Здоровье
Красота / Ежедневный уход

Бьюти-советы

Какие кремы нужно использовать осенью - увлажняющие или питательные?
Сейчас предлагают мезотерапию для рук – что это и в каких случаях она нужнее крема?
Инъекции для волос: какие проблемы можно решить этой процедурой?
Опубликовано: 10 ноября 2021 г.

Какие кремы нужно использовать осенью - увлажняющие или питательные?

Сергей Грудняк, врач-дерматовенеролог, косметолог KLAPP

Осенью коже необходимо питание, увлажнение и защита. Поэтому рекомендуется использовать как увлажняющие, так и питательные кремы плотной текстуры с витаминами и растительными экстрактами. И чем прохладнее становится за окном, тем правильнее использовать питательный крем в качестве дневного ухода, а увлажняющий в вечернее время. Наносим крем за час до сна, желательно поверх сыворотки с концентрированными уходовыми веществами.   

Правда ли, что лечить акне надо не только снаружи, но и изнутри?

Cенцова Ольга Андреевна – врач дерматолог, косметолог, эксперт Advanced Nutrition Programme.

- Акне беспокоит своими проявлениями снаружи, но процесс запускается и поддерживается изнутри. Причины высыпаний - генетическая предрасположенность, нарушение работы сальных желез на фоне гормональных изменений и погрешностей в питании. Генетику мы не изменим, но можем воздействовать на другие факторы. Для нормализации работы сальных желёз необходимо восполнить дефицит витаминов А, Е и С. Чтобы уменьшить чувствительность кожных структур к изменению гормонального фона, можно использовать растительные экстракты, например, пребиотик дииндолилметан из брокколи или брюссельской капусты. Для укрепления общего и местного иммунитета нужны продукты, улучшающие микробиоту кожи - пробиотический комплекс с высокой концентрацией полезных бифидо- и лактобактерий, а также микроорганизмов сахаромицеты буларди - активность этих микроорганизмов балансирует секрецию сальных желез.

Сейчас предлагают мезотерапию для рук – что это и в каких случаях она нужнее крема?

Брянцева Ольга, врач дерматолог, косметолог, специалист по антивозрастной медицине, нутрициолог, эксперт Curacen.

- Кожа кистей рук подвержена воздействию погодных условий, бытовой химии, гормональных колебаний. Уже после 25 лет начинается разрушение естественного липидного слоя, что приводит к сухости, шелушению и снижению тонуса кожи. С возрастом из-за дефицита подкожной жировой ткани кисти покрываются сетью мелких морщин, становятся дряблыми, на поверхности выступают вены. Кремы защищают кожу рук, но не всегда могут справиться с серьёзными изменениями. Внутрикожные инъекции на основе гидролизата позволяют доставить необходимые витамины и аминокислоты в глубокие слои эпидермиса. Вы сразу замечаете улучшение качества кожи.

Инъекции для волос: какие проблемы можно решить этой процедурой?

Брянцева Ольга, врач дерматолог, косметолог, специалист по антивозрастной медицине, нутрициолог, эксперт Curacen.

- Инъекции или мезотерапия для кожи головы позволяет решить такие проблемы, как выпадение волос, себорея, негативное воздействие окрашивания, перхоть, шелушение и зуд кожи головы, замедление роста волос и структурные изменения волос после родов, диет, приёма лекарств и COVID-19. С помощью инъекций в подкожный слой доставляют микроэлементы, аминокислоты и витамины, многокомпонентный натуральный состав с пептидами различных групп, которые участвуют в регенерации волосяных фолликул, поддержании микроциркуляции и улучшении состояния кожи головы. Далее обязательно выполнение рекомендаций по домашнему уходу, нутрицевтическая поддержка и корректировка питания. При комплексном подходе можно сделать волосы здоровыми, плотными, мягкими и блестящими на длительное время.

Уход за интимной зоной – какие здесь нюансы?

Дугина Оксана, дерматокосметолог, сертифицированный тренер Baldan Group, эксперт Intime Care.

Кожа в интимной зоне подвергается серьезным испытаниям: эпиляция, трение об одежду, гормональные изменения, стресс. Кроме того, у влагалища более кислый pH, чем у кожи всего тела, что помогает поддерживать жизнедеятельность хороших бактерий и не допускать размножения вредных. Использование обычных гелей и мыла может привести к нарушению pH-баланса, увеличить вероятность инфекций. Поэтому выбирайте специальные гипоаллергенные очищающие средства, поддерживающие необходимый кислотный баланс - уровень рН должен находиться в интервале от 3,5 до 4,5. Также важно наличие увлажняющих и регенерирующих компонентов - растительные масла и экстракты, гиалуроновая и молочные кислоты, глицерин и витамин Е, а также полисахариды, в том числе бета-глюкан. Избегайте в составе средств:

Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate (агрессивные ПАВы)

PEG (повышает проницаемость кожи)

Dimethicone, Amodimethicone

DMDM hydantoin

Methylisothiazolinone (критичный консервант, аллерген)

Ароматизаторы и синтетические отдушки

Парабены

Красители

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

gipsychristine@rambler.ru [110 дней назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...
Kr_80@mail.ru [129 дней назад]
Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
Queeny [143 дня назад]
Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

Еще в рубрике

Шесть «запретов» лета

Сезонными бывают не только фрукты и овощи, но и...

Бьюти-советы июнь

На самые актуальные вопросы отвечают эксперты по...

Анастасия Спиридонова: «Женщина может быть красивой в любом весе»

Финалистка «Голоса», победительница «Трёх аккордов»...

Какие бактерии живут в косметичке?

Что находится внутри косметички? Оказалось, не...

Белоснежную улыбку можно сохранить!

Курящего человека даже на расстоянии можно узнать по...

Самые полезные цитрусовые!

С осени и до самого лета у нас длится сезон...

ЗАЩИЩАЕМ РУКИ

Мы моем их по несколько раз в день, носим перчатки...

Каждому по маске

Всего за пару лет тканевая маска стала бестселлером...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 2, подъезд 3
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 