин Е, а также полисахариды, в том числе бета-глюкан. Избегайте в составе средств:

Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate (агрессивные ПАВы)

PEG (повышает проницаемость кожи)

Dimethicone, Amodimethicone

DMDM hydantoin

Methylisothiazolinone (критичный консервант, аллерген)

Ароматизаторы и синтетические отдушки

Парабены

Красители

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.